17. Juni 1953: So gedenkt Berlin des Volksaufstands in der DDR vor 70 Jahren

Wer heute Unter den Linden entlanggeht, sieht das Brandenburger Tor zweimal – einmal in echt und einmal in Schwarz-Weiß auf einer großen Tafel. Darauf ist das Tor noch immer von Einschusslöchern und Schrapnellschäden übersät, die Quadriga auf dem Gebäude fehlt – und auf dem Platz davor geht eine Gruppe von skandierenden Arbeitern, einige von ihnen mit der deutschen Flagge, auf den Fotografen zu. Das Bild entstand an jenem Tag, nach dem die Straße hinter dem Brandenburger Tor heute benannt ist: dem 17. Juni 1953.

Am kommenden Sonnabend jährt sich dieser Tag, der für den Volksaufstand in der DDR steht, zum 70. Mal. An diesem Datum versammelten sich Zehntausende Menschen zunächst auf der früheren Stalinallee, um gegen die politischen und wirtschaftlichen Verhältnisse in der DDR zu demonstrieren. Sie forderten eine Rücknahme der Normerhöhung, die Arbeitszeiten bei gleichem Lohn verlängerte, freie Wahlen und Freiheit für politische Gefangene. Am Nachmittag desselben Tags wurde der Aufstand in Ost-Berlin und anderen ostdeutschen Städten durch massiven Einsatz von Panzern der Roten Armee sowie DDR-Sicherheitskräften niedergeschlagen. Mehr als 50 Menschen starben, 150.000 wurden festgenommen.

Kai Wegner eröffnet die Ausstellung zum 70. Jahrestag des Volksaufstandes in der DDR vom 17. Juni 1953. Markus Wächter/Berliner Zeitung

Wegner: Der 17. Juni 1953 ist ein Tag, auf den wir stolz sein können

Das Foto mit den marschierenden Arbeitern ist nun Teil einer neuen Ausstellung der Bundesstiftung Aufarbeitung, des Berliner Beauftragten zur Aufarbeitung der SED-Diktatur und Kulturprojekte Berlin, die die Hintergründe und den Ausgang des Aufstandes Unter den Linden sichtbar machen will. Bis zum nächsten Montag wird auf fünf großen Tafeln die Geschichte des Aufstands geschildert. Sie zeigt wichtige Schauplätze jenes Tages, wie etwa die Stalinallee (heute Karl-Marx-Allee) und Potsdamer Platz. Zu sehen ist auch der und der Friedhof Seestraße, auf dem elf Opfer der Niederschlagung bestattet sind. Zu sehen sind großformatige Fotos, die Kontext zu den Geschehnissen bieten.

Es ist ein Tag, den der Regierende Bürgermeister Kai Wegner (CDU) bei der Ausstellungseröffnung am Montag als „einschneidend“ in der Berliner und deutschen Geschichte vorstellt – und auf den man auch stolz sein könne. „Wir haben viele schwarze Tage in unserer Geschichte“, so Wegner. Er spricht von den „mutigen Männern und Frauen“, die vor 70 Jahren auf die Straße gingen und für bessere Arbeitsbedingungen demonstrierten. „Es stellte sich aber schnell heraus, dass es den Demonstranten um mehr ging: um Freiheit, um Demokratie und um die Einheit Deutschlands“, so Wegner.

Für Anna Kaminsky, Direktorin der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur, handelt es sich bei dem Aufstand um „den Wunsch nach Freiheit, der auch mit Gewalt nicht unterdrückt werden kann“. Sie stellt den Aufstand an den Anfang einer Zeitachse, die sich mit dem Aufstand in Ungarn 1956, dem Prager Frühling 1968 und den beharrlichen Demonstrationen in Polen bis zum Zusammenbruch des Ostblocks nach dem Fall des Eisernen Vorhangs fortsetzte. Auch Kai Wegner glaubt, ohne diesen Tag wäre es zum Mauerfall 1989 nicht gekommen.

Parallele zwischen sowjetischer Propaganda und dem Krieg in der Ukraine

Die Ausstellung könne keine vollständige Chronologie darstellen, sagt der Kurator Bjoern Weigel von Kulturprojekte Berlin. Die Anfänge, zum Beispiel in den Betrieben, seien nicht durch Fotos dokumentiert worden. Viele der ausgestellten Aufnahmen wurden später am Tag der Ereignisse von hinzugekommenen westlichen Journalisten gemacht. Dieser Kontext musste bei der Konzipierung der Ausstellung ganz klar mitgedacht werden, so Weigel. Zudem habe man nicht alle Aspekte der „Tätersicht“ auf den Aufstand zeigen wollen, sagt Bjoern Weigel. Dazu gehören etwa die Scheinprozesse, die nach dem Aufstand in der DDR inszeniert wurden.

Ein Foto zeigt allerdings eine Ausstellung im VEB Stern Fleischwaren in Berlin-Weißensee vom Juli 1953, die von „Sowjetpanzer-Friedensboten“ erzählt. Das sei ein Beispiel der Propaganda, die die DDR nach dem Aufstand betrieb, so Weigel, das auch einen heutigen Bezug hat. „Das erinnert natürlich an den heutigen Sprachgebrauch zur Rechtfertigung des Ukraine-Krieges – von der Niederschlagung eines faschistischen Putsches und westlicher Agenten und so weiter“, sagt er. „Das ist ein eingeübtes Propagandamuster.“

Dass die Ausstellung ausgerechnet direkt vor der russischen Botschaft steht, ist also kein Zufall. Auch Anna Kaminsky zieht Parallelen zwischen den sowjetischen Panzern, die den „Aufstand für demokratische Werte in der DDR“ niederwalzten, und dem heutigen russischen Angriffskrieg in der Ukraine. Solche Parallelen, sagt sie, machen das heutige Gedenken umso wichtiger.

Jeder siebte junge Deutsche weiß nicht, was am 17. Juni 1953 geschah

Am Sonnabend wird der 70. Jahrestag des Aufstands mit Kranzniederlegungen etwa am Platz des Volksaufstands vor dem Bundesfinanzministerium in der Leipziger Straße und auf dem Urnenfriedhof an der Seestraße begangen. Kai Wegner als Regierender Bürgermeister will allerdings, dass der Jahrestag auch zum Auftakt eines Umdenkens der Erinnerung an den 17. Juni 1953 in Berlin wird. Der Tag muss „präsenter“ werden, sagt er; an der Straße des 17. Junis oder am Platz des Volksaufstandes von 1953 gebe es nicht ausreichend greifbare Information über die Geschehnisse jenes Tages. Die aktuelle Ausstellung Unter den Linden mit ihren „authentischen“ Bildern könne ein Vorbild für eine bessere Auseinandersetzung mit diesem Thema an Ort und Stelle darstellen, so Wegner.

Die Aufgabe, diese Geschichte präsenter zu machen, sei für Wegner ein aktuelles Anliegen – und er zielt vor allem auf junge Menschen ab. „Wenn ich mit der jungen Generation spreche, habe ich den Eindruck, dass ganz viele Menschen nicht wissen, was an dem 17. Juni 1953 geschehen ist“, sagt Wegner. Das hätten ihm etwa Gespräche mit Schülerinnen und Schülern und Umfragen zu dem Thema gezeigt, sagte er der Berliner Zeitung.

Laut einer Forsa-Umfrage aus Anlass des 70. Jahrestags des 17. Juni 1953 konnte nur jeder siebte Befragte im Alter von 14 bis 29 Jahren spontan etwas mit dem Datum anfangen. Auch ein deutlicher Unterschied in der Wahrnehmung des Tages in Ost und West ist zu erkennen: Jeder zweite Befragte in Ostdeutschland und vier von zehn Befragten in Westdeutschland erkannten das Datum als Tag des Volksaufstandes.

Um dagegenzuwirken, müsse das Thema stärker in Lehrpläne aufgenommen werden, so Kai Wegner – gerade um zu vermitteln, „dass es sich immer lohnt, auf die Straße zu gehen.“ „Der Kampf um Demokratie und Freiheit ist am Ende immer erfolgreich, auch wenn es manchmal länger dauert“, sagt er. Das hätten offensichtlich viele in der jüngeren Generationen vergessen. Eine Aussage, von der er womöglich die überwiegend jungen Klima-Demonstranten Berlins ausnimmt.



Die Fotoausstellung Unter den Linden zum 70. Jahrestag des Volksaufstandes in der DDR ist bis Montag, 19. Juni, zu sehen. Am Sonnabend, 17. Juni, wird es um 13 und 15 Uhr kostenlose Führungen durch die Ausstellung geben, Anmeldung ist nicht erforderlich.