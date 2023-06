Pears Jüdischer Campus: Ein Meilenstein für Berlin

Im neuen, ovalen Gebäude an der Westfälischen Straße 15 in Berlin-Wilmersdorf wird überall noch gehämmert. Es werden die letzten Kabel verlegt. Rabbiner Yehuda Teichtal läuft mit staubigen Schuhen durch das Gebäude, das am Sonntag eröffnet wird und heute schon ein Meilenstein des deutsch-jüdischen Lebens in Deutschland ist: „Es ist der erste jüdische Campus in Deutschland seit der Shoah“, sagt Teichtal. Er will nach vorne blicken: „Wir freuen uns, dass es wieder jüdisches Leben in Deutschland gibt, in Berlin, und dass wir viel positive Energie daraus gewinnen können.“ Die Eröffnung des „Pears Jüdischen Campus“ findet am Sonntag, den 25. Juni statt – mit einem Straßenfest: „Alle Berlinerinnen und Berliner sind eingeladen. Wir sind ein offenes Haus“, sagt Teichtal. Ab 11.15 Uhr ist der Einlass, um 12 Uhr beginnt die Eröffnungszeremonie mit einem Konzert von Avraham Fried, dem „King of Jewish Music“. Es gibt Spiele, Musik und einen koscheren Food-Markt. In Gruppen kann schließlich der Neubau besichtigt werden: Er beherbergt eine Schule, einen Kindergarten, mehrere Theaterräume, einen Musikraum. Rabbiner Teichtal simuliert stolz einen Ballwurf und hängt sich mit überraschender Beweglichkeit auf das Reck in der großzügigen Turnhalle, die mit technischer Raffinesse zu einem Veranstaltungsraum umfunktioniert werden kann.

Teichtal sagt, dass es ihm ums Prinzip geht: „Wir sind ein offenes Haus. Alle Menschen sind bei uns willkommen – Juden, Christen, Muslime, Menschen ohne religiösen Hintergrund.“ Daher engagiert sich die Chabad-Gemeinde auch für Geflüchtete: Die Kinder, viele von ihnen aus einem Waisenhaus in Odessa, werden künftig auch auf dem neuen Campus betreut und unterrichtet werden. Die Container, in denen die Räume zurzeit noch untergebracht sind, werden dann vom Gelände der Gemeinde entfernt. Doch die Fläche wird nicht brachliegen. Rabbiner Teichtal bereitet bereits den Umbau der Synagoge vor. Man muss sich vergrößern, wegen des großen Zuspruchs. Wie vital die Chabad-Gemeinde in nur wenigen Jahren geworden ist, zeigt die Spendenaktion für die fehlenden Mittel für den Campus: Tausend Spender folgten Teichtals Aufruf und schafften es innerhalb weniger Stunden, die erbetene Summe aufzubringen. Tage nach dem Aufruf ist das Spendenziel bereits übertroffen. Es sind oft kleine Beträge – fünf Euro, 23 Euro, 46 Euro –, sie zeigen, dass die Gemeinde eine echte Basis hat. Daher ist der aus New York stammende Rabbiner zuversichtlich, dass auch das nächste Großprojekt, der Erweiterungsbau der Synagoge, gelingen wird. Zunächst aber will Teichtal feiern: „Freuen wir uns, dass es uns gelungen ist, nach den Jahren der Dunkelheit wieder das Licht des jüdischen Lebens nach Deutschland zurückzubringen.“ Am Sonntag wird ein neues Kapitel aufgeschlagen, Teichtal und seine Mitarbeiter arbeiten bis zu letzten Minute, um alles perfekt zu organisieren. Viel Prominenz wird erwartet, aus Politik und Wirtschaft. Auch Josef Schuster wird kommen, der Präsident des Zentralrats der Juden. Yehuda Teichtal bekommt Anerkennung und Zuspruch von allen Seiten. Nicht nur für seine spirituelle Inspiration, sondern für ganz weltliche Leistungen: Es ist bemerkenswert, dass der Campus trotz Corona und globaler Lieferkettenprobleme reibungslos fertiggestellt werden konnte. Yehuda Teichtal: „Wir haben gut gewirtschaftet und sind dankbar, dass uns alles gelungen ist – trotz manchmal sehr herausfordernder Zeiten!“ Hinter dem Rabbiner dreht ein Bagger ab. Ein Arbeiter steckt seinen Zollstock in die Hose. Aus der Ferne ist Kindergeschrei zu hören, die Mittagspause ist zu Ende.