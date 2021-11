Berlin - Die erste Reihe bleibt frei, als am Dienstag um neun Uhr die neuen Mitglieder des Pankower Bezirksamts vereidigt werden, niemand will sich auf die Stühle ganz vorne setzen. Das ist vielleicht das auffälligste Zeichen, dass etwas nicht stimmt an diesem Morgen; dass in den Tagen seit der Bürgermeisterwahl am 4. November ein Beben durch Pankow gegangen ist.

Viel Abstand, viel Distanz

Der Raum in der Fröbelstraße ist nicht groß. Es gibt nur vier Reihen. Sören Benn von den Linken hat in der zweiten Platz genommen, Cordelia Koch von den Grünen in der dritten, Daniel Krüger von der AfD in der vierten. Viel Abstand, viel Distanz. Benn trägt Sakko und Sneaker. Koch kommt ganz in Schwarz, Krüger im grauen Anzug und Lederschuhen. Drei Protagonisten eines Wahlkrimis, der seinesgleichen sucht in der Geschichte Berlins.

Zur Erinnerung: Die Pankower Grünen hatten bei den Wahlen zur Bezirksverordnetenversammlung am 26. September mit 24,7 Prozent die meisten Stimmen in dem bevölkerungsreichsten Berliner Bezirk geholt, die Linke wurde mit 19,4 Prozent Zweite. Trotzdem stellte sie kurz vor der Wahl zum Bezirksamt zusammen mit der SPD den Bürgermeisterkandidaten auf: Sören Benn, der alte Bürgermeister, sollte auch der neue werden.

In der Begründung der Linken war von „schwierigen Situationen in der rot-grün-roten Zählgemeinschaft“ die Rede und von der „Amtsführung durch den bündnisgrünen Stadtrat“ als Belastungsprobe. Auch der ist an diesem Morgen da, Vollrad Kuhn, Mitbegründer der ostdeutschen Grünen, blaues Hemd, blaues Sakko, vierte Reihe.

Am vergangenen Donnerstag war Sören Benn dann tatsächlich gleich im ersten Wahlgang mit 29 von 55 Stimmen, 24 Nein-Stimmen und zwei Enthaltungen gewählt worden. Da SPD und Linke zusammen nur auf 23 Stimmen kommen, stand fest, dass auch sechs Abgeordnete anderer Parteien für ihn gestimmt haben müssen. Im Anschluss der BVV sagte AfD-Fraktionschef Daniel Krüger der Berliner Zeitung: „Fünf Stimmen kamen von uns.“

„Politische Horrorclowns“

Danach fegte ein Sturm über Pankow. „Als Wahlverlierer sich von Rechtsextremen ins Amt verhelfen zu lassen, das macht man nicht“, twitterte Michael Kellner, Bundesgeschäftsführer der Grünen. Nina Stahr, grüne Landes-Co-Vorsitzende forderte Benns Rücktritt. Benn konterte auf Twitter: „Wer Nazis glaubt, glaubt Nazis“, und bezeichnete die AfD als „politische Horrorclowns“. Der Pankower Bezirksverband der Linken erklärte: „Wir gehen davon aus, dass die Wahl von Sören Benn mit Unterstützung von Einzelverordneten aus dem demokratischen Lager erfolgt ist.“

Da die Wahl geheim war, lässt sich schwer feststellen, wer recht hat. Aber dass Benn mit AfD-Stimmen Bürgermeister wurde, ist zumindest nicht auszuschließen. Und schon das allein findet Matthias Köhne „empörend“.

Köhne ist der Amtsvorgänger von Sören Benn in Pankow. Er sagt der Berliner Zeitung: „Wer nicht nur in Kauf nimmt, sich mit den Stimmen einer rechtsextremen Partei wählen zu lassen, sondern dies offensichtlich auch noch geschehen lässt, verkörpert eine verachtenswerte Zweck-heiligt-die-Mittel-Politik.“ Benn, so Köhne, hätte die Wahl in der Zählgemeinschaftskonstellation mit 23 Stimmen nur annehmen dürfen, wenn die AfD-Stimmen nicht erforderlich gewesen wären. „Das heißt, wenn er mindestens 33 Stimmen erhalten hätte.“

Sören Benn ist indes immer noch davon überzeugt, „dass mich die AfD nicht gewählt hat“. Auf die Frage, wie er da so sicher sein kann, schließlich haben doch die anderen Fraktionen – Grüne, FDP und CDU – erklärt, nicht für ihn gestimmt zu haben, lächelt der Bürgermeister vieldeutig. Jeder, sagt er, entwickle doch in so einem Konflikt seine eigene Erzählung.

Hat er in den vergangenen Tagen über einen Rücktritt nachgedacht?

Nachgedacht schon, sagt Benn. Aber „nach Abwägung aller Möglichkeiten“ komme das für ihn nicht infrage. Und es sei auch keine private Entscheidung gewesen. Was wohl heißt: Benn wird unterstützt, nicht nur von den Linken und nicht nur im Bezirk. Und dann sagt er noch: Eine Aufarbeitung der Geschehnisse vom 4. November sei nötig. „Man kann jetzt nicht einfach so zur Tagesordnung übergehen.“ Cordelia Koch von den Grünen kündigt ebenfalls an, mit ihrer Fraktion die Ereignisse aufzuarbeiten.

Koch wird Gesundheitsstadträtin

Als die Feierstunde vorbei ist, geht Sören Benn zur grünen Spitzenkandidatin, die nun nicht Bürgermeisterin, sondern Stadträtin für Gesundheit und Soziales wird, schüttelt ihr sehr lange die Hand, redet mit ihr.

Er habe ihr gesagt, „dass mein Herz offen ist“, sagt er anschließend und spricht von einer „Grundempathie“. Cordelia Koch sagt, sie werde sich jetzt auf ihre neue Arbeit konzentrieren.

Anschließend zieht sich das neue Bezirksamt zur konstituierenden Sitzung zurück. Daniel Krüger von der AfD ist nicht mehr dabei. Seine Partei hat bei der Wahl im September nur 7,8 Prozent bekommen, zu wenig, um wieder einen Stadtrat zu stellen.

Auch Vollrad Kuhn verabschiedet sich in den Ruhestand und freut sich darauf, nach Kalifornien zu fliegen, sagt er, seinen Sohn besuchen. Der baue dort für Daimler das Auto der Zukunft.