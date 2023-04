Oster-Ritterfest in der Zitadelle Spandau: Mit der Axt aufeinander losgehen

Das Ritterfest in der Zitadelle Spandau ist für viele Berliner Kult. Am Ostermontag konnten sie Gaukler, Handwerker und Ritterkämpfe bestaunen.

Ritter in voller Rüstung beim Ritterfest in Spandau. Die Axt sieht gefährlich aus, ist aber abgerundet. Volkmar Otto

An Kampftagen schultert Romano Wannhof rund 60 Kilogramm zusätzlich zu seinem Körpergewicht. Heute wäre einer dieser Tage. Wannhof überlässt das Kämpfen in Ritterrüstung diesmal aber seinen Mitstreitern. Aus gesundheitlichen Gründen muss er passen. Dafür moderiert das Mitglied von Midgards Feuerbund die Vollkontaktkämpfe vor Publikum in der Zitadelle Spandau. Es ist bereits das 16. Mal, dass das Oster-Ritterfest im westlichsten aller Berliner Bezirke stattfindet.

Der achtjährige Aaron beim Bogenschießen in der Zitadelle Spandau. Volkmar Otto

Wannhof stachelt die einzelnen Kämpfer immer wieder energisch an. Ganz so, als wolle er selbst doch noch im abgesteckten Feld kämpfen. Mit Schwertern gehen die Kämpfer aufeinander los, hauen sich mit Äxten auf den Kopf und reißen sich zu Boden. Nur ein Schutzschild und ihre Rüstung schützt sie vor Verletzungen.

Die kleinen und großen Besucher verfolgen die Szenerie aus einem anderen Zeitalter gespannt. Zwar bietet Midgards Feuerbund Vollkontaktkämpfe an, die Waffen sind aber alle stumpf und abgerundet. „Wir hauen uns ordentlich auf die Mütze, wollen aber niemanden ernsthaft verletzen“, sagt Wannhof.

Alle Waffen kann man in dem begehbaren Lager auf einer kleinen Wiese begutachten. Wannhof sagt, dass Besucher am Mittelalter besonders die Rüstungs- und Waffenkunde interessiert. „Wir versuchen den Leuten mit unseren Outfits, unserer Deko und unseren Waffen zu vermitteln, wie es sich zu dieser Zeit abgespielt hat.“

Ein Ritter vor dem Kampf Volkmar Otto

Wohin man schaut in der Zitadelle Spandau, sieht man verkleidete Menschen

Neben ihrem Camp bietet die Berliner Truppe auch Bogenschießen an. Janine Seifert ist mit ihrem achtjährigen Sohn Aaron gekommen, für den Pfeil und Bogen zu den Highlights auf dem Oster-Ritterfest gehören. „Ein bisschen anstrengend ist es“, sagt der Junge, „aber nicht zu dolle.“ Aaron ergänzt: „Es gibt Sachen für Kleinere und Größere, ich finde hier alles sehr toll.“ Nach dem Bogenschießen soll es an die Armbrust gehen.

Bei der Reise in eine andere Epoche begleiten die Besucher auch Narren, Knechte und Mägde, Händler, Musikanten und Handwerker. Wohin man schaut, sieht man verkleidete Menschen – zumindest hinter den Marktständen. Aber auch einige – insbesondere kleine – Besucher sind in Ritterrüstung gekommen und konnten sich dadurch das Eintrittsgeld zwischen sieben und zwölf Euro sparen. Handbetriebene Karussells, ein Riesenrad oder Entenangeln zählen zu den weiteren Attraktionen für Kids.

Jakub aus Polen am Feuer beim Flammlachs. Volkmar Otto

Aus Polen angereist sind Gregor und Lukas. Die beiden Metallschmiede bearbeiten an ihrem Stand Hufeisen, Nägel, Ketten und anderen Schmuck. Manch einer lässt sich seine eigenen und die Initialen seiner Liebsten in die Hufeisen brennen. „Wenn Leute auf den Markt gehen und Menschen sehen, die vor ihren Augen handwerklich arbeiten, wird das die Leute immer anziehen“, sagt Gregor.

Das sonnige Ostermontagswetter hat viele Berliner angelockt

Von jahrhundertealter Tradition ist auch Jakub überzeugt, der ebenfalls aus Polen zum Oster-Ritterfest in der Zitadelle gekommen ist. An seinem Stand hat er riesige Lachsfilets auf Holzplanken gespannt, die er über Feuer in der glühenden Glut garen lässt. Warum die Leute seine Lachsfilets mögen? „Weil wir mit richtigem Feuer arbeiten“, sagt Jakub. Meersalz, Pfeffer, Zitrone – mehr an Gewürzen brauche es für frischen Flammlachs nicht.

Am Mittag stehen die Besucher bis zur Straße Schlange. Die Idee eines Ausflugs in die Zitadelle hatten bei dem sonnigen Ostermontagswetter zahlreiche Berliner. Die Kämpfer von Midgards Feuerbund streifen am Nachmittag ein zweites Mal ihre ritterlichen Kostüme zum Kampf über.

„Es ist zwar unglaublich warm, aber auch unglaublich toll, solch eine Rüstung zu tragen“, sagt Romano Wannhof. In diesem Jahr wird er noch mehrmals die Gelegenheit dazu haben. Neben Terminen im Schloss Diedersdorf und im Schlosspark Oranienburg wurde seine Truppe auch erstmals für ein mittelalterliches Fest in Finnland gebucht.