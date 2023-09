Die Graefestraße in Kreuzberg ist am Mittwochvormittag zugeparkt, obwohl viele ihrer Bewohner zu dieser Uhrzeit vermutlich bei der Arbeit sind. Durch die enge Straßenführung kämpfen sich DHL-Autos, Transporter von Handwerkern und Baustellenfahrzeuge, dazwischen mehrere Radfahrer. Auf einem Teilabschnitt der Straße ist es jedoch deutlich leerer. Dort parken keine Autos am Straßenrand, statt Kopfsteinpflaster sehen Verkehrsteilnehmer nur Erdflächen. 37 Parkplätze wurden hier entsiegelt, das heißt: Hier ist wieder Erdboden zu sehen. Sie sollen anders nutzbar werden.



Die Entsiegelungen in der Graefestraße seien „nahezu abgeschlossen“, sagt Bezirksstadträtin für Verkehr und Umwelt, Annika Gerold (Die Grünen), am Mittwoch. Die entsiegelten Parkplätze haben eine Fläche von etwa 400 Quadratmetern. Die Flächen sollen in Zukunft bepflanzt werden und unter anderem als Versickerungsfläche bei Starkregen zur Verfügung stehen.

Die Entsiegelungen sind Teil des Projekts Graefekiez. Seit vier Jahrzehnten gibt es hier einen verkehrsberuhigten Bereich, trotzdem wird die Straße hauptsächlich von Autos genutzt. Ursprünglich sollten fast alle Parkplätze im Kiez wegfallen, doch das Straßenverkehrsrecht erlaubt es der Verwaltung nur in besonderen Gefahrensituationen den Verkehr zu beschränken. Das ist im Graefekiez vor allem dort der Fall, wo sich Schulen und Kitas befinden. Mittlerweile ist das Projekt deshalb auf etwa 400 Parkplätze geschrumpft, die umgestaltet werden sollen.



Die Bezirksstadträtin spricht am Mittwoch von „exorbitanten Kosten“ für die Reinigung der Grünflächen im Bezirk. Die neuen Grünflächen, die auf einigen entsiegelten Parkplätzen entstehen, sollen auch deshalb von Anwohnern betreut werden. Dafür gebe es viel Interesse, für fast alle Flächen haben sich schon Interessenten gemeldet. Der Bezirk will die Erstbepflanzung mit etwa 4000 Euro unterstützen.

Nicht alle Anwohner sind zufrieden

Außerdem sollen im Graefekiez ab Oktober Jelbi-Stationen für geteilte Mobilität entstehen. Mit der BVG-App können an solchen Stationen verschiedene Fahrzeuge wie E-Scooter oder Fahrräder gemietet werden. Auch nahe gelegene Kitas sollen mehr Platz auf der Straße bekommen. Ein Teil der Böckhstraße, die sich mit der Graefestraße kreuzt, ist bereits umzäunt, auf den ehemaligen Parkflächen stehen kleine Holzbänke für die Kinder.



Am Mittwoch sind die ehemaligen Parkplätze noch von Bauzäunen und Absperrband umgeben. In den kommenden Wochen sollen die Absperrungen aber verschwinden, sagt Bezirksstadträtin Gerold. Insgesamt kosten die Maßnahmen etwa 140.000 Euro.

Mehrere Anwohner sind am Mittwoch mit dem Projekt unzufrieden. „Wir haben genug Grünflächen“, sagt einer von ihnen. Ein weiterer Anwohner, der laut eigener Aussage im Kiez geboren wurde und bereits jahrzehntelang dort lebt, wird sogar laut. Er besitze selbst kein Auto, trotzdem ist er gegen die Entsiegelung. Das Projekt sei nichts weiter als „der Versuch der Reichen“, eine Art „Idylle“ im Graefekiez zu errichten, sagt er. Der Bezirk setze die Prioritäten falsch. „Links und rechts sind die Drogensüchtigen.“

Laut Bezirksstadträtin Gerold habe der Bezirk für das Projekt „sehr viel positiven Zuspruch“ von den Anwohnern bekommen. Es gebe jedoch immer „geteilte Meinungen“, wenn es um die Aufteilung von Straßen zwischen verschiedenen Verkehrsteilnehmern gehe. „Das gehört zum Diskurs dazu“, sagt Gerold. Auch in der Zukunft gebe es aber Möglichkeiten für Anwohner, ihre Kritik zu äußern. So soll es zum Beispiel ein Beteiligungsverfahren für das Projekt geben.



Zunächst soll das Projekt etwa ein Jahr lang laufen. Danach wird der Erfolg der Maßnahmen ausgewertet.