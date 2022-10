Als Champagner darf nur Schaumwein bezeichnet werden, der im französischen Weinbaugebiet Champagne hergestellt wurde, echter Parmaschinken kommt aus der italienischen Provinz Parma. Und nun hat die EU in ihrem Amtsblatt verkündet: Peitzer Karpfen darf nur aus den Zuchtteichen in Peitz kommen, einer Stadt nördlich von Cottbus. Dafür vergab die EU ein Herkunftssiegel an den Lausitzer Fischereiverein 1874, in dem die vier großen Zuchtfirmen im Ort vereint sind.

„Wir bringen jedes Jahr 500 Tonnen Karpfen in den Handel“, sagt der Vereinschef Dietrich Kunkel. Diese Teichregion sei das bundesweit größte Zuchtgebiet. „Zur Einordnung: Jeder 20. Karpfen, der bundesweit gegessen wird, stammt aus unseren Teichen.“

Der 64-Jährige ist hauptberuflich oberster Finanzüberwacher der größten Firma namens Peitzer Edelfisch. Er weiß, warum sie die Herkunftsmarke beantragt haben: „In Cottbus verkaufte ein Mann Peitzer Karpfen. Aber ich wusste: Der Fisch ist definitiv nicht von uns.“ Also wollten die Peitzer zur markenrechtlich geschützten Region für Karpfen werden. „Als Schutz gegen Trittbrettfahrer, die Geschäfte mit unserem guten Namen machen.“ Darum haben in Brandenburg bereits die Beelitzer Bauern ihren Spargel schützen lassen und die Spreewälder ihre Gurken. Solche Regionalmarken machen den Fälschern und Betrügern ihre Arbeit schwerer.

Dazu kommt ein Sinneswandel bei der Kundschaft. „Der Markt verändert sich“, erzählt Kunkel. Statt Tieffrostgarnelen aus Fernost zu kaufen, setzten die Käuferinnen und Käufer immer mehr auf regionale Marken. Auch aus ökologischen Gründen.

Der Weg des Karpfens in die Königsklasse war lang. „Es hat sechseinhalb Jahre gedauert“, sagt Kunkel. Es musste belegt werden, warum Peitzer Karpfen so besonders ist. „Der Peitzer Amtsrat Karl Kuhnert hat zwischen 1885 und 1890 unsere spezielle Art aus anderen Arten gezüchtet.“ Und was ist der wichtigste Unterschied zur Konkurrenz? „Das Fleisch ist schön fest und schön hell. Der Fisch ist schnellwüchsig.“ Und ganz wichtig beim Karpfen, dem vorgeworfen wird, dass er etwas muffig schmecken kann: „Der harte Grund in unseren Teichen sorgt dafür, dass unsere Karpfen nicht schlammig schmecken.“

Wer testen will, ob das stimmt, kann am 29. und 30. Oktober zur großen Karpfen-Ernte nach Peitz fahren – ein Volksfest mit bis zu 8000 Besuchern.

Und wie oft isst der Vereinschef Karpfen? „Bestimmt 20 Mal pro Saison“, sagt er. „Neuerdings am liebsten als Filet in Schinken gerollt und dann gebraten.“