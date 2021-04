Berlin - Trommeln, ums Lagerfeuer tanzen und bunte Gewänder – dieses Bild haben viele Menschen von afrikanischem Tanz. Besuchen diese Leute dann den Afrodance-Kurs bei Lucia Rafaell, werden ihre Erwartungen gesprengt von modernen Choreografien, Beats und Outfits. „Ich hatte die Situation schon öfter, dass mir einige erzählen wollten, das sei kein Afrodance“, sagt die Tanzlehrerin.

Die 27-Jährige Berlinerin steht an einem grauen Tag vor der Tanzschule „Flying Steps Academy“ in Kreuzberg. Ihre Kurse gibt sie derzeit online, dafür hat sie nun einen Podcast gestartet, um Interessierten zu erklären, was Afrodance ist. „Wenn man gar keine Ahnung hat: Es ist auf jeden Fall eine Tanzrichtung“, sagt sie und lacht. „Afrodance ist ein Oberbegriff, der sich etabliert hat, um verschiedene Tänze, die es in Afrika gibt, zu verbinden.“ Tänze aus Ghana, Nigeria, dem Kongo, Togo oder Angola, wo Rafaells Wurzeln liegen. „Mein Ziel ist es, auch die Kultur bekannt zu machen, es geht nicht nur um Tanz“, sagt sie über ihre Kurse, den Podcast und ihre Profile auf Social Media, „auch darum, dass man die schönen Seiten Afrikas sieht, weil die negativen Seiten zu viel hervorgehoben werden.“