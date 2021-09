Berlin - Von außen ist die Ruine der alten Schwimmhalle an der Wolfshagener Straße in Pankow ziemlich zugewuchert. Drinnen haben sich Sprayer ausgetobt. Die Startblöcke stehen noch, in den Becken liegen Trümmer und Schutt. Kaum zu glauben, dass hier vor gut zwanzig Jahren noch ganz normal geschwommen wurde. Die Halle wurde 1975 als damals modernste und größte im Osten der Stadt eröffnet. Inzwischen ist sie beinahe genauso lange zu, wie sie genutzt wurde. Im Jahr 2000 wurde sie geschlossen: wegen Baufälligkeit und weil Geld für eine Sanierung fehlte.

Nach Angaben des Fördervereins Schwimmhalle Pankow ging es damals um eine Million Mark, die hätten aufgebracht werden müssen. Nun geht es um ganz andere Summen: Die Halle soll abgerissen und ein neues Multifunktionsbad gebaut werden.

Ganz Berlin würde von der Halle profitieren

Das Land Berlin hat bereits 2015 beschlossen, dass zwei neue Bäder für 60 Millionen Euro gebaut werden. Eines in Pankow, eines in Mariendorf. Ursprünglich sollte der Bau in Pankow bis 2021 vollendet sein. Doch noch immer steht dort die Ruine.

Die gesamte Stadt Berlin würde von der Halle profitieren, da Schulkinder und Vereine, die nun in anderen Bädern schwimmen, ihre Heimat fänden. Es gab auch schon eine Bürgerbeteiligung bei der Auswahl der architektonischen Entwürfe, doch die Bauplanung verzögert sich immer weiter.

„Die Bevölkerungszahl in Pankow wächst besonders schnell“, sagt Beate Schreiber, Schatzmeisterin und Vorstandsmitglied des Fördervereins Schwimmhalle Pankow e. V. „Deshalb ist die Errichtung der Halle nach unserer Ansicht dringend nötig.“ Der 2006 gegründete Verein setzt sich für eine neue Schwimmhalle in Pankow ein, schlug bereits mehrere Möglichkeiten vor – bisher ohne Erfolg. Es gab die Zusage vom Land über 60 Millionen Euro von 2015 und dann wurden 2019 für die Bäder in Pankow und Mariendorf noch einmal 25 Millionen bewilligt. Abgesehen davon ist nichts mehr passiert.

Offener Brief an die Politik

In einem offenen Brief äußert der Förderverein nun seine Sorge, dass sich die Errichtung der Halle noch weiter verzögern könnte und die Halle nicht in der ursprünglich geplanten Größe gebaut wird. Es sollte dort eigentlich 25- und 50-Meter-Becken geben. Darüber hinaus versteht der Förderverein nicht, warum sich der Bau so lange verzögert. Unverständlich sei auch, warum die Daseinsvorsorge für die Bürger Pankows zu einer sehr teuren Angelegenheit würde, „ohne dass in diesem Fall irgendein Fortschritt oder Nutzen zu erkennen ist“.

Der nächste Schritt wäre eigentlich, dass das Baurecht geschaffen wird und das zuständige Bezirksamt einen Bebauungsplan aufstellt. Letzteres ist bis heute nicht geschehen – und so rückt ein Baubeginn in immer weitere Ferne.

Unerklärliche Verzögerungen

Auf Anfrage der Berliner Zeitung teilte der Pankower Bezirksstadtrat Vollrad Kuhn (Bündnis 90/Die Grünen) mit, dass nun tatsächlich nur noch zwei 25-Meter-Becken geplant seien, das 50-Meter-Becken entfällt. Die Verzögerungen, so Kuhn, hätten mehrere Gründe. Unter anderem habe eine Machbarkeitsstudie auf sich warten lassen. Sie sei die Grundlage für die Bauplanung. Die Machbarkeitsstudie wiederum habe sich aufgrund von Verkehrsuntersuchungen verzögert. Sie waren „aus unserer Sicht aber vor allem wichtig, damit das neue Schwimmbad nicht zusätzlichen Autoverkehr im Schlossparkkiez generiert“, sagte Kuhn. Die Bäderbetriebe wollten demzufolge zunächst 200 Stellplätze für Autos für das Schwimmbad, was in Absprache mit Verkehrsplanern auf 100 Stellplätze reduziert werden konnte. Eine Festsetzung des Bauplans sei nun für das zweite Quartal 2022 angesetzt. Eine Fertigstellung bis 2025 wird damit immer unwahrscheinlicher oder gar unmöglich.



camcop media/Andreas Klug

Die alte Schwimmhalle muss zunächst abgerissen werden.

Auf den offenen Brief des Fördervereins gab es mehrere Rückmeldungen von Pankower Kandidaten für das Abgeordnetenhaus. Sie sind sich einig, dass der Bau notwendig ist. CDU-Kandidat Lars Bocian äußerte sein Unverständnis über die Verzögerungen und verspricht, sich bei einer erfolgreichen Kandidatur persönlich um die Schwimmhalle zu kümmern. Die stellvertretende Vorsitzende der Berliner Linken, Sandra Brunner, sieht die Schuld für die Verzögerungen vor allem bei den Bäderbetrieben Berlin. Sie seien in „keinster Weise so aufgestellt, dieses Projekt sachgemäß zu führen“.

Die Pankower Bürgermeister-Kandidatin der Grünen, Cordelia Koch, sieht einen Hauptgrund in einer „zuvor kaputtgesparten Verwaltung“. Dazu komme die Pandemie, durch die bis zu 50 Prozent des Verwaltungspersonals arbeitsunfähig im Homeoffice war. Für den SPD-Sprecher für Finanzen und Haushalt, Torsten Schneider, ist der Bezirk verantwortlich: „Seit sieben Jahren wartet das Geld auf den Bezirk.“

Förderverein glaubt nicht mehr an eine Fertigstellung bis 2025

Für Beate Schreiber vom Förderverein ist das alles wenig hilfreich. „Dass die Halle bis 2025 fertig wird, scheint mir gar nicht mehr möglich“, sagt Schreiber. „Es ist völlig rätselhaft, wie es sein kann, dass für Bebauungspläne und andere Planungsvorgänge viele Jahre ins Land gehen.“ Alleine, dass es bis 2019 gedauert habe, einen Bebauungsplan zu beginnen, der nun noch immer bearbeitet wird, sei unglaublich. „Das kann auch die Pandemie nicht erklären, die gab es damals nämlich noch gar nicht“, sagt sie. „Da die Prozesse nicht transparent sind, kann man es natürlich wieder auf die Verwaltung oder die immer neuen Ideen für die Bebauung schieben.“