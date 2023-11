Ostbahn: Warum die Strecke nach Berlin schon wieder gesperrt wird

Erst die gute Nachricht: Nach fast zweieinhalb Jahren Unterbrechung geht eine wichtige internationale Verbindung nach Berlin im nächsten Jahr wieder ans Netz. Für viele Fahrgäste ist das ein Grund zur Freude. Doch nun wurde bekannt, dass eine schlechte Nachricht folgt. Denn kurz nach der Wiedereröffnung wird die Bahnstrecke erneut gesperrt. Wieder müssen die Fahrgäste von der Ostbahn auf Busse umsteigen. Die Nutzer der Regionalbahnlinie RB26 zwischen Berlin und Kostrzyn (Küstrin), normalerweise die am stärksten genutzte Bahnroute nach Polen, haben es nicht leicht.

Es ist ein spektakuläres Projekt. Zwischen Küstrin-Kietz im Landkreis Märkisch-Oderland und Kostrzyn in Polen entsteht eine Hightech-Bahnbrücke. Die Konstruktion der Oder-Überquerung gilt als etwas Besonderes, weil die Tragseile mit Carbon, einem im Vergleich zu Stahl elastischeren Kunststoff, verstärkt worden sind. Das ermöglicht eine schlanke, materialsparende und umweltfreundliche Konstruktion. Im Sommer 2021 begannen die Vorbereitungen. Seitdem ist die Ostbahn auf diesem Abschnitt gesperrt.

Die neue Oderbrücke für die Bahn: Im September beobachten Schaulustige, wie der Überbau eingeschoben wird. Patrick Pleul/dpa

Ursprünglich hieß es, dass die Oderbrücke Ende 2022 fertig wird. Später war von Mai 2023 die Rede, schließlich von Ende 2023. Wie berichtet, hieß es kürzlich aus Kreisen der Deutschen Bahn (DB), dass die Verkehrsfreigabe noch bis März 2024 auf sich warten lässt. Das wurde inzwischen auch der Niederbarnimer Eisenbahn (NEB) mitgeteilt, die den Verkehr auf der Linie RB26 betreibt. Sie muss auch den Schienenersatzverkehr organisieren, der in diesem Fall aufwendiger ist als sonst. Weil die Straßenbrücke im Verlauf der Bundesstraße 1 zu schwach ist, dürfen nur Kleinbusse passieren.

Schienenersatzverkehr nur auf Umwegen möglich

Im März 2024 könnten also wieder Züge über Küstrin-Kietz hinaus nach Kostrzyn verkehren: Das ist trotz der erneuten Verzögerung, für die es bislang keine offizielle Begründung gibt, eine frohe Botschaft. Die vielen polnischen Arbeitnehmer, die zur Arbeit nach Berlin reisen, kommen dann wieder schneller und bequemer ohne Umsteigen ans Ziel. Das gilt umgekehrt auch für die Berliner, die nach Polen zum Einkaufen fahren, die Reste der Küstriner Altstadt besichtigen oder eine Radtour entlang der Oder oder der Warthe unternehmen wollen. Doch auf Anfrage der Berliner Zeitung teilte die NEB mit, dass schon die nächsten Unterbrechungen der Ostbahn in Sicht sind.

Mehrere längere Bautermine auf der Linie RB26 seien aktuell bekannt, berichtete NEB-Sprecherin Katja Tenkoul. Die Sperrung zwischen Lichtenberg und Ostkreuz, wo eine Weichenerneuerung zwischen dem 9. und 17. Mai 2024 den gesamten Schienenverkehr betrifft, lässt sich in Berlin gut umfahren. Dagegen wirken sich Brückenbauarbeiten zwischen Müncheberg und Seelow-Gusow, die DB Netz für den 18. Mai bis 28. Juni 2024 terminiert hat, spürbar auf längere Reisen aus.

Gleich darauf stünden „angedachte Oberbaumaßnahmen“ zwischen Seelow-Gusow/ Gorgast und Küstrin auf dem Plan. Sie würden sich nahtlos anschließen und vom 28. Juni bis 23. August 2024 stattfinden, erklärte die Sprecherin. Beim Oberbau geht es um das Gleisbett und die Gleise, die auf einem anderen Abschnitt schon durchgearbeitet worden sind. Dass es zu Unterbrechungen kommt, ist auch dem Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg bekannt. Aus seiner Liste geht hervor, dass vom 17. Mai bis 23. August 2024 zwischen Müncheberg und Küstrin Baumaßnahmen anstehen.

In jedem Fall ist absehbar, dass es für die Fahrgäste unangenehm wird. Denn nicht überall gibt es in Bahnstreckennähe parallele Straßen, die sich für einen Busverkehr anbieten. Umwege sind erforderlich, die wiederum zu langen Reisezeiten führen. Dass DB Netz die Maßnahmen verschiebt, ist unwahrscheinlich. Solche Projekte fügen sich meist in einen größeren Plan ein und werden Jahre vorher eingetaktet. Kurz- oder mittelfristige Umverlegungen gelten als schwierig bis unmöglich.

Durchgehende Zugverbindung Berlin - Gorzów kommt später

Zudem zeichnet sich ab, dass die direkte Zugverbindung zwischen Berlin und Gorzów Wielkopolski (Landsberg an der Warthe) erst im August 2024 wieder aufgenommen wird. Ursprünglich sollte der durchgehende Zug gleich nach der Wiedereröffnung wieder eingesetzt und durch weitere Fahrten ergänzt werden.

Die absehbaren neuen Sperrungen betreffen eine stark genutzte Regionalbahnverbindung, deren Fahrgäste ohnehin schon einiges erdulden müssen. Die Kapazität ist zum Teil auf Kante genäht, weil DB Netz in den Nullerjahren auf der Ostbahn Gleise und Weichen entfernen ließ. Vermeintlich nicht benötigte Anlagen wurden zurückgebaut, in Stationen Gleise, Weichen und zum Teil auch Bahnsteige entfernt oder vom Netz abgeklemmt. Auch signaltechnisch wurde die Kapazität auf das Nötigste beschränkt. Ein früherer Bahnmitarbeiter teilte am Mittwoch dazu mit, dass die DB damit auf die Bestellungen von Berlin und Brandenburg reagierte. In Deutschland bestimmen die Bundesländer, wo wie viele Regionalzüge fahren sollen.

Inzwischen wurde damit begonnen, die bereits nach dem Zweiten Weltkrieg aufgrund von Reparationsforderungen eingeschränkte Leistungsfähigkeit der Ostbahn wieder zu erhöhen. Noch zu Mehdorn-Zeiten wurde der Bau eines zweiten Gleises östlich von Strausberg in die Wege geleitet, so der frühere Bahnmitarbeiter. Der Bahnhof Müncheberg bekam seine zweite Kante zurück. Doch weiterhin ist der Betrieb anfällig für Störungen – und damit für Verspätungen und Teilausfälle.

Auf der Facebook-Seite der RB26-Nutzer ist auch immer wieder davon die Rede, dass Züge statt mit zwei mit nur mit einem Dieseltriebwagen gefahren werden. Das kann daran liegen, dass es bei den für den Polen-Verkehr zugelassenen Fahrzeugen vom Typ Pesa Link nicht gelingt, Triebwagen zu kuppeln. Wenn die Doppeltraktion ausfällt und Triebwagen nur einzeln verkehren, kann es in den Zügen sehr voll werden.

Neue Gleise für die Ostbahn: Im Herbst 2022 war der Abschnitt östlich von Müncheberg Baustelle. Peter Neumann/Berliner Zeitung

So sieht die Ostbahn am Stellwerk Müncheberg heute aus. Peter Neumann/Berliner Zeitung

Die Quote der ausgefallenen Doppeltraktionen sei im Jahresverlauf 2023 gesunken, entgegnete Katja Tenkoul. „Von jeweils über 200 in Doppeltraktion bestellten Fahrten pro Monat (Montag bis Freitag) sind im dritten Quartal 2023 durchschnittlich nur zwölf Fahrten pro Monat nicht vertragskonform erbracht worden“, so die Sprecherin der Niederbarnimer Eisenbahn. Bei 94,5 Prozent dieser Fahrten wurden zwei Triebwagen eingesetzt.

Grundsätzlich sei es so, dass der Verkehrsverbund nicht für alle Züge im Fahrplan Doppeltraktion bestellt habe. Die NEB setze aber freiwillig auch bei anderen Fahrten zwei Triebwagen ein, um das Fahrgastaufkommen auf der RB26 zu bewältigen. Das war zum Beispiel im September so, als an den Wochenenden mehr Fahrzeuge im Doppelpack verkehrten, als die Bestellung des VBB vorsieht.

Neuer Vertrag: Künftig fahren die Triebwagen fast immer im Doppelpack

Die Betriebsqualität auf der Linie RB26 sei weiterhin „stabil“, erklärte Tenkoul. „Wie in den vorangegangenen Monaten liegt die Pünktlichkeit auch im dritten Quartal 2023 bei rund 90 Prozent“, erklärte Katja Tenkoul. So hoch sei der Anteil der Fahrten, die als pünktlich gewertet wurden.

Vom Dezember 2024 an soll das Zugangebot zwischen Berlin, Strausberg und Müncheberg montags bis freitags auf zwei Fahrten pro Stunde und Richtung verdoppelt werden. Das geht aus dem Brief hervor, den Brandenburgs Verkehrsminister Guido Beermann (CDU) der Initiative zuverlässiger Nahverkehr auf der RB26 geschickt hat. Dort werden batterieelektrische Züge vom Typ Siemens Mireo eingesetzt werden. In einem Jahr tritt auch ein neuer Verkehrsvertrag in Kraft, der nur noch für Tagesrandzeiten einzelne Triebwagen vorsieht – sonst stets Doppeltraktionen.

Müssen Fahrgäste für den Tesla-Shuttle leiden?

Im Auftrag von Tesla betreibt die NEB den Shuttle, der das Werk des Elektroauto-Herstellers mit dem Bahnhof Erkner verbindet. Anfang September nahm der öffentliche Tesla-Shuttle, der kostenlos genutzt werden darf, den Betrieb auf. Normalerweise fahren dort Dieseltriebwagen vom Typ Talent in Doppeltraktion. Fahrgäste argwöhnten, dass sie von anderen Strecken abgezogen wurden, was dort die Kapazität verringert. Das Unternehmen wies dies zurück. Der Betrieb auf der Tesla-Strecke wirke sich nicht auf andere Linien aus, er betreffe die Fahrzeugreserve, hieß es aus NEB-Kreisen.



„Für den Einsatz im Werksverkehr bei Tesla steht ein eigenes Kontingent bereit. Natürlich werden das aus betrieblichen Gründen wechselnde Fahrzeuge sein, jedoch werden dafür keine Fahrzeuge bei der RB26 abgezogen“, betonte Unternehmenssprecherin Tenkoul. „Wenn auf der Linie RB26 Fahrzeuge ausfallen, so hat das andere Gründe.“