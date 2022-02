Vielleicht nicht mehr lange, aber noch dreht sich bei Berlins Feuerwehr und der Polizei alles um Corona – was den Krankenstand betrifft und auch die Demonstrationen gegen die Pandemie-Maßnahmen. Bei der Feuerwehr waren am Montag 292 Mitarbeiter wegen Corona nicht im Dienst. Davon waren 187 infiziert. Die Polizei verzeichnete am Montag 586 bestätigte Fälle und 103 Mitarbeiter, die sich in Quarantäne befinden.

Beide Behördenleiter geben sich dennoch entspannt. „Bei ungefähr 6000 Dienstkräften, die für uns arbeiten, befinden wir uns in einer moderaten Situation“, sagte Landesbranddirektor Karsten Homrighausen am Montag im Innenausschuss des Abgeordnetenhauses. Auch die ab Mitte März geltende einrichtungsbezogene Impfpflicht sorgt ihn nicht.

Feuerwehrleute hatten vor einigen Tagen in einem offenen Brief an die Behördenleitung, die Innenverwaltung und das Abgeordnetenhaus vor der Impfpflicht gewarnt. Sie gilt wie für Pflegekräfte auch für die Feuerwehr. Wer bis 15. März keine vollständige Impfung nachweisen kann, wird dem Gesundheitsamt gemeldet. Arbeitsrechtliche Konsequenzen können die Folge sein. Dies würde „durch unseren Wegfall ab dem 16. März 2022 zu einer dramatischen und nicht beherrschbaren Sicherheitslage führen“, heißt es in dem Brief. Der Absender ist unbekannt. Der oder die Autoren behaupten, sie seien „über 450 Kolleginnen und Kollegen aus allen Bereichen und Laufbahnen der Berliner Feuerwehr“. Überprüfen lässt sich das nicht.

„Ich antworte nur auf Briefe, wo ein Absender drauf steht, weil ich gar nicht weiß, an wen ich die Antwort senden soll“, sagte Innensenatorin Iris Spranger (SPD). Mit Blick auf die hohen Impfzahlen in den Sicherheitsbehörden sagte sie: „Es wird im März kein Chaos ausbrechen.“

Sorge um die berufliche Zukunft

Die in dem Brief transportierte Sorge, dass die Leistungsfähigkeit der Feuerwehr beeinträchtigt sei, teilt Feuerwehrchef Homrighausen nicht. Über 92 Prozent der Mitarbeiter seien geimpft. Hinzu kämen weitere mit Genesenen-Status. Er verstehe aber, wie es zu der Sorge gekommen sei: „Nämlich durch die Interpretation, dass die Meldung ans Gesundheitsamt automatisch zu einen Beschäftigungsverbot führe, und das ist nicht so.“ Durch das Gesundheitsamt gelte es im Einzelfall zu bewerten, wie damit umgegangen werde. Der Bundesgesetzgeber sehe als eine Maßnahme ein Beschäftigungsverbot vor, „aber als eine andere Maßnahme, auch im Dialog, zu erkennen, wann zu einem späteren Zeitpunkt ein Immunitätsnachweis vorliegt, der dieser Impfpflicht genügt“, so der Behördenchef. Für jene Feuerwehrleute, die sich aus unterschiedlichen Gründen nicht impfen lassen, dürfte das nicht beruhigend klingen.

Bei der Polizei macht die Zahl der Mitarbeiter, die infiziert oder in Quarantäne sind, lediglich 2,56 Prozent der Mitarbeiter aus. Insgesamt liegt der Krankenstand ungefähr bei 14 Prozent“, sagte der Vize-Präsident der Polizei, Marco Langner, im Ausschuss. In den Krankenstand werden alle Erkrankungen, also nicht nur Corona-Fälle, eingerechnet. Seine Behörde hatte vor einigen Wochen die Pandemiestufe Eins ausgerufen, die ab einem Krankenstand von 15 Prozent gilt. „Wir bleiben bei Pandemiestufe Eins, bis sich die Infektionszahlen weiter verringern und damit auch die Abwesenheitsquote“, so Langner.

Er fügte hinzu: „Die Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt bemerken die Abwesenheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht. Die Polizeiabschnitte laufen ohne Einschränkungen, wir sind, wie man sehen kann, bei sämtlichen Veranstaltungen und Kundgebungen anwesend.“

Polizei: In Berlin sind die Zusammenschlüsse „sehr heterogen“

Vor allem die Bereitschaftspolizisten häufen wegen der vielen Demonstrationen und Spaziergänge gegen die Corona-Maßnahmen immer mehr Überstunden an, auch wenn die Zahl der Demonstranten nach Darstellung der Polizei abnimmt. Zuletzt seien es am Montag vor einer Woche weniger als 4000 gewesen. Hingegen steige die Zahl der Demonstranten, die für die Maßnahmen sind. Jeden Montag ist je eine Bereitschaftspolizei-Abteilung im Einsatz.

Niklas Schrader von der Linkspartei befand, dass das Spektrum der Spaziergänger „von Impfgegnern, Menschen aus esoterischen Milieus, Anhängern von Verschwörungserzählungen, politischen Akteuren aus dem AfD-Spektrum aber auch traditionellen Rechtsextremisten“ bestehe beziehungsweise akzeptierter Teil dieser Versammlungen sei. Antisemitismus sei eine einende Klammer.

Marco Langner sagte dazu: „Bei uns sind diese Zusammenschlüsse sehr heterogen. Unserer Einschätzung nach sind die Teilnehmenden regierungskritisch eingestellt.“ Die Zusammensetzung, die Schrader angesprochen habe, stelle man auch fest. „Wir haben zum Glück noch nicht ganz aktive Bewegungen aus der rechtsextremen Szene wie in anderen Bundesländern. Bei den jeweiligen Demos bewege sich ihre Zahl im einstelligen Bereich – „bei fünf oder zehn Personen, die sich bei diesen Treffen unters Volk mischen“. Für diesen Montag gebe es 19 angezeigte Versammlungen, davon sechs coronakritisch und 13 Gegenversammlungen und 40 Aufrufe zu Treffen zu coronakritischen Spaziergängen. Als Hotspot der Protestbewegung hätten sich in den letzten Wochen die Bereiche Alt-Tegel, das Rathaus Pankow, der Alexanderplatz und das Rathaus Köpenick herauskristallisiert.

Marc Vallendar (AfD) hält die Kategorisierung von Spaziergängen und Versammlungen „nicht immer für gegeben“. Dies sei einfach festzustellen, wenn die Personen Sprechchöre anstimmten oder Schilder trügen, um eine Meinung kundzugeben. „Häufig kommt es aber zu Absperrungen und Personalienfeststellungen, wo Unbeteiligte hineingeraten. Eine Entspannung könnte eintreten, wenn man nicht mehr vorab Versammlungsverbote erteilen würde. Bei Verstößen gegen die Maskenpflicht müsste dann gegen den Einzelnen vorgegangen werden und nicht gegen die gesamte Kundgebung.“