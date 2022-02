Berlin - Man kann sich die Lage schönrechnen, um durch den Rest des Berliner Winters zu kommen: Der meteorologische Frühlingsanfang ist schon am 1. März. Das sind nur noch drei Wochen und ein Tag! Drei wolkenverhangene Wochen, möglicherweise, drei Pandemiewochen, drei Wochen, die vielleicht so hässlich werden, wie der Rest dieses Winters es war.

Eine letzte große Herausforderung, wenn man es wie ein Manager angehen will.

Dann könnte man auch anmerken, dass es morgens schon wieder vor acht hell wird. An einigen Tagen sogar wirklich hell, der Himmel über Berlin dann für einen Moment rosa aussieht statt grau. Wenn man diesen Moment erwischt, bekommt man sofort gute Laune. Und wenn es wieder regnet, lohnt sich ein Blick auf den Dürremonitor des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung im Internet: Dort zeigen Deutschlandkarten an, wie trocken die Erde gerade ist. Im Oberboden, aber auch in 1,80 Meter Tiefe, bei den Baumwurzeln. In Berlin und Brandenburg sind auf dieser Karte noch viel zu viele tiefrote Flächen, unter der Erde herrscht immer noch Dürre. Jeder Regentag im Februar macht einen glücklich, wenn man das weiß.

Noch besser wird es, wenn man auf die phänologische Uhr schaut. Man findet sie etwa auf der Webseite des Deutschen Wetterdienstes, sie unterteilt das Jahr in zehn Jahreszeiten statt in nur vier. Sie beruht auf Erkenntnissen der Phänologie, einer Wissenschaft, die ergründet, wann Pflanzen erblühen oder Früchte tragen.

Auf dieser Uhr ist der Winter vorbei, wenn die Hasel blüht. In diesem Jahr war es in Deutschland am 26. Januar so weit, wegen des Klimawandels blühen viele Pflanzen früher als noch vor einigen Jahren. Jedenfalls ist, phänologisch gesehen, längst „Vorfrühling“. Auf ihn wird, sobald sich die gelben Forsythienblüten blicken lassen, der „Erstfrühling“ folgen, an den sich wiederum der „Vollfrühling“ anschließen wird, wenn die Apfelbäume blühen.

Vollfrühling. Dank des ganzen Februarregens wird es herrlich werden. Am Wochenende habe ich im Volkspark Friedrichshain sogar schon ein Schneeglöckchen gesehen.

Wiebke Hollersen

Die heilsamen Düfte der Markthalle

Wenn die Jungs fragen, was am Abend auf den Tisch kommt, antworte ich meistens: „Stulle mit Brot“. Dann rollen sie mit den Augen und ziehen wieder ab in ihre Kinderzimmer. Schnitten, belegt mit Käse, Wurst oder Aufstrich, machen satt, sind aber nicht sonderlich beliebt. Auch das saure Gürkchen oder eine Mozzarellakugel reißen die Sache selten raus. Ich halte trotzdem am klassischen Berliner Abendbrot fest, da ich nicht lange in der Küche stehen will.

Nun bläst aber der Berliner Winter im Januar und Februar besonders große Trübsal. An manchen Tagen wird es kaum hell. Und das schlägt aufs Gemüt, obwohl wir seit November Vitamin-D-Tabletten nehmen. Einen kulinarischen Gute-Laune-Booster haben wir diesen Winter mit der Halle am Marheinekeplatz entdeckt. An einem dunklen und total verregneten späten Novembernachmittag hatte ich mich mit dem kleineren Jungen in die Markthalle gerettet. Wir wollten seinen großen Bruder vom Fußballtraining abholen, mussten aber noch Zeit totschlagen.

Die Laune stieg sofort. Wir stopften Mützen, Schals und Handschuhe in unsere Rucksäcke, knöpften uns die Jacken auf und liefen die Stände ab. Was für eine Augenweide! Was für Gerüche! Überall das pralle Leben! Wie im Urlaub. Nur in echt. Beim Franzosen gab es Crêpes und Galletes, bei den Spaniern Tortilla, Gambas und guten Rotwein. Nebenan beim Vietnamesen Sommerrollen und die gute Pho. Der kleine Sohn drückte sich die Nase an den Plexiglaswänden platt, die vor den Garküchen angebracht sind.

Seitdem gehen wir manchmal nach dem Fußballtraining, wenn alle abgekämpft sind, es dunkel ist, der Abend aber noch lang vor einem liegt, zu dritt in die Marheinekehalle. Wir suchen uns Platz an einen Tisch mit hohen Barhockern und freiem Blick auf die Bergmannstraße. Dann geht der Spaß los. Jeder flaniert durch die Gänge und kommt mit seinem Lieblingsgericht zurück. Und zum Dessert wechseln wir meist noch zu den Spaniern, an die Garküche, wo die Bouillabaisse köchelt, die Crema catalana lockt und der Rosé eisgekühlt serviert wird.

Ida Luise Krenzlin

Sprints, die den Kopf leer fegen

Vor guten zwei Jahren hätte ich mir nie träumen lassen, dass ich Deutschland während meiner Zwanziger zwei Jahre nicht verlassen würde. Dass die Erinnerungen an mein 24. und 25. Lebensjahr wie ein schlechtes abstraktes Gemälde aus Grautönen ineinander verschwimmen und ich mich fragen würde, was ich die meiste Zeit eigentlich gemacht habe. Dass ich mir eines Tages nicht sicher sein würde, ob ich das unbeschwerte Leben, das ich in Berlin so liebte, jemals wieder zurückbekomme.

Im zweiten Corona-Winter versuche ich vor allem, nicht zu viel darüber nachzudenken. Ich verdränge, in gesundem Maße, dass meine Zwanziger das Gegenteil von dem sind, was ich mir immer vorgestellt hatte. Das gelingt mir nur, indem ich permanent beschäftigt bleibe. Nach Feierabend im Homeoffice vom Schreibtisch aufs Sofa zu wechseln und die restlichen Stunden des Tages mit Netflix, Instagram und Grübeln totzuschlagen wie im Winter 2020/21, das kommt nicht mehr infrage.

Stattdessen lerne ich nun Spanisch, spiele Onlineschach, lese meine Lieblingsbücher zum zweiten oder dritten Mal, treffe Freunde und gehe sechs Tage die Woche zum Training. Mir ist bewusst, dass ich in der privilegierten Position bin, für diese Dinge Zeit zu haben. Dafür bin ich dankbar. Sie sind das, was mir durch die grauen Monate hilft. Keine Zeit zum Nachdenken haben, gar nicht erst anfangen, die leeren Jahre zu rekapitulieren. Der Winter ist bald vorbei. Augen zu und durch. Wenn ich abends auf die schlecht beleuchtete Tartanbahn im Stadion Wilmersdorf gehe und im Halbdunkeln ein paar Sprints mache, ist mein Kopf danach wie leer gefegt. Die ganze Welt wirkt ein ganzes Stück erträglicher als von meiner Couch aus, nachdem ich die Wohnung nur zum Tortellini- und Tomatensoße-Kaufen verlassen habe.

Auch gegen das dauergraue Wetter, das einem an freien Tagen resignieren lässt, habe ich mein persönliches Rezept gefunden: die S7 zum S-Bahnhof Grunewald. Von dort aus kann man in mehrere Richtungen so gut wie endlos durch den Wald spazieren. In der Natur ist es im Gegensatz zur Innenstadt Berlins bei jedem Wetter schön. Nur einen Regenschirm sollte man im Berliner Winter besser nicht vergessen.

Friedrich Conradi

Bulgarien und Bangkok wiedersehen – an einem Tag

Der geplante Winterurlaub ist schlagartig ausgefallen. Nicht etwa, weil im Erzgebirge kein Schnee läge. Davon gibt es dort sogar so viel, dass die Freunde, mit denen die Unterkunft gebucht war, mit dem Auto stecken geblieben sind. Ein Bauer musste sie mit dem Traktor aus der weißen Wehe retten. Nein, die Reise fiel aus, weil doch noch „Omi“ zu Besuch kam. Obwohl wir vor dem Urlaub die Sicherheitsregeln verschärft hatten, hat es Omikron in unsere Wohnung geschafft. Kurz vor der Abreise war ein Test positiv und der Urlaub passé.

Nun stellte sich die Frage: Wie können wir die lange Zwangsstubenhockerei überstehen? Ganz einfach: Wenn wir nicht in den Urlaub fahren dürfen, dann fliegen wir.

Innerhalb von drei Tagen waren wir in zwei schönen Ländern. Zuerst ging es in Bulgarien auf den Vichren, den höchsten Berg im Pirin-Gebirge, anschließend entspannten wir uns in einem alten Holzhaus in Sosòpol, auf einer Klippe über dem Schwarzen Meer. Am Tag danach sind wir nach Bangkok geflogen, waren wieder bei Magic Max, einem Mann, der nicht nur leckeres Essen am Straßenrand serviert, sondern auch Zaubertricks vorführt.

Solche Reisen sind wirklich ganz einfach. Dafür müssen wir nicht etwa die Augen schließen und uns in die Ferne träumen. Wir sitzen mit offenen Augen am Computer und machen Fotobücher von früheren Urlauben.

Urlaubsfotos werden doch nicht für die Kiste im Schrank gemacht oder für die Festplatte, sondern um sie sich anzusehen und zu sagen: „Ach ja! Weißt du noch, als dieser Überlandbus in Myanmar einen platten Reifen hatte und du das hohe Fieber? Der Tag war echt hart, aber die Tempel auf den Fotos sehen wirklich beeindruckend aus.“

Wegen „Omi“ stehen nun noch ein paar Tage zu Hause an, also werden wir bestimmt noch mal unsere große Runde durch Tschechien, Österreich, Slowenien und Kroatien drehen. Ach, und weil das alles so schön ist und bald wieder alles richtig schön wird, haben wir auch gleich einen Flug für den Sommer gebucht: weit in den Süden. Dorthin, wo es besonders warm ist und das Essen besonders scharf. Zu dieser einen Palme, die so wunderbar einsam und windschief über den schlohweißen Strand ragt.

Jens Blankennagel

Wie halten Sie bis zum Frühling durch, liebe Leserinnen und Leser? Schreiben Sie uns an leser-blz@berlinerverlag.com!