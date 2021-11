Nahezu alle Parteien fordern den weiteren Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs durch die Kommunen und die verstärkte Nutzung durch das Volk. Allerdings machen einem die Fallstricke des VBB-Tarifsystems den Umstieg nicht gerade leicht - von den Fallstricken des Fahrplans mal ganz zu schweigen. Eigentlich (das Lieblingswort der deutschen Innenpolitik) sollte der Tarif der Öffentlichen so attraktiv sein, dass er auch Gelegenheitsnutzer vom Sinn des Nahverkehrs überzeugt, aber das Gegenteil ist der Fall.

Es gibt ein derart zerfasertes Ticketsystem, dass es kaum noch auf eine DINA4–Seite passt. Im VBB-Atlas ist es schon nicht mehr abgedruckt und im Internet verirrt man sich in den Katakomben eines Menüs.

So gibt es für Touristen – also typische Außerörtliche – allein fünf verschiedene Mehrtagesangebote, deren Unterschiede sich nicht gleich offenbaren: Welcome-Card / City-Tour / Easy-City / Queer-Pass / Joy-Card. Was vor allem unklar ist: Welche Karten sind übertragbar und welche nicht? Das steht zumeist erst im Kleingedruckten. Das gilt auch für andere Angebote.

Fahrradkarte: mal übertragbar, mal nicht

Bei den Fahrradkarten gibt es zum Beispiel eine Monatskarte, die übertragbar ist, aber sie gilt nur in Zusammenhang mit einer Personenmonatskarte. Die Tagesfahrradkarte ist wiederum nicht übertragbar. Das Problem der Übertragbarkeit war ja nicht einmal dem Regierenden Bürgermeister bekannt, als er das Jahresticket für 365 Euro forderte. Das wäre nämlich personengebunden, das heißt, ich kann es während meines Urlaubs nicht einem Freund ausleihen. Derzeit kann ich mit meinem Umweltticket, das übertragbar ist, sogar gelegentlich zu zweit fahren, und zahle dafür im Jahr auch nur 728 Euro (statt 2 x 365,- Euro). Alles klar?

Die Nahverkehrstarife in Berlin waren schon immer von einer Kleinkariertheit, die sich eigentlich nur dadurch erklären lässt, dass man den Benutzer für die Nutzungslänge oder -häufigkeit zahlen lassen wollte: Die S-Bahn hatte früher (vor 1961) alle sieben Bahnhöfe eine neue Tarifstufe, bei der BVG musste man sich zwischen Einfach und Umsteiger entscheiden, Fahrtunterbrechungen waren verboten, Rundfahrten erst recht, dann gab es sogar statt der Wochenkarten nach Einführung des arbeitsfreien Samstags eine 5-Tageskarte (Sa + So soll man zu Hause bleiben) - und der Gipfel der Absurditäten waren Bahnsteigkarten, die man brauchte, wenn man jemanden vom Fernbahnhof abholen wollte.

Die Umweltkarte in der Wendezeit

Alles Geschichte, aber einmal hatten wir in Berlin einen radikalen Neuanfang, das Tarifsystem zu überdenken, der dann leider durch die Zeitläufte ausgebremst wurde, und zwar in den Jahren 1989/90. Und das kam so: Der rot-grüne Senat Westberlins (die Grünen hießen damals noch AL) hatte die Umweltkarte eingeführt. Das war eine stark ermäßigte Jahresnetzkarte, die gleichzeitig übertragbar war und sogar für die Radmitnahme galt. Während davor Netzkarten – die nur für die BVG galten - weit über 1000 DM im Jahr kosteten, war diese jetzt bei rund 600 DM angesiedelt, und jeder in einer WG konnte sie sich mal nehmen.

Ich hatte mir – trotz eines Autos - sofort eine bestellt. Nach dem Mauerfall wurde es noch paradiesischer: Weil alle DDR-Bürger mit ihrem Pass im Netz der BVG kostenlos fahren durften, konnten ab 1990 alle Umweltkartenbenutzer Westberlins das gesamte Netz der Ostberliner Öffis nutzen. Und das ging bis an alle Endbahnhöfe der S-Bahn und rund um Berlin (West), also den sogenannten „Sputnik“ entlang, der Westberlin umkreiste. Dadurch hatte ich die Gelegenheit, ohne Aufpreis das gesamte Umland zu erkunden.

Das war dann aber auch bald vorbei, denn beim Senat, beim VBB oder wo auch immer scheint es ein Art „Tabakskollegium“ zu geben, das sich alle Jahre wieder was Neues ausdenkt. So auch die Einführung der geänderten Umweltkarten (Standard und Premium, mit und ohne Fahrrad, gibt’s auch nicht mehr), dann kamen die Tarifgebiete A, B und C. Die waren zwar immerhin noch übersichtlicher als die Waben im Ruhrgebiet, aber die Tücken lagen wie so oft im Kleingedruckten.

Eine Zeit lang konnte man mit einem Ticket 120 Minuten in alle Richtungen fahren, dann wurden wieder Rund- und Rückfahrten verboten, auch war der alte Flughafen Schönefeld zunächst ins Gebiet B integriert, später nicht mehr.

Und durch den Dschungel der Ermäßigungstickets kommt man erst recht nicht durch: Schüler, Azubis, Hartz-4-Empfänger, Sozialkarten, Seniorentickets - jeweils Karten mit besonderen Einschränkungen, sei es das Alter, die Art des Unterrichts oder der Finanzkraft.

Mit zwei Rädern nach Brandenburg erfordert acht Tickets

Zurück zum umweltbewussten Gelegenheitsnutzer. Schon ein kleiner Wochenendausflug gestaltet sich zum Preisrätsel: Als Umweltkarten-Abonnent mit Fahrradmonatskarte (beides AB) möchte ich am Wochenende mit meinem Partner irgendwo ab Bernau (Gebiet C) eine Radtour machen (und von dort dann auch zurückfahren) und muss zu diesem Zweck zu zweit mit zwei Rädern ins Tarifgebiet C. Welche Tickets muss ich nun kaufen? Diese Frage wollte mir auch der VBB nicht im Detail beantworten, er hat nur lakonisch auf seine „Beförderungsbedingungen“ hingewiesen. Meine Überlegungen führten zu folgendem Ergebnis: Eigentlich kann ich ja am Wochenende zu zweit fahren, ein Rad-Abo habe ich auch, aber ich brauche sogenannte „Anschlusstickets“ für mich, meinen Partner, sein Rad - und für das Rad des Partners für Gebiet ABC zwei Einzelkarten. Das sind inklusiver Rückfahrt 8 zusätzliche Tickets im Wert von ca. 17,40 Euro, aber ich könnte mich auch irren und bin für Korrekturen dankbar.

Kleiner Trost: Die Kontrolleure blicken da häufig auch nicht so richtig durch und lassen sich so einige Zettel zeigen, müssen dann weiter durch den Wagen. Möglicherweise haben sie aber auch schon schlechte Erfahrungen mit der Fliegenbein-Zählerei gemacht, die dann zu lautstarken Auseinandersetzungen führten. Die Frage, die bleibt, ist nun: Wie kann man das System attraktiver machen, so dass es auch verstärkt von Gelegenheitskunden genutzt wird?

Diese Frage schien erst mit dem Homeoffice der Pandemie ins Bewusstsein der Planer vorgedrungen zu sein. Jede Tarifüberarbeitung wird – wie bisher - bei den Automatenherstellern und Programmierern Arbeitsplätze sichern, aber mit Sicherheit nicht kostendeckend sein. Das klappt nie. Neben der populistischen Forderung nach einem Nulltarif (diese gab es schon 1970 im Westen und führte zu der sogenannten „Roten-Punkt-Aktion“) will ich eine Idee aus dem Gas- oder Stromtarif aufgreifen. Dort zahlt man üblicherweise monatlich nur einen Abschlag, und erst am Jahresende wird je nach Verbrauch abgerechnet. Und faire Versorger bieten dann sogar einen „best choice- Tarif“ an, das heißt, für Klein- oder Großverbraucher gibt es unterschiedliche Grund- und Einheitsgebühren. Das müsste dann doch auch – nach dem großen Digital-Ruck einer neuen Regierung – im Nahverkehr möglich sein. Irgendwie hatte der VBB das doch schon mal mit seinem Touch-Point testen wollen. Es werden im Vorübergehen die Daten vom Armband gelesen und am Jahresende bekommt man eine Verbrauchsabrechnung. Je nach Häufigkeit als Monats- oder Mehrfachkarte oder als Sozialtarif. Die Einwände eines Datenschützers müssten natürlich berücksichtigt werden, damit nicht Bewegungsprofile gespeichert werden (die haben Apple und Google sowieso schon). Aber das werde ich wohl nicht mehr erleben dürfen

