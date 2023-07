Liebescoach: „Viele haben ein schlechtes Körpergefühl und deshalb auch keinen guten Sex“

Britta Kunze war vorher Naturwissenschaftlerin an einer Hochschule und arbeitet nun als Sex-Coach.

Sabine Gudath

Hand aufs Herz: Wann hatten Sie das letzte Mal Sex? „Wer weniger als zehn Mal im Jahr Sex hat, lebt in einer sexlosen Beziehung!“, behauptet Britta Kunze. Die 41-Jährige aus Pankow arbeitet als Sex-Coach und hilft, wenn es im Bett nicht mehr klappt. In Deutschland existiert bereits ein breites Angebot an Sexualberatern, doch eine standardisierte Ausbildung gibt es noch nicht. Therapeutinnen und Therapeuten mit abgeschlossenem Studium begegnen dem neuen Geschäft mit der Lust allerdings mit Argwohn.