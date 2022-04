Um den verkehrspolitischen Mainstream kümmert sich Ralf Ruhnau nicht. Andere Experten wollen das Auto aus der Innenstadt verdrängen, Sitzbänke aufstellen und Bäume pflanzen. Dagegen sorgt sich der Präsident der Baukammer, der gesetzlichen Standesvertretung aller im Bauwesen tätigen Ingenieure im Land Berlin, um die Funktionsfähigkeit der Stadt. Damit sie in Bewegung bleibt, brauche sie breite Hauptverkehrsstraßen, macht der Bauingenieur in seinem Gastbeitrag für die Berliner Zeitung deutlich. Ein guter Nahverkehr sei ebenfalls wichtig – aber mit Seilbahnen!

Ralf Ruhnau: Berlin läuft Gefahr, ins verkehrspolitische Chaos abzudriften, wenn Ideologie vor Vernunft- und Realitätssinn rangiert.

Eine europäische Großstadt wie Berlin benötigt eine funktionierende Infrastruktur. Dazu gehört ein zügiger Ausbau des Nahverkehrs nach einem integrierenden übergreifenden Konzept, das heißt unter Berücksichtigung aller Verkehrsträger (inklusive Seilbahn-Konzept!) und gemeinsam mit Brandenburg. Harmonie zwischen Kfz-Verkehr und alternativer Mobilität muss das Ziel sein. Neben U-Bahn-Ausbau und Straßenbahn-Neubau sollte auch die Radverkehrsinfrastruktur sinn- und rücksichtsvoll erweitert und saniert werden.

Es darf aber nicht an den Bedürfnissen der Menschen vorbeigeplant werden. Schließlich werden immer mehr Autos gekauft. Neuesten offiziellen Daten zufolge ist die Zahl der in Berlin zugelassenen Pkw von 1.192.550 im Jahr 2017 auf 1.232.866 im vergangenen Jahr angewachsen! Vor den Toren Berlins entsteht eine Giga-Autofabrik, Tesla in Grünheide.

Das muss man auch in der Politik zur Kenntnis nehmen. Die Magistralen, die zentralen Hauptadern der Stadt, müssen für den motorisierten Individualverkehr offen bleiben. Künstliche Thrombosen durch Fahrstreifenverengungen, Brückenverengungen oder Rückbau herbeizuführen, hieße zum einen, die Abflussgeschwindigkeit des Verkehrs zu behindern und den Verkehrsinfarkt zu fördern, zum anderen den Verkehr in die doch eigentlich zu beruhigenden Nebenadern, die Wohnbezirke zu verdrängen. Genau das, was nicht gewollt ist.

Sollen mobilitätseingeschränkte Menschen nur auf Parkbänken sitzen?

Wenn wir eine lebendige und wirtschaftlich erfolgreiche Metropole bleiben oder werden wollen, dann muss nicht nur der Wirtschaftsverkehr, der Lieferverkehr tadellos durch Schikanen und Blockaden ungehindert funktionieren. Dann sind Zuteilungen von innerstädtischen Zeitfenstern für Lieferwagen genau der falsche Weg. Dann ist eine Zwangsbeglückung zum Wohle der Ansässigen unter Abwehr der Ankommenden zum Beispiel durch Flaniermeilen, die von den Gewerbetreibenden sehr kritisch gesehen werden, oder durch Abriegeln ganzer Stadtbezirke mit Pollern und Felsblöcken nicht das, was gewollt und sinnvoll ist.

Baukammer Berlin Ralf Ruhnau ist seit 2016 Präsident der Baukammer Berlin. Bei Diskussionen über die Verkehrspolitik meldet sich der Bauingenieur häufig zu Wort.

Wie sollen Menschen noch eine Stadt lebenswert finden, die es ihnen verwehrt, ungehindert mit dem Auto zu ihrer innerstädtischen Wohnung zu gelangen? Wie sollen sie Einkäufe transportieren? Wie sollen mobilitätseingeschränkte Personen da noch leben können? Sollen sie nur auf Parkbänken sitzen? Sicher ist es löblich, „Orte für Bäume, für Bänke und Brunnen“ zu schaffen, wie Mobilitätssenatorin Bettina Jarasch angekündigt hat. Kiezromantik und Kurstadtatmosphäre dürfen aber in einer lebendigen Metropole nicht der Maßstab sein. Hier muss sich die gute Absicht an der Realität messen lassen. Eine Mobilitätswende darf nicht zu Mobilitätsstillstand führen.