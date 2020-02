: Partei sucht Asyl: Begeht die Berliner AfD ihren Landesparteitag in Brandenburg?

Berlin - Es gibt Hoffnung für den Landesparteitag der Berliner AfD. Der ist für nächstes Wochenende angesetzt, drohte aber zu scheitern, weil die Rechtspopulisten bisher keinen Raum fanden. Wie die Berliner Zeitung aus Parteikreisen erfuhr, soll sich das nun geändert und die Partei einen Saal in Aussicht haben – allerdings nicht in der Hauptstadt, sondern in Brandenburg. Man stehe in Verhandlungen und sei optimistisch, warte aber noch auf Genehmigungen von der zuständigen Gemeinde.



Ein Standardverfahren, hieß es weiter, weil ab einer bestimmten Größe der Veranstaltung andere Sicherheitsbestimmungen einzuhalten seien. Auf dem Parteitag am 9. und 10. November will die Berliner AfD turnusmäßig auch einen neuen Vorstand wählen.

Am Dienstag noch hatte der AfD-Landesvorsitzende Georg Pazderski auf einer eigens einberufenen Pressekonferenz gegeißelt, dass Vermieter, die der AfD Räume anböten, bedroht würden, und kündigte an, dass der Parteitag vermutlich abgesagt werden müsse.

Berliner AfD lädt alle Mitglieder zum Landesparteitag ein

Die AfD rechnet auf ihrem Parteitag mit rund 450 Teilnehmern. Das ist viel – und dürfte die Raumsuche zusätzlich erschwert haben. Mitglieder kritisieren außerdem scharf, dass der Vorstand zu spät angefangen habe, zu suchen. Für möglich halten einige auch, dass Pazderski sich absichtlich nicht sonderlich bemühe – um die Vorstandswahl zu vermeiden.

Andere Berliner Parteien kommen in der Regel mit maximal 250 Plätzen aus. Sie laden nicht alle Mitglieder ein, sondern lassen vorab in den Bezirken Delegierte wählen, die dann zum Parteitag entsandt werden. Dieses Delegiertenprinzip gilt ab einer gewissen Mitgliederzahl aus Organisationsgründen als unumgänglich, ist aber durchaus umstritten. Einfache Parteimitglieder haben dadurch wenig Möglichkeit, direkt mitzubestimmen.

Die AfD ist die einzige Berliner Partei, die es anders hält – und ist stolz darauf. Sie lädt alle Mitglieder zu Landesparteitagen ein, bei der Vorstandswahl sind sie auch alle stimmberechtigt. Zurzeit hat der Berliner Landesverband 1500 Mitglieder. Mit Blick auf vorangegangene Parteitage rechnet man mit circa einem Drittel, das erscheint.

Dieses Drittel wird voraussichtlich entscheiden, ob der Berliner Landesverband sich an der Spitze ganz neu aufstellt. Diskutiert wird nach Informationen aus Parteikreisen auch, ob man statt eines alleinigen Vorsitzenden eine Doppelspitze einrichten soll. Der zurzeit amtierende elfköpfige Vorstand will bis auf Beisitzerin Sarah-Emanuela Gröber erneut wieder kandidieren. Und er erhält eine Menge Konkurrenz. Insgesamt rund 30 Kandidaten für den Vorstand haben sich bereits weit im Voraus gemeldet. Schließlich ist das die letzte Wahl vor der Abgeordnetenhauswahl 2021 – und viele Parteimitglieder wollen sich in günstige Positionen für den Sprung ins Parlament bringen.

Die interessanteste Person aber hat – ganz offiziell – noch kein Interesse bekundet: Gottfried Curio, AfD-Bundestagsabgeordneter aus Steglitz-Zehlendorf. Zwar hält Curio sich zurzeit bedeckt, mit der Presse will er nicht sprechen, er sei „terminlich sehr stark eingespannt“, teilt eine Mitarbeiterin mit.



Wer wird AfD-Vorsitzender? Gottfried Curio ist ein starker Gegenspieler für Georg Pazderski

Doch Kandidaten für den Vorstand können sich auch am Tag der Wahl selbst noch spontan melden. Und gleich mehrere Wegbegleiter Curios versichern: „Der wird antreten, das ist sicher.“ Der 59-jährige Curio zog 2016 ins Abgeordnetenhaus, 2017 dann in den Bundestag ein. Er gilt als hochintelligent, habilitierte an der Humboldt-Universität in Physik, forschte jahrelang zur String-Theorie und schloss außerdem ein Studium in Kirchenmusik an der Berliner Hochschule der Künste ab.

Curio ist für scharfe, grenzüberschreitende Reden bekannt. Im Abgeordnetenhaus bezeichnete er verschleierte Frauen schon als „schwarzer Sack, ein Sack, der spricht“.

Im Bundestag sprach er in einer Rede zur doppelten Staatsbürgerschaft von einem „entarteten Doppelpass“, der Staat und Demokratie untergrabe, und nannte die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung Aydan Özoguz (SPD) ein „Musterbeispiel misslungener Integration“. Die Kritik aus den anderen Parteien fiel lautstark aus: fremdenfeindlich und geprägt von Nazi-Vokabular („entartet“) sei Curios Rede. Doch was die Grünen zum Kochen bringt, löst bei der AfD-Basis Begeisterung aus – das weiß auch Curio ganz genau.

Curio ist ein starker Gegenspieler für Georg Pazderski und vermutlich auch ein Gegenentwurf zu dessen Vision für die Berliner AfD: Denn der 68-jährige Pazderski, der mehr als 40 Jahre lang Berufssoldat war, versucht immer wieder, den Berliner Landesverband als liberal und gemäßigt zu verkaufen.

Beim letzten Landesparteitag 2017 holte er so noch 78,8 Prozent der Stimmen. Ob es dieses Mal dafür reichen wird – fraglich.