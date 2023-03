Operation Shamrock: Wie Irland deutsche Kinder nach dem Zweiten Weltkrieg aufnahm

Es ist ein Schicksal, dem heute immer noch viele Kinder ausgesetzt werden, ob aus der Ukraine oder Afghanistan – die Verdrängung und Entwurzelung von der Heimat durch Krieg, Krankheit und Hunger. Vor etwa 80 Jahren waren es deutsche Kinder, die in den Trümmern des besiegten Nazi-Deutschlands einen Weg zum Überleben finden mussten. Auch sie fanden anderswo Zuflucht – wie in einer aktuellen Ausstellung in der irischen Botschaft in Berlin erzählt wird.

Durch Fotoporträts und Protokolle werden in der Ausstellung „The Children of Operation Shamrock“ Deutsche vorgestellt, die als Kinder in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg einige Jahre bei Gastgeberfamilien in Irland verbrachten. Durch die Operation Shamrock, ein Projekt des Irischen Roten Kreuzes, konnten etwa 460 Kinder durch einen solchen Aufenthalt in Irland einem Tod vor Hunger oder Krankheit in ihren zerbombten Heimatsstädten entkommen. Die meisten von ihnen sind jetzt bereits in ihren 80er- oder 90er-Jahren, einige verloren einen oder beide Elternteile im Krieg.

Die abgebildeten Gespräche mit ihnen sind die Arbeit der deutschen Journalistin Monica Brandis. Ab 2013 wohnte sie einige Jahre lang im irischen Cork, wo sie erstmals über die Operation Shamrock erfuhr. „Ich war erstaunt, wie wenig Menschen diese Geschichte kannten“, sagt sie. Danach hat sie es sich zur „Lebensaufgabe“ gemacht, die Erfahrungen der noch lebenden Teilnehmer zu dokumentieren. Für sie bildet die Operation Shamrock einen faszinierenden Teil der Geschichte Irlands und Deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg – und sei ein ergreifendes Symbol für die Nächstenliebe in Zeiten des Konflikts. Bisher hat Brandis mit 22 Teilnehmern und ihren irischen Pflegefamilien gesprochen und sie bleibt immer noch auf Spurensuche nach weiteren.

Unter den teilnehmenden Kindern waren meistens Katholiken – aber keine Juden

Auch die schwierigen Erfahrungen, die die deutschen Kinder in Irland machten, wie etwa wegen der Sprachbarriere oder Mobbing aufgrund ihrer Herkunft, werden in der Ausstellung abgebildet. Das war wichtig, denn es gibt Aspekte der Operation Shamrock, die man heute schon kritisch beurteilen müsse, so Monica Brandis – wie etwa die Trennung von Geschwistern. Und es dürfe trotz der insgesamt guten Leistung des Projekts nicht vergessen werden, sagt sie, dass keine jüdischen Kinder an dem Projekt teilnahmen. Es soll Sorgen gegeben haben, dass sie Schwierigkeiten beim kulturellen Anpassen im noch tiefkatholischen Irland hätten. Etwa 80 Prozent der teilnehmenden Kinder waren selbst katholisch.

Die noch lebenden Teilnehmer erzählten Brandis überwiegend von ihren positiven Erfahrungen in Irland – und ihrer Dankbarkeit gegenüber ihren irischen Gastfamilien. Wenn der 83-jährige Friedhelm Krüll etwa über die Familie Cotter aus dem westirischen County Galway redet, spricht er nicht von einer Pflegefamilie – sondern von seinen Eltern und Geschwistern. „Diese Familie hat mir geholfen, alles, was ich im Krieg erfahren hatte, hinter mir zu lassen“, sagt er. Krüll landete in Galway im Jahr 1946 als unterernährte Sechsjähriger aus Düsseldorf, der eins von 16 Kindern war und seinen Vater nie gekannt hatte. Vielleicht deswegen hat sein irischer Vater, Billy, einen so starken Eindruck bei ihm hinterlassen. „Als ich ankam, konnte ich gar kein Englisch – aber er hatte Deutschunterricht genommen, damit er sich ein wenig mit mir unterhalten konnte.“

Auch der 86-jährige Herbert Remmel erinnert sich noch daran, wie er als Neunjähriger die Neonlichter des Dubliner Stadtzentrums zum ersten Mal erblickte – nach einer siebzigstündigen Reise aus dem zerbombten Köln. Er wohnte während seiner drei Jahre in Irland bei zwei Familien, erst mal in einem Dubliner Vorort, dann bei der Familie Nally im County Mayo, wo er auf dem Bauernhof der Familie mitgearbeitet hat. „Irland war damals noch ein bitterarmes Land“, sagt Remmel. „Und trotzdem waren es diese Menschen, die uns deutsche Kinder aus einem Kriegsgebiet aufgeholt haben.“ Diese „Uneigennützigkeit“ beeindrucke ihn noch heute. Die beiden Männer pflegen immer noch einen engen Kontakt zu ihren Gastgeberfamilien und deren Nachkommen – sie reisen etwa einmal im Jahr zurück nach Irland, das sie beide für eine zweite Heimat halten.

„Im Krieg sind immer Kinder die unschuldigen Opfer“

Schade ist nur, so Friedhelm Krüll, dass das Leid geflüchteter Kinder fast 80 Jahre nach Beginn der Operation Shamrock immer noch aktuell bleibt. Vor kurzem habe er einen Fernsehbericht über kriegsbetroffene Kinder in der Ukraine gesehen, die ihn an seine eigene Kindheit in Irland erinnerte. „Diese Kinder erzählten, wie sie zurück in ihren Bunker wollten – denn sie konnten seit Kriegsbeginn keine lauten alltäglichen Geräusche mehr ertragen“, sagt er. „Und ich habe am Anfang meines Aufenthalts in Irland immer unter meinem Bett geschlafen – weil ich mich wie in unserem Keller in Düsseldorf fühlen wollte.“

Auch Herbert Remmel findet, man habe das Wesentliche aus der Geschichte der Operation Shamrock noch nicht gelernt. „Warum behandelten wir die Kinder aus dem Irak und Afghanistan anders als die ukrainischen Kinder?“ fragt er sich. „Im Krieg sind immer Kinder die unschuldigen Opfer – egal, wo sie herkommen.“

Monica Brandis wünscht sich, dass deutsche Besucher auch eine weitere Lektion der Ausstellung entnehmen. „In Deutschland haben die Menschen oft Bedenken, andere aufzunehmen, oder beschweren sich, wir wären immer diejenigen, die Geflüchtete unterbringen“, sagt sie. „Wir sollten uns aber dabei auch daran erinnern, dass wir auch mal diejenigen waren, die aufgenommen wurden.“

Die Ausstellung „The Children of Operation Shamrock“ in der Botschaft von Irland ist jeweils von 14 bis 17.30 Uhr am 29. und 30. März für die Öffentlichkeit zugänglich. Der Besuch ist kostenlos; eine Anmeldung über diesen Link ist erforderlich.