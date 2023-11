Es ist ein bundesweites Novum: Erstmals ist ein gewählter Abgeordneter eines Landesparlaments von einer anderen Partei in die AfD-Fraktion gewechselt. Diesen Schritt hat Philip Zeschmann vollzogen. Der 56-Jährige trat am Montag bei den Freien Wählern aus und am Dienstag in die Fraktion der AfD ein. Deren Brandenburger Landesverband gilt als besonders radikal und ist schon lange als rechtsextremistischer Verdachtsfall eingestuft.



Zeschmann, ein 56 Jahre alter gebürtiger West-Berliner, zog für die Freien Wähler 2019 auf Listenplatz 5 in den Landtag ein. Damit hatte die Partei erstmals ausreichend Abgeordnete, um eine Fraktion bilden zu können. Den Status und die damit verbundenen größeren Rechte könnte sie nun verlieren.

Zeschmann ist promovierter Politologe, begann seine Parteikarriere 1987 bei der SPD und wechselte 2014 zu den Freien Wählern. Nun feiert die AfD den erneuten Übertritt genüsslich als Erfolg. Seine ehemalige Partei behauptet, dass der Wechsel nicht so sehr aus inhaltlichen Gründen erfolgte oder weil Zeschmann eine auffällige politische Nähe zu rechtsradikalen Positionen hatte. Parteichef Péter Vida wirft dem Abtrünnigen ganz persönliche wahltaktische Gründe vor.

Chef der Freien Wähler: Zeschmann rechnet bei AfD mit besserer Chance auf Wiederwahl

Denn bei der bisherigen Fünf-Prozent-Partei sei für Zeschmann bei der Landtagswahl 2024 die Wiederwahl nicht sicher – trotz der Erfolge der Freien Wähler in Bayern. Der Vorwurf lautet: „Er rechnet sich auf AfD-Ticket bessere Chancen für einen Wiedereinzug in den Landtag aus.“ Zeschmann solle sein Mandat niederlegen.



Die AfD ruft nun auch andere Parlamentarier zum Wechsel auf. Parteichefin Birgit Bessin wirbt ausdrücklich um Konservative in der CDU, die mit der Migrationspolitik unzufrieden seien. Sie sollten zur AfD wechseln, zu jener Partei, „die nächstes Jahr regieren wird“, verkündet sie siegessicher.

Zeschmann selbst sagt, dass das Vertrauensverhältnis zum Chef der Freien Wähler zerstört und nicht mehr reparabel war. Vida gilt durchaus als schwierig: So war der erfolgreiche SPD-Politiker Christoph Schulze einst aus seiner Partei ausgetreten und hatte bei der Landtagswahl 2014 das erste Direktmandat für die Freien Wähler in Brandenburg errungen. Doch auch er überwarf sich mit Vida.