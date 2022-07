Erneut ist in Berlin bei der Planung für den Bau einer Brücke die Straßenbahn vergessen worden. Es geht um die Südtangente, die Schöneweide mit Marienfelde verbinden wird. Sie soll am S-Bahnhof Buckower Chaussee die Dresdner Bahn kreuzen. Doch die Straßenbrücke, die dort künftig über die Gleise hinwegführen wird, ist für eine solche Schienenstrecke nicht vorgesehen. Das teilte der Senat dem Linken-Politiker Kristian Ronneburg auf Anfrage mit. „So etwas darf nicht mehr passieren“, sagte der Abgeordnete verärgert. Einen ähnlichen Fall gab es in Baumschulenweg.

Die Zeit läuft. „Ende dieses Jahres wird der Bau der Straßenüberführung im Verlauf der Buckower Chaussee beginnen“, berichtete Ronneburg. Deshalb wird der Bahnübergang im Süden Berlins, der seit Januar von Kraftfahrzeugen mit Ausnahme von BVG-Bussen nicht mehr genutzt werden darf, im Dezember auch für die übrigen Verkehrsarten gesperrt. Für Radfahrer und Fußgänger entsteht eine provisorische Überführung mit Aufzügen. Der Bau der neuen Brücke soll bis 2025 dauern. So lange zieht sich auch der Ausbau der Dresdner Bahn hin, auf der wieder Fern- und Regionalzüge fahren werden.

Gerd Engelsmann Der Bahnübergang Buckower Chaussee darf nur noch von BVG-Bussen, Radfahrern und Fußgängern genutzt werden. Ende 2022 wird er ganz geschlossen. Hier entsteht bis 2025 eine Brücke – aber ohne Gleise für die Tram.

Ein wichtiges Schienenverkehrsprojekt, ein wichtiges Brückenbauvorhaben. Experten messen aber auch der Südtangente der Straßenbahn, die Teil einer schnellen Direktverbindung zwischen Schöneweide und Steglitz werden könnte, eine große Bedeutung zu. Auf der Straße sind dort täglich im Schnitt rund 30.000 Kraftfahrzeuge unterwegs, so das Bündnis Pro Straßenbahn. „Ein Großteil dieser Verkehrsnachfrage kann durch die moderne Straßenbahnverbindung ersetzt werden“, hieß es. Der Bahnhof Buckower Chaussee könnte ein wichtiger Knotenpunkt werden. Politiker setzen sich dafür ein, dass dort außer S-Bahnen auch Regionalverkehrszüge halten – etwa zum BER.

„Doch leider wird die geplante neue Brücke nicht straßenbahntauglich sein“, so Kristian Ronneburg. Das teilte ihm Staatssekretärin Meike Niedbal jetzt auf eine parlamentarische Anfrage hin mit. Zwar seien dem Senat die Planungen für die Straßenbahn-Südtangente bekannt, bestätigte die Grünen-Politikerin. Das Projekt sei im Berliner Nahverkehrsplan 2019–2023 sowie im Stadtentwicklungsplan Mobilität und Verkehr als weiterer Bedarf mit einem Realisierungshorizont nach 2035 enthalten. Erste Ideen tauchten aber schon Anfang der Nullerjahre in Plänen auf, sagte Ronneburg.

„Planerische Berücksichtigung und bauliche Umsetzung nicht vorgesehen“

Doch als im Mai 2017 der Planfeststellungsbeschluss für die Dresdner Bahn erlassen wurde, gab es „seitens des Landes Berlin keine planerische Grundlage, um die Deutsche Bahn zur Berücksichtigung entsprechender Vorhaltemaßnahmen zu verpflichten“, berichtete Meike Niedbal. „Dafür ist auch die Aufnahme in den Nahverkehrsplan nicht ausreichend.“ Die Konsequenz: „Die planerische Berücksichtigung beziehungsweise bauliche Umsetzung einer Straßenbahntrasse ist mit der derzeitigen Planung und Umsetzung durch die Deutsche Bahn nicht vorgesehen.“

Anders formuliert: Eine neue kostspielige Brücke entsteht – doch für die Straßenbahnstrecke, die dort in offiziellen Plänen des Landes vorgesehen ist, wird es keine baulichen Vorkehrungen geben. Immerhin: Der Senat hat das Problem inzwischen erkannt. Brückenbauvorhaben, die geplant sind oder schon laufen, werden daraufhin abgeklopft, ob es Konflikte mit dem Nahverkehrsplan oder dem Stadtentwicklungsplan Mobilität und Verkehr gibt, so die Staatssekretärin.

Linken-Politiker fordert: Konfliktpunkte in Berlin aufspüren

„Das Projekt am S-Bahnhof Buckower Chaussee wurde in diesem Zuge für eine vertiefte Untersuchung identifiziert. Das Ergebnis wird für Ende August erwartet“, teilte die Grünen-Politikerin mit. „Anschließend kann beurteilt werden, ob bei späteren Straßenbahnplanungen die Trasse über die Brücke verlaufen kann oder in den Planungen eine alternative parallele Querung der Dresdner Bahn verfolgt wird.“

Pannen wie an der Buckower Chaussee dürften nicht mehr vorkommen, forderte Kristian Ronneburg. In der vergangenen Wahlperiode habe die Koalition beschlossen, dass das Zielnetz Straßenbahn künftig im Flächennutzungsplan berücksichtigt werden solle.

„Nun brauchen wir unverzüglich eine klare Benennung aller Konfliktpunkte vorhandener Infrastrukturplanungen mit dem Ausbau der Straßenbahn, und wir brauchen für jedes Problem noch in diesem Jahr eine definitive Lösung“, verlangte der Linken-Abgeordnete. „Diesen Luxus, ständige Konfliktbewältigung zu betreiben, können wir uns als Koalition nicht mehr leisten. Die Verankerung des Zielnetzes Straßenbahn ist ein ganz klarer Auftrag der Koalition, und die Verwaltung sollte endlich dazu übergehen, auch entsprechend zu handeln.“ Schließlich sei der Ausbau des Straßenbahnnetzes, den sich auch die rot-grün-rote Koalition auf die Fahnen geschrieben hat, ein wichtiger Teil der Mobilitätswende.

Die Marggraffbrücke im Südosten Berlins ist ein weiteres schlechtes Beispiel

„Das Hüpfen von Konflikt zu Konflikt sollten wir jetzt wirklich beenden“, so der Verkehrspolitiker. Zu Beginn dieses Jahres war eine ähnliche Planungspanne bekannt geworden. Es geht um die Marggraffbrücke, die in Baumschulenweg im Verlauf der Köpenicker Landstraße den Britzer Verbindungskanal überspannt. Das Wasserstraßen-Neubauamt will die Spannbetonbrücke aus den 1960er-Jahren ersetzen. 2015 begannen die Planungen, die ebenfalls keine Vorsorge für den späteren Bau einer Straßenbahn vorsahen. Stattdessen bestellte der Senat beim Bund die Verlängerung einer Linksabbiegerspur, die auf der neuen Brücke berücksichtigt werden sollte.

2016 gab es erste Pläne, dort eine Straßenbahn zu bauen. Doch auch als dieses Projekt 2019 im Nahverkehrsplan verankert wurde, versäumte es der Senat, den Bund darüber zu informieren. Erst nach einem Bericht der Berliner Zeitung im Januar 2022 wurde klar, dass sich die Planungen für den Brückenbau und die Erweiterungen des Straßenbahnnetzes widersprechen. Dem Nahverkehrsexperten Christian Linow und dem Fahrgastverband IGEB fiel dies auf – und eine Diskussion kam ins Rollen. Inzwischen signalisierte der Bund, dass nur wenige Ertüchtigungen erforderlich seien, damit die neue Marggraffbrücke auch eine Tramtrasse aufnehmen kann.