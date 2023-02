Passt das neue 49-Euro-Ticket zu mir? Die wichtigsten Fragen und Antworten

Von Neukölln nach Köln. Oder am Wochenende nach Brandenburg. Das neue Deutschlandticket macht Reisen einfach – zu einem Preis, um den das Ausland deutsche Nahverkehrsnutzer beneidet. „Das Ticket ist eine Zäsur in der Geschichte des Nahverkehrs. Und das tut unserer Branche richtig gut“, sagte Eva Kreienkamp, Chefin der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG), am Montag. Ab sofort kann das neue Jahresabo, das 49 Euro pro Kalendermonat kostet, bei der BVG bestellt werden. Im Dezember hatte das Landesunternehmen schon 1,06 Millionen Abonnenten, diese Zahl könnte weiter steigen. Aber lohnt sich das Ticket wirklich? Was bekommt man dafür – und was nicht? Wo ist der Haken? Fragen und Antworten zu einem Angebot, das es so noch nicht gab.

Was ist das Deutschlandticket? Ein neues Jahresabonnement für den gesamten Nah- und Regionalverkehr in Deutschland. Das neue Ticket, das vom 1. Mai 2023 an gilt, gilt nicht nur für Fahrten mit den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG) oder der S-Bahn Berlin. Auch wer zum Beispiel einen Ausflug in den Spreewald oder an die Ostsee unternehmen will, bei Besuchen oder im Urlaub in anderen Teilen des Landes mobil sein möchte, darf es nutzen. Im Schwarzwald, in der Sächsischen Schweiz, in Bayern und, und, und. Egal, wie oft oder wie weit man fährt: Das Deutschlandticket kostet einheitlich 49 Euro pro Monat.

Die BVG wirbt für das Deutschlandticket: Eines der Kampagnenmotive zeigt das Stuttgarter Schloss. Berliner Verkehrsbetriebe (BVG)

Wo wird das Deutschlandticket anerkannt – und wo nicht? Das Ticket gilt bundesweit in U-, S- und Straßenbahnen, in Linienbussen, die in Städten und auf dem Land verkehren, natürlich auch in Regionalexpresszügen, Regionalbahnen sowie in anderen Zügen, die offiziell dem Regionalverkehr zugerechnet werden. In Zügen, die zum Fernverkehr gehören, gilt das Deutschlandticket dagegen nicht – zum Beispiel nicht im ICE, Intercity, Eurocity und nicht im Flixtrain. Auch die Intercitys, die innerhalb des Verkehrsverbunds Berlin-Brandenburg mit Fahrkarten des Regionalverkehrs genutzt werden dürfen, sind tabu. Für Reisen im Flixbus darf das Ticket ebenfalls nicht verwendet werden.

Welche Bedingungen müssen die Käufer erfüllen? Sie müssen bereit sein, ein Jahresabonnement für zwölf Monate abzuschließen. Als einzelnes Monatsticket gibt es die neue Fahrkarte nicht. Allerdings ist es möglich, das Abo nach einem Monat wieder zu kündigen. Eine weitere Voraussetzung ist, dass die Kunden über ein Bankkonto verfügen, denn die 49 Euro werden monatlich abgebucht. Barzahlung ist nicht möglich. Es ist auch nicht vorgesehen, den gesamten Jahresbetrag im Voraus zu zahlen.

In welcher Form wird es das Deutschlandticket geben? Als Papierfahrschein ist das Deutschlandticket nicht erhältlich. Bei der BVG bekommt man es als Chipkarte („FahrCard“) oder Handyticket. Letzteres ist bei Abofahrkarten eine Neuheit im VBB. Wer sich für die Version als Handyticket entscheidet, erhält ein 25-Euro-Mobilitätsguthaben für die Jelbi-App der BVG. Bei Jelbi kann man in Berlin Sharing-Fahrzeuge wie zum Beispiel E-Scooter, Fahrräder und Autos mieten.

Ist das Deutschlandticket auf andere Menschen übertragbar? Nein. Für das Deutschlandticket muss man seinen Namen angeben, und es kann die ganze Zeit über nur von der angegebenen Person genutzt werden. Bei Fahrscheinkontrollen müssen die Fahrgäste damit rechnen, dass sie nach ihrem Personalausweis gefragt werden und dass der Name auf dem Aufweis mit dem Namen im Ticket verglichen wird.

Darf ich andere Fahrgäste, ein Fahrrad oder einen Hund bundesweit gratis mitnehmen? Nein, das ist nicht möglich. Jeder Fahrgast ab sechs Jahren braucht ein eigenes, mit Namen versehenes Deutschlandticket. Wer mit seinem Fahrrad verreisen möchte, braucht für sein Vehikel ein Fahrradticket. Die Gratismitnahme eines Hundes ist bundesweit auch nicht möglich. Sowohl beim Fahrrad- als auch beim Hundetransport gelten aber regionale Regelungen. So darf man in Berlin und Brandenburg auch mit einem Deutschlandticket kostenlos einen Hund mitnehmen – aber nicht darüber hinaus.

Gibt es Umweltkarten und andere Tickets, die es heute schon gibt, weiterhin? Ja, die heutigen Fahrkartenangebote bleiben erhalten – ab April 2023 allerdings wie berichtet zu höheren Preisen als heute. „Wir gehen davon aus, dass 30 bis 40 Prozent unserer Umweltkartennutzer der Umweltkarte treu bleiben“, so BVG-Vertriebschefin Christine Wolburg. Zum Beispiel, weil das Ticket übertragbar ist, also auch von Nachbarn oder Freunden genutzt werden darf. Oder weil sie die Gratis-Mitnahmeregelungen schätzen. Wer eine Umweltkarte hat, darf montags bis freitags ab 20 Uhr sowie am Wochenende ganztägig einen Erwachsenen und bis zu drei Kinder kostenlos mitnehmen. Im VBB wird wie berichtet darüber diskutiert, diesen speziellen Zusatznutzen zu erweitern. So gab es den Vorschlag, dass die Regelung montags bis freitags schon ab 17 Uhr gilt.

Ich habe ein Umweltkarten-Abo. Was muss ich unternehmen? Als das 29-Euro-Ticket eingeführt wurde, passte die BVG die Abbuchungen automatisch an. Beim 49-Euro-Ticket ist das anders. „Jeder Abonnent wird von uns in den nächsten Tagen angeschrieben“, so Wolburg. Bei der BVG sind das rund 450.000 Menschen. Entweder bleiben sie ihrer Umweltkarte treu, auch wenn sie mehr kostet als das Deutschlandticket: In diesem Fall müssen sie nichts unternehmen, und es bleibt bei der bisherigen Praxis. Oder sie wollen zum Deutschlandticket wechseln: Dann müssen sie aktiv werden, www.bvg.de/Abowechsel anklicken oder eines der neun BVG-Kundenzentren besuchen. Die Stammkunden können auch wählen, ob sie die neue Fahrkarte künftig als Handyticket haben oder eine neue Chipkarte zugesandt bekommen wollen. Jahreszahler müssen ihr bestehendes Abo kündigen. Für sie gilt ein Sonderkündigungsrecht. Bereits geleistete Zahlungen können verrechnet werden.

Meine Großeltern haben Seniorentickets. Müssen sie jetzt auch aktiv werden? Nein. Für Stammkunden, die ein VBB-Abo 65plus besitzen, gilt eine besondere Regelung. Dazu gehören die rund 73.000 Seniorenticketinhaber bei der BVG. Diese Abos werden automatisch auf die preiswerteren Deutschlandtickets umgestellt, die Senioren müssen nichts unternehmen. Grund ist, dass das neue Ticket ihnen mehr Nutzen zu einem niedrigeren Preis ermöglicht, für beide Angebote aber sonst die gleichen Regelungen gelten. So sind beide Tickets nicht übertragbar, andere Menschen dürfen nicht gratis mitgenommen werden, doch ein Hund wird innerhalb von Berlin und Brandenburg kostenlos transportiert.

Meine Kinder sind mit dem Berliner Schülerticket unterwegs. Was muss ich tun? Nichts, wenn sie das kostenlose Berliner Schülerticket weiterhin nutzen wollen, erklärt Christine Wolburg. Die BVG gehe davon aus, dass das Gratis-Angebot für die rund 400.000 Kinder und Jugendlichen weiterhin das Beste ist, sagte sie. Wenn die Kids dagegen ihren Radius erweitern wollen, können natürlich auch sie Deutschlandtickets erwerben.

Und wie sieht es mit Firmentickets aus? Mehr als 100.000 BVG-Kunden bekommen ihre Zeitkarten von ihrem Arbeitgeber – zu einem ermäßigten Preis. In den bundesweiten Verhandlungen zum Deutschlandticket hat sich die BVG vehement dafür eingesetzt, dass es für Firmenticketinhaber einen zusätzlichen Rabatt gibt. Steuern Arbeitgeber einen Zuschuss von mindestens 25 Prozent bei (12,25 Euro), wird das Firmenticket vom Verkehrsunternehmen zusätzlich um fünf Prozent rabattiert (2,45 Euro). Für das rabattierte Deutschlandticket zahlen Arbeitnehmer unterm Strich 34,30 Euro pro Monat. Natürlich dürfen Arbeitgeber noch mehr Geld beisteuern – oder alles zahlen.

Was passiert mit dem 29-Euro-Ticket? Das 29-Euro-Ticket, das im vergangenen Oktober eingeführt wurde und ausschließlich im Berliner Stadtgebiet gilt, soll dauerhaft fortgeführt werden - so hat es die SPD vor der Wiederholungswahl, die am 12. Februar stattfand, versprochen. Doch es gilt als unwahrscheinlich, dass es dieses lokale Berliner Angebot, für das die BVG vom Land Ausgleichszahlungen in Höhe von 17 Millionen Euro pro Monat erhält, noch lange gibt. Bereits im Dezember hat sich der VBB-Aufsichtsrat darauf verständigt, dass das 29-Euro-Ticket längstens bis Ende April 2023 angeboten wird. Ungewiss ist, was aus dem 9-Euro-Ticket für Berlin wird. Dieses Angebot gilt zunächst bis Ende März 2023. Im VBB wird über Nachfolgeangebote gesprochen.

Ich bin noch kein Nahverkehrskunde und will das Deutschlandticket haben. Wie geht das? Wer mit dem Deutschlandticket neu ins Abo einsteigen möchte, kann es ab sofort vorbestellen. Die Webadresse bei der BVG lautet www.bvg.de/Deutschlandticket. Das neue Angebot kann auch in den BVG-Kundenzentren gekauft werden. Vorgesehen ist, dass die Chipkarte künftig im Kundenzentrum ausgestellt wird und gleich mitgenommen werden kann. Ab Mai soll es auch möglich sein, ein Handyticket sofort während eines Besuchs im Kundenzentrum zu aktivieren. Das Deutschlandticket kostet 49 Euro pro Kalendermonat. Doch es wird auch möglich sein, während eines laufenden Monats einzusteigen. Egal, wann das passiert: Bis zum ersten Monatsende werden 49 Euro fällig.

