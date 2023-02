Per Nachtzug von Berlin nach London in 16 Stunden, Tickets ab jetzt buchbar

Es gibt eine neue Nachtzugverbindung, die ab jetzt gebucht werden kann. Das Unternehmen European Sleeper bietet ab dem 25. Mai 2023 eine neue Nachtzugverbindung an: von Berlin Hauptbahnhof (Einstieg um 20:30 Uhr) über Amsterdam und Rotterdam nach Brüssel. Die Verbindung ist so abgestimmt, dass man in Brüssel um 9:27 Uhr ankommt und um 9:51 Uhr weiterreisen und um 10:43 Uhr in London ankommen kann (die Strecke dauert nochmal etwa eine Stunde und 52 Minuten). Die Fahrt dauert also von Berlin nach London circa 16 Stunden.

Es wird drei Verbindungen pro Woche geben, die Preise beginnen bei 49 Euro für einen Sitzplatz, 79 Euro für einen Liegesitz – es handelt sich dabei um einen Sitz, der sich in ein Bett verwandeln lässt – und 109 Euro für einen Platz in einem komfortableren Schlafwagenabteil. Es gibt gratis W-Lan, gratis Kaffee und morgens ein gratis Frühstück.

Die Verbindungen können ab jetzt gebucht werden. Die Verbindung Brüssel-London beziehungsweise London-Brüssel muss über die Seite des Eurostar-Zuges extra gebucht werden. Von Berlin nach Brüssel fahren die Züge donnerstags, sonntags und dienstags ab.

Insbesondere die britischen Medien feiern die neue Verbindung von London über Brüssel nach Berlin. Der Independent berichtet, aber auch der Guardian.

Nachtzug Berlin-Brüssel / Brüssel-Berlin: https://www.europeansleeper.eu/en

Zug Brüssel-London / London Brüssel: https://www.eurostar.com/

