Berlin - Die Versammlungsfreiheit ist ein hohes verfassungsrechtlich garantiertes Grundrecht in einer Demokratie. Deshalb ist es auch nicht so einfach, dass Teilnehmer von einer Demonstration ausgeschlossen werden dürfen. Ein aktuelles Urteil zeigt allerdings, dass es durchaus rechtlich möglich ist, wenn sich Teilnehmer nicht an Corona-Auflagen halten.

Wer an einer Versammlung teilnimmt und – trotz der Infektionsschutzregeln – ganz bewusst keine Maske trägt, kann von der Polizei ausgeschlossen werden und einen Platzverweis bekommen. Das hat nun das Berliner Verwaltungsgericht in einem rechtskräftigen Urteil bestätigt.

Demonstration am Brandenburg Tor

Es geht um eine Demonstration am 5. April 2021. Es war eine öffentliche Versammlung unter freiem Himmel vor dem Brandenburger Tor angemeldet. Das Motto lautete: „Schutz unserer Grundrechte! Für Volksentscheide, damit das Volk entscheidet!“ Der Kläger war dabei und sollte auch eine Rede halten. Insgesamt hatten sich dort am Ostermontag 350 Demonstranten versammelt, etwa 190 Polizisten waren vor Ort. Insgesamt wurden nach Angaben der Polizei an jenem Tag 41 Verfahren wegen fehlender Mund-Nasen-Bedeckungen von Teilnehmern eingeleitet.

Damals legten die infektionsschutzrechtlichen Vorschriften in Berlin fest, dass alle Versammlungsteilnehmer grundsätzlich einen Mund-Nasen-Schutz tragen müssen. Doch der Kläger machte es nicht. Deshalb wurde er von Polizeibeamten von der Demonstration ausgeschlossen. Gegen diesen Platzverweis klagte der Mann. Seine Begründung: Er sei nicht verpflichtet gewesen, eine Maske zu tragen, da er ein entsprechendes ärztliches Attest vorgelegt habe. Das hätten die Beamten aber nicht akzeptiert.

Attest des Klägers akzeptierten die Polizisten nicht

Das Gericht gab dem Kläger allerdings nicht recht. Es verwies darauf, dass die Polizisten zur Abwehr einer Gefahr Personen auch vorübergehend von einem Ort verweisen können. „Diese Voraussetzungen hätten hier vorgelegen“, teilte das Gericht mit. Es hieß allerdings auch: „Zwar seien Maßnahmen, die die Teilnahme an einer Versammlung beendeten – wie ein Platzverweis – rechtswidrig, solange nicht die Versammlung aufgelöst oder der Teilnehmer auf versammlungsrechtlicher Grundlage von der Versammlung ausgeschlossen worden sei. Dies sei hier aber zuvor zu Recht geschehen.“

Entscheidend sei gewesen, dass die Polizei nach dem Versammlungsfreiheitgesetz einzelne Teilnehmer ausschließen kann, wenn diese sich bei der Demo so verhalten, dass sie die öffentliche Sicherheit unmittelbar gefährden und wenn dies die Versammlungsleitung nicht unterbindet.

Durch das Nicht-Tragen einer Maske habe der Mann die öffentliche Sicherheit gefährdet, teilte das Gericht mit. Er habe sich nach dem Platzverweis auch nicht von der Kundgebung entfernt. Dazu sei er gesetzlich verpflichtet gewesen. Daran habe auch sein Attest nichts geändert.

Das Gericht beschäftigte die Sicht der Polizisten, dass an der Richtigkeit des Attests bereits damals „erhebliche Zweifel“ bestanden. Die Gründe dafür: Die Bescheinigung war von einer Ärztin ausgestellt, deren Praxis mehrere Hundert Kilometer von Berlin entfernt ist. Die Frau sei damals bereits bei der Polizei bekannt gewesen – wegen des Verdachts des Ausstellens unkorrekter Gesundheitszeugnisse.