Berlin - Die Schlange ist lang, wirklich lang am Mittag im Plaza in Friedrichhain. Das Gebäude an der Frankfurter Allee ist eine Mischung aus Einkaufszentrum im Erdgeschoss und Büros in den oberen Etagen. In der Mitte des Gebäudes gibt es einen großen überdachten Innenhof, um den sich die Geschäfte reihen: ein Grillhaus, ein Billig-Ramschladen, ein Geschäft für Handy-Hüllen und eine der selten gewordenen Postfilialen, vor der meist eine lange Schlange ist. Doch dort ist an diesem Tag keine Schlange und doch ist der große hohe Raum voller Menschen. Denn gegenüber der Post ist eines der Testzentren, die die Berliner Gesundheitsverwaltung hat einrichten lassen.