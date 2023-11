Ostbahn: Bleibt die wichtige Strecke nach Berlin noch länger unterbrochen?

Es ist eine Baustelle, zu der Fachleute pilgern. Bau-Experten reisen an die Oder, um mitzuerleben, wie zwischen Küstrin-Kietz und Kostrzyn eine Hightechbrücke entsteht. „Ich bekomme viele Anfragen“, sagt Guido Noack von der Industrie- und Handelskammer (IHK) Ostbrandenburg, der das Vorhaben seit langem begleitet. Doch die Fertigstellung könnte sich noch bis Mai 2024 verzögern, befürchtet er. Auch das Projekt, mit der Ostbahn eine wichtige internationale Strecke nach Berlin auszubauen, muss trotz Etappenerfolgen noch Hürden nehmen. „Die Polen haben einen klaren Plan“, sagt Noack. In Deutschland liege die Region im Osten für viele außerhalb des Blickfelds.

Wenn Guido Noack am Rand von Frankfurt (Oder) aus seinem Fenster schaut, sieht er den Stau auf der A12 vor der Grenze nach Polen. Gutachter erwarten, dass der Verkehr auf der Autobahn im Vergleich zu 2019 bis 2030 um die Hälfte zunehmen wird, auf 46.100 Pkw und 21.300 Lkw pro Tag. So kann es nicht weitergehen, meint Noack. „Für mich und für viele andere ist klar: Mehr Verkehr muss auf die Bahn“, so der Verkehrsreferent, der im Geschäftsbereich Wirtschaftspolitik der IHK Ostbrandenburg tätig ist.

Einst fuhren hier D-Züge nach Danzig, nun Regionalbahnen nach Küstrin-Kietz

Bessere Verbindungen zwischen Berlin, Brandenburg und Polen: Während das Nachbarland dieses Thema schon lange auf dem Schirm hat und handelt, mussten Akteure in Deutschland über Jahre hinweg mühselig zum Jagen getragen werden. Inzwischen gelang es, sie zu wichtigen Schritten zu bewegen, es gehe voran, lobt Noack. Doch bisher war sehr viel Überzeugungsarbeit zu leisten, und weiterhin drohten Rückschläge. „Es kann immer noch sein, dass jemand sagt: Es gibt fünf Projekte in Baden-Württemberg und acht Projekte in Nordrhein-Westfalen, die wichtiger sind und die als Erste an die Reihe kommen“, sagt er bei den Schienenverkehrswochen in Berlin.

Angekommen in Berlin: Ein Zug der Regionalbahnlinie RB26 aus Küstrin-Kietz wartet in Lichtenberg auf die Rückfahrt nach Müncheberg. So viele polnische Pendler sind auf keiner anderen Bahnstrecke unterwegs. Peter Neumann/Berliner Zeitung

In einem früheren Ladenlokal im Ostbahnhof, das jetzt vom Deutschen Bahnkundenverband und bald auch vom S-Bahn-Museum genutzt wird, redet sich Guido Noack vor interessierten Zuhörern in Fahrt. Es geht um ein Thema, das Noack und seinen Mitstreitern besonders am Herzen liegt: um den Ausbau der Ostbahn.



Die meist schnurgerade Strecke führt von Berlin vorbei an Strausberg, Müncheberg und Seelow nach Osten. Wo einst Schnellzüge nach Danzig und Königsberg rollten, wurde es nach dem Zweiten Weltkrieg still. Nachdem der Grenzübergang bei Kostrzyn (Küstrin) 1992 für den Personenverkehr wiedereröffnet wurde, stieg die Ostbahn zu der am stärksten genutzten Reisezugverbindung zwischen Deutschland und Polen auf. Pendler aus Polen und Brandenburg sowie Ausflügler aus Berlin füllen die Dieseltriebwagen der Niederbarnimer Eisenbahn, die stündlich verkehren. Doch weil die Oderbrücke neu gebaut wird, enden die Züge der Regionalbahnlinie RB26 seit 2021 in Küstrin-Kietz.

IHK-Referent freut sich über „Brückentourismus“

Die neue Bahnbrücke ist eine Besonderheit, weil es noch nie ein so großes Bauwerk mit Tragseilen aus dem Kunststoff Carbon gegeben hat. Dadurch ist sie leichter als vergleichbare Brücken. Im September schauten Brandenburgs Infrastrukturminister Guido Beermann (CDU) und der Bahn-Konzernbevollmächtigte Alexander Kaczmarek dabei zu, wie der Einschub der Strombrücke begann. Damals hieß es noch, dass die RB26 aus Berlin von Dezember an wieder über Küstrin-Kietz hinaus nach Kostrzyn fahren kann. Wie berichtet geht die Bahn nun davon aus, dass dies erst ab März möglich ist.

Guido Noack zeigte sich während seines Vortrags noch pessimistischer. „Ich vermute, dass der Betrieb erst im Mai 2024 beginnen kann“, sagte der IHK-Referent, der viele Akteure auf der Baustelle kennt. Zwar freue er sich über den „Brückentourismus“, es entstehe „Weltniveau fürs Oderbruch“. Doch schwierige Aufgaben stünden noch bevor. Dazu gehören Betonierungsarbeiten, bei denen auf die Gewichtsverteilung auf der Brücke zu achten sei. Danach seien Kunststoffbeschichtungen aufzutragen, was nur dann sinnvoll sei, wenn die Temperatur nicht unter acht Grad Celsius fällt. Die Ausstattung der Strecke mit Signaltechnik werde eine weitere Herausforderung sein.

Durch „Optimierungen“ fielen Gleise und Weichen auf der Ostbahn zum Opfer

Diese und weitere Faktoren könnten dazu beitragen, dass sich die Fertigstellung weiter verzögert. Guido Noack deutete an, dass die Beziehungen zwischen der Bahn als Bauherr und einigen Firmen nicht gut seien. Details nannte er nicht, doch nach Informationen der Berliner Zeitung gibt es Streit etwa um das Arbeitstempo und um Kostennachträge. Wie es um die Stimmung auf der Baustelle bestellt ist, zeigte sich im September: Während beim Ministertermin fast keine Unternehmen vertreten waren, feierten Betriebe am Tag darauf am selben Ort ein großes Fest mit Feuerwerk und Luftballons.

Doch die Ostbahn hat noch eine weitere Großbaustelle – im übertragenen Sinne. Städte, Gemeinden, Landkreise, Politiker, Verbände und die Wirtschaft setzen sich dafür ein, dass die Strecke ausgebaut und elektrifiziert wird. Nach dem Krieg wurden Streckenteile abgebaut und als Reparation in die Sowjetunion gebracht. In den Nullerjahren folgten „Optimierungen“, denen ebenfalls Gleise und Weichen zum Opfer fielen. Obwohl einige Einsparmaßnahmen rückgängig gemacht wurden, gibt es weiterhin größtenteils nur ein Streckengleis. Darum ist Noack gespannt, ob die für Ende 2024 geplante Verdichtung des Regionalbahnverkehrs klappt. Angesichts der begrenzten Kapazität wäre Güterverkehr kaum möglich – abgesehen davon, dass Zugbetreiber Elektrotraktion bevorzugen.

Bahnhof Müncheberg: Im Herbst 2022 wird das abgebaute Gleis an der zweiten Bahnsteigkante (l.) neu verlegt. Von Dezember 2024 an sollen dort wieder Züge halten. Peter Neumann/Berliner Zeitung

Die Bahnstrecke, die von Berlin über Frankfurt (Oder) nach Polen führt, muss die Hauptlast des Güterverkehrs auf der Schiene tragen. „Doch sie steht am Rande des Kollaps“, sagte Noack. Nach seinen Angaben sind auf der Frankfurter Bahn täglich im Schnitt 180 Züge unterwegs, davon 70 Güterzüge. Der Elektroautohersteller Tesla hat pro Tag bis zu 24 Fahrzeugtransporte auf der Schiene angekündigt. Der Tesla-Shuttle, der montags bis freitags je 60 Mal zwischen Erkner und dem Bahnhof am Werk verkehrt, ist vorerst nur bis 2025 gesichert – ob dann noch Platz auf der Strecke ist, gilt als ungewiss.

Polnisches Verkehrsministerium bekennt sich zum Ostbahn-Ausbau

Aus Sicht der Interessengemeinschaft Ostbahn, der auch die IHK angehört, und vieler weiterer Akteure ist klar: Die Ostbahn muss ausgebaut werden. Nicht nur für den Güterverkehr, der nach Polen und auf der Rail Baltica bis Estland führen könnte, auch für den Personenverkehr. Weil die Region wächst und Berliner ins Umland ziehen, erwarten Gutachter von Spreeplan westlich von Strausberg einen Anstieg um 3900 Fahrgäste pro Tag, östlich davon um 600 Reisende pro Tag. Schon heute sind die Züge oft überfüllt.

Doch die Überzeugungsarbeit habe lang gedauert und Mühe gekostet, so Noack. Anfangs musste auch beim Land Brandenburg und beim Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) das Interesse erst geweckt werden. Als sich Berlin einschaltete, sei es besser vorangegangen. Er und seine Mitstreiter hätten sich bemüht, Beteiligte aus Polen und Deutschland zusammenzubringen. Zwar habe es manchmal geheißen, dass Polen am Ostbahn-Ausbau nicht interessiert sei. Doch das sei nicht selten eine Ausrede gewesen, so der IHK-Mann. 2022 bekannte sich das polnische Verkehrsministerium zu dem Projekt.

Erfolg auf Bundesebene: „Ein kleiner Schritt, aber emotional wichtig“

Lob zollte Noack auch Berlin und Brandenburg, die das Projekt jetzt engagiert unterstützen. Doch eine harte Nuss blieb: der Bund. „Es gab niemanden, der sich für das Thema verantwortlich fühlte“, so Noack. Zwar nutzten die Ostbahner auch hier die ganze Klaviatur, überparteilich und auf vielen Ebenen. Sie sprachen mit Abgeordneten, Staatssekretären und mit Verkehrsminister Volker Wissing (FDP). Immer wieder hörten sie: Die Strecke sei nur regional bedeutsam, der Bund nicht zuständig.

Wie berichtet gelang inzwischen auch beim Bund ein Erfolg. Am 19. Oktober gab der Verkehrsausschuss des Bundestages die Empfehlung, die Ostbahn in den Bundesverkehrswegeplan aufzunehmen. Der Bundestag nahm dies an. Das Ausbauprojekt steht nun im Bedarfsplan des Genehmigungsbeschleunigungsgesetzes. „Ein kleiner Schritt, aber emotional wichtig“, bilanzierte Noack. „Dass nun auch auf Bundesebene positiv über die Ostbahn gesprochen wird, ist ein Erfolg.“

Wird sich das Projekt gegen Bauvorhaben in wirtschaftlich stärkeren Bundesländern wie Baden-Württemberg durchsetzen? Das werde sich zeigen, hieß es bei der Veranstaltung im Ostbahnhof. Wenn das Vorhaben nicht dem „vordringlichen Bedarf“ zugeordnet wird, seien die Aussichten schlecht, analysierte Christian Schultz vom Fahrgastverband IGEB. Dann muss es noch die Wirtschaftlichkeitsprüfung bestehen – die hohe Hürde der Nutzen-Kosten-Untersuchung, an der schon Bahnbauprojekte gescheitert sind.



Guido Noack von der IHK Brandenburg ist zuversichtlich, dass es mit der Ostbahn weitergeht. Für diesen Montag steht eine weitere Etappe an: Am Nachmittag will das Beratungsunternehmen Ramboll, das der VBB beauftragt hat, sein Konzept zum Ausbau der Strecke vorstellen.