Rund ums Jahr

Der nächste Termin bei Herbert Hoppensack in der Lübecker Straße 1 (Berlin-Mahlsdorf; Foto) ist am 17. Juli von 10 bis 18 Uhr. Am 13. und 20. November, je 14–18 Uhr, lädt Sybille Kuhlmann im Hakenfelder Pappelweg 10 zum Weihnachtsmarkt ein. An welchen Tagen rund ums Jahr die übrigen Gärten öffnen, steht hier: open-garden.de