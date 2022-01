Berlin - Rote Kacheln auf der Corona-Warn-App oder ein eigener positiver Schnelltest oder auch der Kinder in der Schule – weil derzeit die hochansteckende Omikron-Variante grassiert, haben viel mehr Berlinerinnen und Berliner nun akuten Beratungsbedarf: Was muss ich tun? Was darf ich noch? Bin ich krank? Brauche ich eine Krankschreibung? Und so weiter.

Antworten von den völlig überlasteten Gesundheitsämtern kann derzeit niemand erwarten: Sie haben schon vor einer Weile die Rückverfolgung von Kontaktpersonen in den Schulen aufgegeben. Jetzt müssen die Betroffenen selbst entscheiden, im Internet suchen, zu Hausärzten gehen oder die Servicenummer der Kassenärztlichen Vereinigung anrufen.

„Es ist schon lange nicht mehr fünf vor zwölf“

Doch allerorts ist von Überlastung zu hören. Manche Arztpraxen werden geradezu überrannt. „Das ist natürlich von Praxis zu Praxis unterschiedlich“, sagt Wolfgang Kreischer, Vorsitzender des Hausärzteverbandes Berlin-Brandenburg, der Berliner Zeitung. „Manche Praxen haben 50 Prozent Mehrbelastung, andere bis zu 100 Prozent.“ Das funktioniere nur, weil viele Dinge wie Laborauswertungen per Telefon erledigt werden und nicht persönlich.

Die Hausarztpraxen müssen neben dem Normalbetrieb drei Probleme bewältigen: die Corona-Impfungen und die aufwendige Versorgung von Covid-19-Kranken. „Beides wird erschwert, weil sich etliche Fachärzte etwas zurückgezogen haben. Deshalb stürmen noch mehr Leute die Hausarztpraxen.“

imago Omikron sorgt meist für einen milden Verlauf: Deshalb gehen die meisten Betroffenen zum Hausarzt.

Dazu kommt ein weiteres Problem: Das medizinische Personal ist selbst am stärksten von Corona betroffen. Die aktuellsten Zahlen gibt es dazu von der AOK Nordost für Berlin, allerdings betreffen die den November. Damals waren Arzthelferinnen am häufigsten an Covid-19 erkrankt. Dieser Wert lag 2,5-fach höher als der für alle Beschäftigten in Berlin. Auf den nächsten Rängen folgten Heilberufler, Physio- und Ergotherapeuten, aber auch Erzieher.

Das sind die Zahlen von November – erst danach kam die ansteckendere Omikron-Variante. „Die Gefahr hat seither natürlich zugenommen“, sagte Kreischer. „Es gibt ganze Praxen, die nun in Quarantäne sind.“ Dazu komme, dass Patienten oft uneinsichtig seien und mit Symptomen oder einem positiven Test zu den Ärzten kämen. „Diese Ansteckungsgefahr können wir ja gerade nicht in den Praxen gebrauchen.“ Viele wollen nach einem positiven Schnelltest auch einen PCR-Test vom Hausarzt. Die können PCR-Tests aber nur noch für medizinisches Personal anbieten und für Risikopatienten.

Problematisch ist auch, dass eigentlich die Gesundheitsämter die Bescheinigungen für den Arbeitgeber ausstellen sollen. „Doch dieses System ist längst zusammengebrochen“, sagte Kreischer. „Deshalb wollen die Leute nun von den Hausärzten eine Krankschreibung. Wir müssen ihnen auch sagen, wie lang die Quarantäne gilt.“ Die Grundversorgung könne gerade noch aufrecht erhalten werden – auch dadurch, dass sich die Praxen gegenseitig helfen. „Es ist schon lange nicht mehr fünf vor zwölf, sondern längst zwölf Uhr.“

Kreischer sagt: „Wir fordern, dass die Politik wieder auf uns hört. Wir erfahren zu wenig Wertschätzung – es ist doch nicht akzeptabel, dass kein Hausarzt im neuen Beratergremium von Bundesgesundheitsminister Lauterbauch ist, dabei tragen die Hausärzte die Hauptlast dieser Welle.“ Bei der Omikron-Variante gebe es schließlich nicht so viele schwere Fälle für die Krankenhäuser.

Und: Im vergangenen Jahr wurde eine steuerfreie Prämie für Ärzte und Helfer gezahlt. „Die sollte es dringend wieder geben“, sagte Kreischer. „Aber eben nicht pauschal für alle Praxen, sondern gezielt für jene, die die Last tragen.“

Siebenmal mehr Telefonanfragen

Wie massiv sich der Beratungsbedarf in der Pandemie erhöht hat, zeigt sich auch an der Servicenummer 116 117. Dort werden Erkrankte beraten oder Termine für Praxen vermittelt. Die Zahlen der Kassenärztlichen Bundesvereinigung sind eindeutig: Vor der Pandemie gab es 2019 bundesweit zehn Millionen Anrufe, im ersten Corona-Jahr 2020 schnellte die Zahl auf 18 Millionen hoch, 2021 dann sogar auf 70 Millionen. Mehr als 90 Prozent waren Anfragen zu Corona oder zu Impfterminen.

Wer diese bundesweite Nummer wählt, wird im eigenen Bundesland bedient, in der Hauptstadt von der Kassenärztlichen Vereinigung. „Die Wartezeit in unserer Telefon-Leitstelle beträgt am heutigen Tag knapp 30 Minuten“, sagte am Freitag Burkhard Ruppert, Vorstandvorsitzender der Kassenärztlichen Vereinigung, der Berliner Zeitung. Die Wartezeit lag Anfang Januar im Schnitt bei sechs Minuten. Daran ist absehbar, wie groß der Andrang ist: „Das Hauptproblem ist derzeit, dass wir bei der Omikron-Variante eine große Menge an Menschen haben, die wegen Corona anrufen und entweder echte Symptome haben oder glauben, erkrankt zu sein.“ Der Unterschied zwischen beiden sei oft recht klein. „Es ist aber völlig verständlich, dass viele Leute Angst haben, sich angesteckt zu haben.“

Wer Sicherheit wolle, sollte einen Schnelltest machen und könnte bei den recht sicheren Tests bei einem negativen Ergebnis durchaus beruhigt sein. Das Problem sei, dass es bei der Menge der Fälle nicht genügend Kapazitäten gebe, um alles per PCR-Test zu bestätigen. „Ein weiteres Problem ist, dass Patienten mit einem positiven Schnelltest, die auch Symptome haben, von den allgemeinen Teststellen, die nur Bürgertestungen durchführen, nicht getestet werden können. Und die Senatsteststellen, bei denen PCR-Tests durchgeführt werden, sind mittlerweile überlaufen“, sagte er. Das Problem sei, dass diese Patienten Kontakt mit ihrer Hausarztpraxis aufnehmen müssen, um zum Beispiel eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung zu bekommen. „Da die Praxen bereits am Limit sind, empfehlen wir dringend, mit den Praxen erst einmal telefonisch Kontakt aufzunehmen.“

Telefonleitungen nicht blockieren

Der Rat der Fachleute lautet: Wer einen positiven Test hat, aber keine ernsthaften Krankheitssymptome, sollte zu Hause bleiben und sich telefonisch vom Arzt eine Krankschreibung besorgen. Danach sollte man selbst weiter beobachten, ob sich Zeichen einer Krankheit zeigen. Und erst dann zum Arzt gehen.

„Die Arztpraxen und unsere Servicenummer 116 117 sollten frei bleiben für die wirklich kranken Menschen“, sagte Ruppert. Man sollte nur anrufen, wenn es um ernsthafte Krankheitssymptome wie zum Beispiel Fieber oder starken Husten geht. Wer geimpft oder auch geboostert ist, sei gerade bei Omikron in den allermeisten Fällen vor einem schweren Krankheitsverlauf geschützt und müsse nicht mit einem Krankenhausaufenthalt rechnen.