Berlin - Leo singt nicht mehr. Es gibt tatsächlich Tage, an denen Leo Beddini kein Lied über die Lippen kommt. Der 29-jährige Pizzabäcker steht im Restaurant seiner Familie und arbeitet gerade im Akkord ein paar Bestellungen ab. In normalen Zeiten fängt Leo gern mal an zu singen, wenn der Trubel am größten ist.

In der Zeit vor Corona war die keine Pizzeria namens Papaleo in Friedrichshain mit ihren knapp 40 Plätzen fast immer gut gefüllt. Es war gemütlich, familiär und eng. Und wenn die Stimmung so richtig brodelte und es laut wurde, ertönte vom Pizzaofen her die Stimme von Leo. Mal sang er einen italienischen Schlager, mal einen Hit von Manu Chao. Zwar trägt er heute zufälligerweise auch ein T-Shirt des französischen Weltmusikers, aber Leo singt nicht.