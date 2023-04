Orthodoxes Ostern in Berlin: „Wir wollen nicht mit Moskau zusammen feiern“

Ein orthodoxer Priester in Kiew segnet Gemeindemitglieder und ihre traditionellen Weidenzweige anlässlich des Palmsonntags nach dem julianischen Kalender am 9. April.

Es ist eine tausendjährige Tradition, und doch geht sie an diesem Wochenende in Berlin zu Ende – in gewissem Sinne jedenfalls. In dieser Woche begehen Gläubige der christlich-orthodoxen Konfessionen die Karwoche, die nach dem alten julianischen Kalender eine Woche später stattfindet als nach dem von westlichen Christen verwendeten gregorianischen Kalender. Die Unterschiede in den Kalendern bedeuten auch, dass das orthodoxe Weihnachten am 7. Januar gefeiert wird, statt am 25. Dezember. So ist es schon seit tausend Jahren.

Doch in einer Berliner Gemeinde soll sich das alles ändern. Die Gemeinde der ukrainischen griechisch-katholischen Kirche (UGKK) in der Kirche St. Johannes Evangelist in Berlin-Johannisthal bereitet sich in diesem Jahr darauf vor, zum letzten Mal nach dem julianischen Kalender zu feiern. Grund dafür ist ein Beschluss der Kirchenleitung von Anfang Februar, am 1. September, zum Anfang des neuen Kirchenjahres, auf den gregorianischen Kalender umzustellen und sich damit westlichen christlichen Konfessionen anzuschließen.

Zum Zeitpunkt des Beschlusses der Kirchenleitung hieß es, 90 Prozent der Gläubigen unterstützten die Umstellung. So sagt es Swjatoslaw Schewtschuk, der Großerzbischof der Kirche. Spätestens seit dem russischen Einmarsch in der Ukraine am 24. Februar 2022 lag die Erwartung einer Umstellung in der Luft. Immer wieder hat die UGKK entgegengesetzte Positionen zu denen der russisch-orthodoxen Kirche eingenommen.

Kirchliche Persönlichkeiten der UGKK haben Unterstützung für die ukrainische Staatlichkeit und Unabhängigkeit gepredigt, während orthodoxe Priester in Russland, vor allem das Kirchenoberhaupt Patriarch Kirill, die „militärische Sonderoperation“ in der Ukraine befürwortet und abziehende Soldaten und Waffen gesegnet haben. Die Stimmung innerhalb der UGKK für eine klare Abspaltung von Moskau ist seitdem nur gewachsen.

„Sie bleiben im Mittelalter, wir wollen uns mit der ganzen Welt fortbewegen“

Sergiy Dankiv, der seit mehr als zehn Jahren als Pfarrer die UGKK-Gemeinde in Johannisthal leitet, sagt, die Umstellung spiele für ihn selbst keine große Rolle, für seine Gemeinde aber schon. Sie sei ein politisches Symbol, das viele in dieser „sehr patriotischen“ Gemeinde lang erwartet hätten – und gleichzeitig auch praktischer, denn seine Gemeinde teilt sich ja eine Kirche mit einer römisch-katholischen Gemeinde.

Dankivs Gemeinde wird nach der Änderung weiterhin nach dem byzantinischen Ritus Gottesdienst feiern, der viele Merkmale und Traditionen eines orthodoxen Gottesdienstes enthält, aber die Änderung ist dennoch symbolisch wichtig. „Es ist ein wichtiger Schritt, denn wir wollen nicht mehr mit dem sogenannten Moskauer Patriarchat zusammen feiern“, so Dankiv. „Sie bleiben im Mittelalter, aber wir wollen uns gemeinsam mit der ganzen Welt fortbewegen.“

Die Zeit vor dem Osterfest werde trotz der kommenden Änderung für viele in seiner Gemeinde bittersüß sein, sagt der Pfarrer. „Die Leute sind natürlich sehr traurig, dass der Krieg nach mehr als einem Jahr immer noch nicht beendet ist“, sagt er. „Als wir Ostern im letzten Jahr gefeiert haben, hatten viele, vor allem die Geflüchteten in unserer Gemeinde, große Hoffnung, dass sie an Ostern nach Hause zurückkehren könnten.“ Wie schon vor einem Jahr werden an diesem Wochenende für seine Gemeinde die Gebete für den Frieden wieder im Vordergrund stehen.

Am Freitagnachmittag bietet ein Workshop die Möglichkeit, Ostereier nach ukrainischer Volksart zu bemalen. IMAGO/ZUMA Wire

Anderswo in Berlin bereiten sich Ukrainer orthodoxen Glaubens bereits auf die zweite Karwoche seit der russischen Großinvasion vor. In der Nathanaelkirche in Friedenau, wo sonst Freiwillige Spenden für die Ukraine sammeln, hat die ukrainische orthodoxe Kirchengemeinde bereits den Palmsonntag im orthodoxen Stil gefeiert. Dazu gehört, dass die Gläubigen Weidenzweige mit zur Kirche bringen, die dann vom Pfarrer mit Weihwasser gesegnet werden; auf Ukrainisch wird die Karwoche buchstäblich übersetzt „Weidenwoche“ genannt. Weitere Gottesdienste zum Osterfest werden in der Nathanaelkirche täglich ab Donnerstag, den 13. April, stattfinden, mit weiteren Gottesdiensten um Mitternacht und sechs Uhr am Sonnabend.

Ein ukrainischer Osterkuchen gegen eine Spende für Erste-Hilfe-Kästen

Auch nichtreligiöse Veranstaltungen und Aktionen finden gleichzeitig zum orthodoxen Osterfest in der ukrainischen Community in Berlin statt. Am Freitag, den 14. April, wird in der Stadtteilbibliothek Buch ein ukrainisches Osterfest gefeiert: Höhepunkt der Veranstaltung wird das Bemalen von Ostereiern im traditionellen ukrainischen Stil sein, auf Ukrainisch „pysanky“ genannt, das ist eine Wachstechnik. Begleitet wird der Workshop von Gitarren- und Geigenmusik der ukrainischen Musikerinnen Natalia Natalevych und Oksana Tantsur.

Die ukrainische Pfadfinderorganisation Plast in Berlin bietet gegen Spenden für Erste-Hilfe-Kästen für die Soldaten in der Ukraine ukrainischen Osterkuchen an. Die Organisation hat das Ziel, bis zum orthodoxen Osterwochenende 3000 Euro zu sammeln; diese Summe soll die Kosten für 30 vollständig ausgestattete Erste-Hilfe-Kästen für militärische Zwecke nach Nato-Standard decken.

Spenden von mindestens 30 Euro, die bis Mittwoch, den 12. April, um 13 Uhr bei Plast eingehen, werden mit einem hausgemachten Paska-Kuchen belohnt, der nach einem alten ukrainischen Rezept gebacken wird. Paska ist eine Art süßes Sauerteigbrot, das einem Panettone ähnelt; es wird oft mit Nüssen und Trockenfrüchten verziert, bevor es mit Zuckerguss und Streuseln überzogen wird.