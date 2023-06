Plan für neues Stadtquartier mit 1800 Wohnungen ausgewählt

Auf dem ehemaligen Güterbahnhof in Köpenick entsteht ein Viertel mit zwei Schul- und Kita-Standorten.

Zukunftsvision: So stellt sich das Team ADEPT & Karres en Brands mit PGT Umwelt und Verkehr das Viertel auf dem ehemaligen Güterbahnhof Köpenick vor. ADEPT & Karres en Brands mit PGT Umwelt und Verkehr

Die weiteren Pläne für das neue Stadtquartier auf dem Areal des ehemaligen Güterbahnhofs Köpenick sollen auf Grundlage eines Entwurfs des Planungsteams ADEPT & Karres en Brands mit PGT Umwelt und Verkehr erarbeitet werden. Das teilte die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung am Dienstag mit.

Das Planungsteam konnte sich mit seinem Entwurf im jetzt beendeten städtebaulich-freiräumlichen Werkstattverfahren gegen sieben andere Teilnehmer durchsetzen.

Auf dem ehemaligen Güterbahnhof ist ein Stadtquartier mit rund 1800 Wohneinheiten, zwei Schul- und Kitastandorten, attraktiven Freiräumen, übergeordneten Fuß- und Radwegeverbindungen sowie neuen Arbeitsplätzen geplant. Der nun ausgewählte Entwurf sieht eine Blockbebauung mit viel Grün und hohen Umweltstandards vor.

Ziel des Energiekonzeptes ist eine klimaneutrale Wärme- und Stromversorgung. Als Energiequelle soll dabei ein geothermisches System dienen, wie es im Konzept der Planer heißt. Die Wärme- und Stromversorgung soll durch eine Kombination aus Wärmepumpen und Photovoltaik gesichert werden. Für eine CO2-neutrale Energieversorgung sind Photovoltaikanlagen auf den Dächern und teilweise an „exponierten Fassaden“ vorgesehen.

Schul- und Bildungsstandort als Herzstück des neuen Quartiers

Der Entwurf füge sich in die umgebende Struktur ein, erklärte Senatsbaudirektorin Petra Kahlfeldt. Der Plan zeichne sich durch „eine robuste Struktur aus“ und entspreche damit auch den Anforderungen der Bürger sowie der Fachleute, die sich an dem Werkstattverfahren beteiligt haben. Der Schul- und Bildungsstandort soll Herzstück des neuen Quartiers sein. Auf Grundlage des ausgewählten Konzeptes soll noch in diesem Jahr ein städtebaulich-freiräumlicher Rahmenplan für die künftige Ent­wicklung erarbeitet werden.