Wenn Produkte aus der ehemaligen DDR angeboten werden, ist der Andrang groß. So kann man zumindest denken, wenn man sich die Bilder der vergangenen Ostpro anschaut. Noch bevor die Tore der Messe geöffnet waren, standen die Besucher Schlange. Die Kultmesse mit Artikeln aus den neuen Bundesländern lockt seit dem Jahr 1991 Besucher an. Am Freitag ist es wieder so weit: Drei Tage lang können sich Gäste im Pferdesportpark Karlshorst erinnern und Neues entdecken.



Ostprodukte wie Rotkäppchen Sekt sind längst bundesweit bekannt. Doch bei der Ostpro werden neben Delikatessen auch Kleidung, Keramikwaren, Kosmetik und Schmuck sowie originale Polstermöbel aus der DDR gezeigt. Für „Ostalgiker“ gibt es Figuren wie der kleine Maulwurf, Pittiplatsch und Schnatterinchen zu kaufen.