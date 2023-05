Nach Osten was Neues: Das sind die neuen Verbindungen zwischen Berlin und Polen

Bequem ins Nachbarland: Ein weiterer Express steuert Warschau an, und der Kulturzug nach Breslau kommt wieder. Es könnte allerdings seine letzte Saison sein.

Das Gute liegt so nah – und ist bald noch besser erreichbar. Die Bahnverbindungen zwischen Berlin und Polen werden weiter ausgebaut. Mitte Juni kommt ein weiteres Zugpaar von und nach Warschau ins Rollen, kündigte die Deutsche Bahn (DB) an. Dadurch steigt die Zahl der Eurocitys, die zwischen der deutschen und der polnischen Hauptstadt verkehren, auf bis zu sechs pro Tag. Zudem soll der Kulturzug Berlin–Breslau auf die Gleise zurückkehren – mit einer neuen Route. Im Senat war strittig, ob er wieder fahren soll. Und es ist unklar, ob es ihn 2024 in der bisherigen Form wieder geben wird.