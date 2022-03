Berlin - „Überholen, ohne einzuholen“ – kaum jemand hätte geglaubt, dass die alte und etwas wirr klingende Losung des DDR-Staatschefs Walter Ulbricht von 1957 noch mal in den Bereich des Möglichen rücken könnte. Doch das scheint derzeit nicht völlig ausgeschlossen: Der Osten der Bundesrepublik ist gerade schwer im Kommen.

Mit Überholen meinte der SED-Chef damals die vermeintliche Überlegenheit des Sozialismus: Die DDR sollte den Westen in wirtschaftlichen Fragen nicht nachahmen, sondern ihn durch eigene Wege überbieten. Die Sache ist kläglich gescheitert.

Nun ist Deutschland seit mehr als drei Jahrzehnten wieder ein Land, aber die Unterteilung in West und Ost ist weiter gegeben, auch eine klare Dominanz des Westens. Doch im Jahr 32 der deutschen Einheit scheint der Osten plötzlich auf der Überholspur: Der US-Chiphersteller Intel kündigt an, bei Magdeburg für 17 Milliarden Euro eine Fabrik mit 3000 Arbeitsplätzen zu errichten, außerdem wird wohl nächsten Dienstag der US-Milliardär Elon Musk seine Tesla-Fabrik im brandenburgischen Grünheide eröffnen, und in den nächsten Jahren sollen mehr als zehn Milliarden Euro in die Lausitz fließen, wenn dort die Kohlekraftwerke abgeschaltet werden. Die Länder Brandenburg und Sachsen planen Innovationszentren, bei denen zum Beispiel völlig neue hybrid-elektrische Antrieb für Flugzeuge entwickelt werden.

Der Osten – die Innovationsschmiede Deutschlands?

Diese drei Investitionen bedeuten: neueste Computer-Chips, moderne E-Autos und eine Revolution im Flugverkehr – plötzlich ist der Osten die Innovationsschmiede Deutschlands. Ist das ein Zufall?

Nicht nur. Es ist eine logische Entwicklung aus der teils leidvollen Entwicklung der vergangenen 30 Jahre. Eine Folge der größten De-Industrialisierung in der jüngsten deutschen Geschichte, aber auch eine Folge der einst übergroßen Hoffnungen. Denn im Osten war die Euphorie nach dem Zusammenbruch der DDR groß, und so wurden in fast jedem Dorf neue Gewerbegebiete geschaffen. Viele blieben lange leer, so wie in Grünheide. Diese oft überdimensionierten Gebiete sind es nun, an denen Tesla oder Intel investieren können. Trotz der Proteste von Anwohnern und Naturschützern.

dpa/Patrick Pleul Teslas Gigafactory in Grünheide wird wahrscheinlich nächsten Dienstag offiziell an den Start gehen.

Denn das ist ein zweiter Punkt: Im Westen fehlt oft nicht nur der Platz, um gigantische Fabriken zu errichten. Auch der Widerstand ist größer. Denn große Fabriken bedeuten auch: mehr Dreck, mehr Lärm, mehr Verkehr, höhere Mieten.

Protest gibt es zum Beispiel fast überall gegen die Windkraft. Besonders auch in Bayern. Dort sind im Vorjahr nur zwölf neue Windräder ans Netz gegangen. Und so sind Bayern und Baden-Württemberg die Länder mit den wenigsten dieser Anlagen. Aber Elon Musk entschied sich auch deshalb für Brandenburg, weil der seine umweltfreundlicheren Autos mit umweltfreundlicherem Strom herstellen will – und da hat Brandenburg einen Vorsprung.

Dass der Osten nun vielleicht doch zum industriellen Zukunftslabor werden könnte, liegt auch daran, dass im Westen die „Beharrungskräfte“ des Alten stärker sind. In der Wissenschaftshistorie gilt, dass für neues Denken meist auch ein Generationswechsel nötig ist. Das heißt: Wenn ein Denker eine Theorie aufgestellt hat, die als innovativ gilt, dann wird er auch heftig kritisiert. Und egal, wie berechtigt die Kritik sein mag, die Großdenker sind meist nicht bereit, ihre Theorie grundsätzlich infrage zu stellen, sondern suchen nach Begründungen, dass sie doch Recht haben. Oft ist erst die nächste Generation von Wissenschaftlern nötig, um die Theorien an die Realität anzupassen.

Die Platzhirsche verteidigen ihr Revier

So ist es auch im Alltag oder in der Wirtschaft. Die alten Platzhirsche verteidigen meist so lange wie möglich ihre Reviere: VW, BMW und Mercedes waren lange in der Weltspitze der Autobauer, doch vorerst hecheln sie Tesla hinterher und tun sich dabei doch recht schwer.

Die Taktgeber Tesla und Intel haben sich im globalen Wettbewerb der Standorte für Deutschland entschieden, auch weil hier recht stabile politische Verhältnisse herrschen. Sie haben sich im nationalen Wettbewerb für den Osten entschieden. Auch weil sie sich willkommen fühlen, weil die Politik sie massiv unterstützt, sie hofiert.

Die Regierungen wollen – trotz der berechtigten Kritik von Umweltschützern – die modernen, gut bezahlten Arbeitsplätze. Denn solche Großinvestitionen ziehen oft andere Ansiedlungen nach sich. Und so könnte der Osten nun zur neuen Heimat der deutschen E-Mobilität und der Computertechnologie werden. Der Osten könnte damit ein wenig seinen Ruf korrigieren, nur eine verlängerte Werkbank des Westens zu sein.