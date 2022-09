Blut ist immer noch für einen Schocker gut, auch in der Pop-Welt. Am besten weiß das wohl der junge HipHopper Lil Nas X, der 2021 die transparenten Sohlen von 666 Paaren Nike-Air-Max-Turnschuhen mit einer roten Flüssigkeit füllen ließ, die angeblich Menschenblut gewesen sei. Nike stoppte den Verkauf gerichtlich.

Auch der Sänger Peter Doherty (manchen noch bekannt als Pete, ohne R, Doherty), hatte mit Blut zu schaffen: Er malte gerne Selbstporträts mit Eigenblut – aber nicht des puren Schockeffekts wegen, wie er beteuert, sondern um sich auf den Blutpakt zwischen Faust und Mephisto zu beziehen. Auch er, Doherty, habe nämlich seine Seele an den Teufel (will sagen: die Musikindustrie und die Regenbogenpresse) verkauft – und den Erfolg mit einer schweren Heroinabhängigkeit bezahlen müssen.

Kommt er zur Vernissage am Freitagabend?

Wenn nun am Freitagabend Peter Dohertys Ausstellung „Contain yourself (seriously)“ von 17 bis 21 Uhr in der Janinebeangallery eröffnet wird, müssen sich die Fans allerdings mit wenig Doherty’schem Blut zufriedengeben: Doherty stoppte 2014 auf Anraten eines buddhistischen Mönches den Aderlass. Ein Union Jack von 2013 ist das einzige blutgemalte Bild der Ausstellung. Dafür gibt es aber viele Collagen (wiederum mit vielen Dichter-Referenzen, von Rimbaud bis William Blake) – und sogar ein Stück bemalter Mauer, das eigens aus Dohertys Hotel in Margate gerissen wurde.

Am Mittwoch und Donnerstag war Doherty kurz in Berlin, im Vorfeld der Vernissage. Am Freitagabend wird er leider nicht dabei sein, heißt es aus der Galerie. Zumindest nicht körperlich. Bis auf die paar Milliliter Blut auf seinem Union Jack natürlich.