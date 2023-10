Polizeieinsatz am S-Bahnhof Grünau und ein Brandstifter in Marzahn

Manche Kriminelle sind leicht in die Flucht zu schlagen. Etwa jener Mann, der am Montag versuchte, in Spandau eine Tankstelle auszurauben. Maskiert betrat er an der Seegefelder Straße den Verkaufsraum. Er drohte dem 62-jährigen Angestellten mit einem Reizgassprühgerät und verlangte den Kasseninhalt. Der Angestellte bespritzte den Täter mit Wasser und drängte ihn aus dem Laden. Der Täter flüchtete.

Auch ein anderer Täter scheiterte wenige Stunden später: Gegen vier Uhr am Dienstagmorgen wartete am Moritzplatz in Kreuzberg ein 26-Jähriger an seinem Auto auf einen Mitfahrer. Plötzlich bedrohte ihn ein Mann mit einem Messer und forderte Geld. Das sah eine Polizeistreife, die den 34-jährigen Täter festnahm.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Das Verbrechen dringt immer mehr in die Randbezirke vor. Am Mittwoch wurde die Polizei wegen räuberischer Erpressung und Bedrohung zu einem Imbiss an der Richterstraße am S-Bahnhof Grünau alarmiert, wie die Pressestelle der Behörde mitteilte. Ein Mann hatte den Inhaber aufgefordert, sein Handy herauszugeben. Der Polizei war es auch eine Meldung wert, dass im Verlauf der Rangelei der Fahrradhelm eines Unbeteiligten zerstört wurde. Der Mann drohte dem Inhaber außerdem, den Imbiss anzuzünden. Bevor er in Richtung Bahnhof flüchtete, stieß er noch eine fremdenfeindliche Beleidigung aus.

Wut auf sein Land muss wohl ein 36-jähriger Thailänder haben. Am Donnerstag warf er jedenfalls zwei Glasflaschen gegen die Fassade der thailändischen Botschaft in der Steglitzer Lepsiusstraße. Dann warf er zwei Flaschen auf ein Auto der Botschaft, das nun zerbeult ist. Was er eigentlich für ein Problem hat, versuchen jetzt Kommissare des Polizeilichen Staatsschutzes zu ergründen.

In Marzahn leben die Bürger in Angst und Schrecken. Dort ist ein Brandstifter am Werk. In der Nacht zum Freitag zündete jemand im Glambecker Ring einen Campinganhänger an. Polizisten konnten die Flammen mit einem Feuerlöscher ersticken. Kurz darauf standen drei Wohnwagen vor einem Supermarkt am Brodowiner Ring in Flammen. Dann wieder brannten am Glambecker Ring zwei Autos. Irgendjemand empfindet offenbar Befriedigung beim Feuerlegen. Nicht selten sind es laut Polizeipsychologen Verlierertypen, die auf diese Weise Aufmerksamkeit und Macht verspüren.