Ich sitze am Freitagnachmittag zum Feierabend im Regionalzug nach Rostock. Die Sonne scheint in den Waggon, der Zug ist angenehm klimatisiert und nur spärlich besetzt. Perfekte Bedingungen für das anstehende Wochenende. Plötzlich vibriert jedoch mein Handy, ich öffne die E-Mail und werde im wahrsten Sinne des Wortes auf den Boden der Tatsachen heruntergeholt: Mein Flug in drei Wochen ist annulliert.

Wer hat’s in den vergangenen Wochen nicht erlebt? Stark verspätete, verpasste oder im schlimmsten Fall sogar gestrichene Flüge. Auch mich hat es jetzt getroffen. Ich wollte im Juli von Berlin nach London fliegen, um der Absolventenfeier eines Freundes beizuwohnen. Der Kurztrip ist professionell durchgeplant, an alles haben wir gedacht: Flüge, Bustickets in die Londoner Innenstadt, Unterkünfte, Museumstickets.

Dann jedoch die schlechte Nachricht von Ryanair: „Hallo Nicolas Butylin, wir bedauern, Ihnen mitteilen zu müssen, dass Ihr Flug von Berlin nach London aus betrieblichen Gründen im Zusammenhang mit Kapazitätsengpässen der europäischen Flugsicherung gestrichen wurde, worauf Ryanair vollständig keinen Einfluss hat.“ Wer hat denn nun Kapazitätsengpässe? Die Flughäfen, Airlines oder das Sicherheitspersonal? Wahrscheinlich alle und man will die Schuld eben abgeben, denke ich mir sarkastisch.

Gestern am Flughafen BER: Orientierungslose Menschen, unverständliche Schilder, endlose Schlangen, geschlossene Toiletten, kein Trinkwasser, wenn man keine Flasche dabeihatte, Gastronomie wegen COVID-Infektionen des Personals eingeschränkt oder geschlossen. Zum Durchdrehen. pic.twitter.com/gSOlvI97Zl — Jan Süselbeck (@JanSueselbeck) June 28, 2022 An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Twitter Um Inhalte aus Twitter anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Ich versuche, ohne hektisch oder panisch zu werden, so schnell wie möglich auf die Umstände zu reagieren. Ryanair bietet mir an, meinen annullierten Flug, der 50 Euro kostet, gratis umzubuchen. Dieses Angebot gilt jedoch ausschließlich für die Strecke Berlin–London. Tatsächlich gibt es zwei Tage später auch einen Flug von der deutschen in die britische Hauptstadt, jedoch kollidiert diese Option mit meinen fest verankerten Reiseplänen.

Ich entscheide mich also für die zweite und damit letzte Option, die mir Ryanair anbietet. Demnach beantrage ich eine Rückzahlung und bekomme angeblich die „Erstattung innerhalb von 24 Stunden nach Abschluss des Erstattungsvorgangs“. Nach einem Tag lese ich auf meinem Mobiltelefon, dass mir mein Geld erstattet wurde, jedoch nicht auf mein Konto, sondern in ein Ryanair-Wallet, als eine Art Gutschein für zukünftige Flüge.

Der nächste Schritt ist ein Online-Antrag, damit das Geld den Weg in meine Kreditkarte wiederfindet. Laut Ryanair werden die Erstattungen „innerhalb von fünf Werktagen auf die ursprüngliche Zahlungsmethode“ überwiesen. Bei mir waren es dann auch fünf Tage, aber gefühlt habe ich mich wie beim Passierschein A38 à la Asterix und Obelix.

Privat Gepäckkontrollen am BER (Juni 2022)

Dabei ist der Schaden in meinem Fall noch überschaubar. Was passiert mit einer Pauschalreise bei dem ganzen Chaos? Wie ergeht es einkommensschwachen Familien, die ihren lang ersehnten Jahresurlaub am Mittelmeer machen wollen? Ich vermute, dass das Vertrauen in die gesamte Flugbranche über Jahre hinweg sinken wird, wenn mit Passagieren so umgegangen wird. Wie soll man sich auch auf die Flüge verlassen, wenn dermaßen viel gestrichen wird?

In Dresden, we hope

Mein ursprüngliches Problem ist jedoch weiterhin ungelöst. Wie komme ich genau an diesem Tag nach London? Portale zeigen mir Flüge über Frankfurt, Brüssel und Kopenhagen an. Gleichzeitig höre ich von einem Bekannten, dass sein Flug in die dänische Hauptstadt ebenfalls gestrichen wurde. Ich werde langsam sauer. Da hat meine Reisebegleitung einen Gedankenblitz: „Lass uns über Dresden fliegen!“, sagt er. „Dresden hat einen Flughafen?“, frage ich verdutzt.

Ja, das sächsische Elbflorenz hat wirklich einen Flughafen und bietet an genau demselben Tag einen Direktflug nach London an. Im Zug nach Rostock sehe ich den günstigen Flugpreis von 40 Euro und will mir mein Ticket schnell buchen, jedoch hat mein Handy genau in diesem Moment in der mecklenburgischen Provinz keinen Empfang. Ich warte, bis ich in der Hansestadt ankomme.

Am Rostocker Bahnhof ankommend, drücke ich schnell auf die Tasten. Der Preis für den Flug von Dresden nach London hat sich innerhalb einer Stunde mehr als verdoppelt: 95 Euro sind es nun. Wir waren wohl nicht die Einzigen mit der Idee. Trotzdem buchen wir schnell und hoffen, dass wir pünktlich am Big Ben ankommen. Bekannte fragen mich jedoch, wie ich an dem Tag nach Dresden kommen will. „Zum Glück gibt es das 9-Euro-Ticket“, antworte ich und hoffe, dass mich die Deutsche Bahn nicht im Stich lässt. Verspätungen darf es jedenfalls keine geben.

Hatten Sie ähnliche Probleme? Schreiben Sie uns! briefe@berliner-zeitung.de