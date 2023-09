Die nächste Krise ist im Anmarsch: Nun wird der Orangensaft knapp. Das ist tatsächlich schon in den Supermärkten in Berlin zu sehen. Von Überangebot kann meist keine Rede mehr sein. Bei einigen Ketten kosten unterschiedliche Säfte immer noch gleich viel, egal ob Apfel, Traube oder Orange. In anderen Läden war O-Saft am Mittwoch bereits ein Drittel teurer und kostete so viel wie teurer Mango-Saft. Der Grund ist einfach: Der Klimawandel ist auch in Berlin im Supermarkt angekommen.



Das Orangensaftkonzentrat wird weltweit knapp. Innerhalb eines Jahres hat sich dessen Börsenpreis fast verdoppelt und innerhalb von zwei Jahren gar verdreifacht. „Wir befinden uns in der schwierigsten Situation seit mehr als 50 Jahren“, sagt Klaus Heitlinger, Chef des Verbandes der Fruchtsaft-Industrie.

Die Ernte in den USA ist total eingebrochen, es wurden nur noch knapp zehn Prozent jener Mengen von vor zehn Jahren geerntet. Die Gründe: Seit Jahren sind die Wetterbedingungen schlecht, es gibt mehr Hurrikans und mehr Baumkrankheiten. All dies sind auch Folgen des Klimawandels.



Aber halt, da ist doch noch Brasilien: Die weltweite Nummer eins liefert 90 Prozent des Saftkonzentrats für die EU. Doch auch dort waren die Ernten zuletzt so durchschnittlich, dass die riesigen Vorratslager inzwischen komplett leer sind.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Deutschland ist weltweiter Saftmeister

Die Saft-Krise wird uns hart treffen, denn wir sind Weltmeister beim Fruchtsaftkonsum: 28 Liter pro Kopf und Jahr, Schweden folgt mit 22,8 Litern. Nun wird O-Saft also zum Luxus.



Aber halt, werden jetzt einige sagen: Es ist doch sowieso völlig unökologisch, den Saft über den Atlantik zu transportieren. Der „Klima-Fußabdruck“ von O-Saft aus dem fernen Brasilien soll doppelt so groß sein wie der von Apfelsaft aus Brandenburg.

Und in Brandenburg gab es dieses Mal nach vier Dürresommern in fünf Jahren nicht nur Sonne, sondern auch reichlich Regen. Viele Bäume hängen voller Äpfel.



Aber halt. Die Bauern sagen: Der Regen kam viel zu oft als Hagel, und die harten Körner haben die Früchte beschädigt. Nun rechnen die Brandenburger Bauern nur noch mit 18.500 Tonnen statt 26.600 wie im Vorjahr.

Aber halt: Gibt es nicht noch den Rest der Republik? Leider sind auch dort die Prognosen düster. Bundesweit gibt es nur Schätzungen fürs Streuobst – und da wird wegen des Wassermangels nur ein Viertel der Rekordmengen erwartet.



Damit sind Äpfel auch keine Rettung in der Saftkrise. Aber halt: Es gibt ja noch das frische Wasser aus dem Hahn. Wir werden schon nicht verdursten. Das nicht, aber etwas ärmer. Denn in Berlin diskutiert die Politik derzeit über Preiserhöhungen beim Wasser, um die gestiegenen Kosten zu decken. Na dann Prost.