Sie mache sich Sorgen um die Babys, um kranke und ältere Menschen, schrieb eine Sozialarbeiterin in einer E-Mail an den Berliner Flüchtlingsrat im Juli. Der Flüchtlingsrat will die Anonymität der Mitarbeiterin eines Berliner Containerdorfs für Geflüchtete schützen und verrät ihren Namen nicht. Die Sozialarbeiterin schildert in ihrer E-Mail, wie die Innentemperaturen in den Wohncontainern während der Hitzewelle Mitte des Monats immer weiter stiegen. „Hat es draußen über 30 Grad, dann liegt die Temperatur im Container bei um die 40 Grad“, schreibt sie.

Die Bewohner könnten sich vor der Hitze in ihren Unterkünften nicht schützen. Vor den Containern wüchsen keine schattenspendenden Bäume. Die Kinder müssten irgendwo ihre Hausaufgaben machen. „Warum sind die Container mit einer Heizung für den Winter ausgestattet, aber nicht mit einer Kühlanlage für den Sommer?“, fragt die Sozialarbeiterin.

Der Berliner Flüchtlingsrat schlägt schon seit einigen heißen Sommern Alarm. Bereits im Sommer 2018 klagte das Berliner Bündnis aus Beratungsstellen, Initiativen und Selbsthilfegruppen über Gesundheitsgefahren durch die Hitze in den Containersiedlungen. Ein Jahr später begann der Abbau von 900 Wohncontainern in Berlin.

Die Asylbewerberzahlen sanken nach dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise in den Jahren 2015 und 2016. Der russische Angriff auf die Ukraine im Februar 2022 änderte wieder alles. Berlin erlebte einen neuen Zustrom von Schutzsuchenden. Da Alternativen fehlten, aktivierte die Stadt viele bereits stillgelegte Containerunterkünfte. Aktuell sind es 20 im Stadtgebiet.

Der schwarz-rote Senat reagiert nun mit einem Notprogramm, nachdem Mitte Juli die Temperaturen in Berlin in die Höhe schnellten. Das Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten stattet nun an den 20 Standorten mit Wohncontainern je zwei Gemeinschaftsräume mit mobilen Kühlgeräten aus. Das Containerdorf auf dem Tempelhofer Feld soll sogar sieben sogenannte Kälte-Points erhalten.

Betreiber und Bewohner dürfen Klimaanlagen besorgen

Die Betreiber der Unterkünfte und auch die Bewohner erhalten außerdem die Erlaubnis, sich eigene mobile Klimaanlagen für ihre Container anzuschaffen. Die Betreiber sollen gesundheitlich stark belastete Bewohner bei der Anschaffung entsprechender Geräte unterstützen.



Außerdem sollen Fenster auf der sonnenzugewandten Seite mit Folie abgedunkelt werden. „Dies schafft eine Entlastung von bis zu fünf Grad“, erklärt ein Sprecher der Senatssozialverwaltung. Schwer entflammbare Stoffe sollen vor die Türen der Container gehängt werden, damit diese an heißen Tagen geöffnet bleiben können. So soll es mehr Durchzug in den Räumen geben. Die Betreiber werden angehalten, Asphaltflächen in den Abendstunden mit Wasser zu besprengen. Die Verdunstung könne die Temperaturen vor den Containern weiter senken. Die Unterkünfte sollen auch Planschbecken erhalten. Die Kinder aus den Unterkünften könnten sich darin abkühlen, erklärt der Sprecher.

Auch Geflüchtete sollen im Hitzeschutzplan vorkommen

Dem Willkommensbündnis Steglitz-Zehlendorf geht die Nothilfe nicht weit genug. Es schickte ein Schreiben an Gesundheitssenatorin Ina Czyborra (SPD) mit der Forderung, Geflüchtete in Unterkünften bei den vom Aktionsbündnis Hitzeschutz Berlin entwickelten Konzepten nicht zu vergessen. Es klagte in dem Brief an Czyborra, dass die Räume in den drei Wohncontaineranlagen aus Metall in Steglitz-Zehlendorf tagsüber während der Hitzewelle Mitte Juli kaum nutzbar gewesen seien.

Der Senatsgesundheitsverwaltung, die Berliner Ärztekammer und die Deutsche Allianz Klimawandel und Gesundheit (Klug) schlossen sich im Frühjahr 2022 zu dem Aktionsbündnis zusammen. Sie erarbeiteten Hitzeschutzpläne für Gesundheitseinrichtungen und Bezirke. Der Senat intensivierte 2022 auch Bemühungen, vulnerable Gruppen wie Obdachlose besser vor Hitzewellen zu schützen. Eine Hitzenotunterkunft für Menschen ohne Wohnung eröffnete im vergangenen Sommer an der Kurmärkischen Straße in Berlin.

Die Hitze lastet auf den Containern

Der Flüchtlingsrat und das Willkommensbündnis Steglitz-Zehlendorf kritisieren, dass Geflüchtete in den Containerunterkünften bei den Planungen für künftige Hitzewellen bisher nicht vorkommen. „Dabei knallt die Sonne direkt auf die Metallcontainer. Es ist keine Überraschung, dass das unerträglich heiß wird“, sagt Günther Schulze, Sprecher des Willkommensbündnisses.

Laut Sascha Langenbach, Sprecher des Landesamtes für Flüchtlingsangelegenheiten (Laf), habe es bisher in diesem Jahr keine Beschwerden aus den Heimen über Hitze gegeben. Die Ausstattung der Standorte mit Kühlanlagen laufe erfolgreich. Der Senat sieht angesichts des leer gefegten Berliner Wohnungsmarktes keine andere Option als den Weiterbetrieb der Wohncontainer. Flüchtlingshelfer lehnen die langfristige Unterbringung in Container dagegen in der Regel ab. Die Unterstützer der Geflüchteten pochen nun darauf, dass zumindest vulnerable Personen, wie etwa Vorerkrankte, bei Hitzewellen in ein kühleres Ersatzquartier verlegt werden. In Einzelfällen sei das denkbar, sagt der Sprecher. „Wir können bei der derzeitigen Lage aber nicht einfach 400 Plätze vorbehalten“, sagt Langenbach.



Derzeit sammelt das Willkommensbündnis aus dem Berliner Westen Spenden für die Bewohner der drei Containerdörfer im Bezirk. „Wir haben bereits den Container eines an Krebs erkrankten Mannes mit einer Klimaanlage ausstatten können“, erzählt der Sprecher des Bündnisses. Weitere Spenden von Ventilatoren oder Sonnenschirmen seien hochwillkommen, sagt Schulze.