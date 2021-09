Berlin - Dana Lützkendorf steht vor dem Abgeordnetenhaus. Die Intensivpflegerin der Charité trägt eine gelbe Signalweste, Verdi steht darauf. Sie ruft in ein Megafon: „Wir schlagen vor, bis Mittwoch in Sondierungsgespräche zu gehen.“ Applaus der Kollegen auf dem Vorplatz des Berliner Parlaments. 500 sind es geschätzt, sie arbeiten in den Krankenhäusern von Vivantes und der Charité. Sie könnten sofort für alle Arbeitsbereiche und Berufsgruppen sondieren, fährt Dana Lützkendorf fort. „Haben wir bis Mittwoch gute Grundlagen für Verhandlungen, setzen wir den Streik aus.“