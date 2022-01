Berlin - Immer mehr Menschen infizieren sich mit Omikron, immer mehr Menschen müssen in Quarantäne. Angesichts der Entwicklung der Corona-Pandemie sehen sich die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) dazu gezwungen, ihr Angebot für die Fahrgäste weiter einzuschränken. Am Donnerstag gab das Landesunternehmen bekannt, dass der Fahrplan von Montag an auf 19 weiteren Linien ausgedünnt werden muss. Erstmals sind auch die U- und die Straßenbahn von Kürzungen betroffen. Im Busverkehr werden erstmals Linien verkürzt. Omikron macht sich in diesem Teil der kritischen Infrastruktur immer stärker bemerkbar - weitere Zuspitzung nicht ausgeschlossen. „Die Situation ist angespannt“, sagte Jeremy Arndt, der zuständige Sekretär der Gewerkschaft Verdi.

Bei der U-Bahn wird das Angebot ab dem 24. Januar an Wochentagen, also montags bis freitags, zurückgeschnitten, hieß es. So wird auf der Linie U2 zwischen Pankow und Theodor-Heuss-Platz und der U8 zwischen Hermannstraße und Paracelsus-Bad tagsüber ein Fünf-Minuten-Takt eingeführt, teilte die BVG mit. Auf den Linien U6 und U9 werden die U-Bahnen tagsüber künftig ebenfalls alle fünf Minuten verkehren. Auf der U5 wird morgens und nachmittags alle fünf Minuten gefahren. „Momentan gelten auf diesen Linien zu den Stoßzeiten am Morgen und am Nachmittag teilweise etwas dichtere Takte“, teilte die BVG mit. „Bei der U-Bahn müssen Fahrgäste nach der Anpassung höchstens eine Minute länger auf ihren Zug warten als bisher.“

Auf mehreren Strecken kommt nur noch alle 20 Minuten ein Bus

Ein Zehn-Minuten-Takt gilt ab Montag auf dem Teilstück der U-Bahn-Linie U2 zwischen Theodor-Heuss-Platz sowie jeweils auf der gesamten Strecke auf der U4 und der U8 zwischen Paracelsus-Bad und Wittenau.

Bei der Berliner Straßenbahn sind ab Montag zwei der 22 Linien von Einschränkungen betroffen. Die M5 und die M6 fahren ab Montag tagsüber durchgehend im 10-Minuten-Takt, so die BVG.

Im Busverkehr wächst die Zahl der Linien mit Einschränkungen zum 24. Januar von zehn auf 21. Zu diesem Mittwoch hatte die BVG bereits auf den Buslinien M27, M43, M44, M46, X11, X21, X83, 100, 181 und 245 zurückgefahren – meist auf einen Zehn-Minuten-Takt, teilweise auch nur noch auf einen Betrieb alle 20 Minuten. Am kommenden Montag kommen elf weitere Strecken hinzu, gab das Unternehmen nun bekannt. Erneut sind fast ausschließlich Strecken im Westen von Berlin betroffen.

Auf den Linien M29, M36, M45, M82 und X33 verkehren die Busse dann jeweils auf der gesamten Strecke nur noch im Zehn-Minuten-Takt, so die BVG. Die Linien X7, 140 und 247 werden sogar auf einen 20-Minuten-Takt ausgedünnt. Die Expressbuslinie X76 wird auf den Abschnitt zwischen dem U-Bahnhof Alt-Mariendorf und der Nahariyastraße verkürzt, dort gibt es nur noch alle 20 Minuten eine Fahrt. Das Teilstück zwischen Alt-Mariendorf und Walther-Schreiber-Platz wird von dieser Buslinie nicht mehr bedient. Die BVG verweist die Fahrgäste auf den Bus M76, der dieselbe Strecke befährt.

BVG kürzt Leistung um fast fünf Prozent

Auch die Buslinie 101 wird auf einen 20-Minuten-Takt ausgedünnt und verkürzt. Dort gibt es ab Montag nur noch zwischen den U-Bahnhöfen Turmstraße und Breitenbachplatz Betrieb, das folgende Teilstück zur Sachtlebenstraße in Zehlendorf wird vom 101er-Bus nicht mehr befahren. Die Linie 172 wird ebenfalls einer Kürzung unterzogen, so die BVG. Montags bis freitags verkehren die Busse zwischen dem S-Bahnhof Lichtenrade und dem Gesundheitszentrum – alle 20 Minuten, zeitweise mit Verstärkungen zu einem Zehn-Minuten-Takt. Sonnabends beschränkt sich die Linie 172 auf das Teilstück zwischen dem U-Bahnhof Rudow und dem Gesundheitszentrum. Geboten wird ein 20-Minuten-Takt.

Betroffen seien Buslinien, die aktuell weniger stark frequentiert werden, teilte das Unternehmen mit. Angepasst werden die Fahrpläne vorrangig auf Verbindungen, auf denen mehrere Linien abschnittsweise parallel fahren und daher ein „solider Takt“ erhalten bleibt. Alle Abschnitte und Haltestellen im Berliner Busnetz werden weiterhin angefahren. Die Metrolinien fahren mindestens im 10-Minuten-Takt. Insgesamt hat die BVG mehr als 150 Tagesbuslinien.

Die wöchentliche Verkehrsleistung wird um 4,8 Prozent angepasst, so die BVG. Über 95 Prozent der Fahrten seien also nicht betroffen. Das gesamte Netz werde weiter zuverlässig bedient.

„Berlin kann sich auf die BVG verlassen“, sagte Rolf Erfurt, Vorstand Betrieb. „Das gilt gerade jetzt, wo wir alle in einer schwierigen Phase der Corona-Pandemie sind. Mit den Anpassungen stellen wir sicher, dass es in der ganzen Stadt auch in den kommenden Wochen weiter einen zuverlässigen und leistungsfähigen Verkehr mit Bussen und Bahnen gibt. Die Änderungen betreffen nur 4,8 Prozent der Fahrten. Wo immer es geht, setzen wir möglichst große Fahrzeuge ein.“