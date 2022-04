Berlin - Die Bilder eines Autokorsos, bei dem 900 Fahrzeuge mit russischen Flaggen durch ganz Berlin fuhren, haben für Schock und Empörung gesorgt. Viele Menschen fragten sich: Wer würde während des Angriffskriegs der russischen Armee auf die Ukraine eine solche Veranstaltung organisieren? Die Berliner Zeitung konnte nun exklusiv mit dem Organisator der Demo, die vom Sowjetischen Ehrenmal im Treptower Park bis nach Spandau führte, sprechen.

Der Mann, der hinter der Aktion von Sonntag steht, will sich nur anonym äußern. Sein Name ist der Redaktion bekannt. Er wohne seit 2001 in Berlin, sei früher bei der Bundeswehr gewesen, und gehöre zu Berlins russischsprachiger Community. Auf die Frage, woher er stamme, sagt der Mann nur: „Ich komme aus der Sowjetunion.“ Näheres will er nicht preisgeben. Den Autokorso habe er ganz allein vor vier Tagen organisiert. Ihm gab er den Titel: „Keine Propaganda in der Schule – Schutz für russischsprechende Leute, keine Diskriminierung“.

Konkrete Fälle von Diskriminierungen nennt der Veranstalter nicht

Angeblich hat er bei der Kundgebung mit nur 30 Teilnehmern gerechnet. „Diese Leute kamen nicht ohne Grund“, sagt er. „Sie fühlen sich diskriminiert, wir lesen böse Kommentare im Internet, alle machen uns für diesen Krieg verantwortlich. Dieser Melnyk hat gesagt, wir Russischsprachigen müssen alle sterben.“ So ein Zitat konnte dem ukrainischen Botschafter in Deutschland nicht zugeordnet werden. Genau konnte der Veranstalter ihn nicht zitieren. Auf wiederholte Nachfragen der Berliner Zeitung, konkrete Beispiele für die Diskriminierung russischsprachiger Menschen in Berlin zu nennen, reagierte er nicht.

Gereizt reagiert er hingegen, wenn er nach der breiten Kritik an seiner Aktion und den Vorwürfen, sie unterstütze den russischen Angriffskrieg, gefragt wird. „Das ist nicht mein Krieg, warum muss ich eine Meinung dazu haben?“ fragt er aufgeregt. „Und woher kriegen Sie Propagandisten so viel Geld, damit Sie schreiben, dieser Autokorso war für den Krieg gebaut?“

An fast jedem Auto im Korso hing das weiß-blau-rote Trikolor Russlands – aber auch die rote Fahne der Sowjetunion war an mehreren Fahrzeugen zu sehen. Das sei ein Zeichen der Verbundenheit, so der Veranstalter: „Es gab viele Nationalitäten, Leute aus Kasachstan, Tadschikistan. Auch Leute aus Mariupol gab es da – aber das wollen Sie in Ihrer Propaganda natürlich nicht berichten.“

Viele Menschen schockierte besonders, dass der Autokorso nur wenige Stunden nachdem Bilder eines Massakers an Zivilisten aus Butscha um die Welt gegangen waren, stattfand. Als der Veranstalter gefragt wird, ob er die grauenhaften Bilder aus Butscha gesehen hat, beantwortet er die Frage nicht. „Wenn das nicht eine friedliche Veranstaltung war, dann können Sie das in dem Polizeibericht lesen“, erklärt er stattdessen.

In den Google-Rezensionen seiner Werkstatt geht es hoch her

Der Veranstalter sagt, er will keine weiteren derartigen Aktionen organisieren. Aber die Kontroverse um den Autokorso vom Sonntag ist noch nicht vorbei, sondern tobt in den Google-Rezensionen seines Geschäfts, einer Autowerkstatt, weiter. Seit Sonntag wird die Seite alle paar Minuten mit Rezensionen überschwemmt – entweder mit nur einem oder fünf Sternen. Die einen sagen:

Der Ansturm wurde durch Kampagnen auf Telegram ausgelöst, wo eine Gruppe den Korso lobt, die andere ihn kritisiert. „Kauf nicht bei Kriegsunterstützern!“ steht in einer Rezension mit einem Stern zum Thema „Ölwechsel“. Bei mehreren Fünf-Sterne-Rezensionen zum Thema „Auspuff“ ist die russische Phrase „Своих не бросаем“ („Wir lassen unsere Eigenen nicht zurück“) zu lesen. Dieser Slogan ist eng mit dem Z-Symbol verknüpft, das mittlerweile als Zeichen für die Unterstützung des russischen Angriffskriegs genutzt und gewertet wird. In Berlin ist das Symbol seit Kurzem verboten.

Russlandfahne und Z-Symbol bei einer Veranstaltung in Novosibirsk Mitte März.

Für Kriegsbefürworter will der Veranstalter nicht verantwortlich sein

Kann der Veranstalter sich vorstellen, es könnten Fahrer an seinem Autokorso teilgenommen haben, die ihre Unterstützung für den Krieg ausdrücken wollten? „Ich bin dafür nicht verantwortlich“, verteidigt er sich. Bilder und Videos des Korsos in den sozialen Medien zeigen auch einzelne schwarz-gold-weiße Fahnen der Zarenzeit – die aber heutzutage oft bei Kundgebungen russischer Rechtsnationalisten zu sehen sind.

So etwas habe er nicht gesehen, gibt der Werkstattbetreiber an. „Wenn es sowas gab, dann war das eine Provokation.“ Es habe viele solcher Provokationen geben, die durch die Polizei verhindert wurden, sagt er – obwohl er nur ein Beispiel nennen kann. „Es gab ukrainische Flüchtlinge, die haben den Korso mit Eiern beworfen. Sie haben so viel Hass gegen uns mitgebracht.“ Solche Berichte lassen sich jedoch nirgendwo bestätigen. Beweise hat er keine.

Immer wieder wiederholt sich der Veranstalter während des Gesprächs: Der Autokorso habe mit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine nichts zu tun. Dann aber spricht er plötzlich selbst vom Krieg, als er den Titel der Demonstration erklären will: „Keine Propaganda in der Schule“. „In der Schule wird über Krieg gesprochen“, sagt er. „Warum müssen sieben- und achtjährige Kinder mitkriegen, was nur mit Erwachsenen zu tun hat?“

Am Ende des Gesprächs will der Veranstalter seine Botschaft wieder klarmachen. „Es wird gegen uns diskriminiert, und es muss eine schnelle Lösung dafür geben“, sagt er. „Wenn es keine schnelle Lösung gibt, wird das eskalieren.“ Wir fragen ihn, was er konkret damit meint. Aber auch dazu will er nichts sagen.