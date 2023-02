Razzia bei Berliner Polizei: Neuköllner Beamte sollen Informationen verkauft haben

Schon wieder gibt es in einer Dienststelle der Berliner Polizei eine Razzia. Beamte des Landeskriminalamtes durchsuchen seit dem Vormittag Räume im Polizeiabschnitt 55. Ein Polizeisprecher bestätigte der Berliner Zeitung, dass derzeit entsprechende „Maßnahmen“ in der Dienststelle an der Neuköllner Rollbergstraße laufen. Es gehe um „Straftaten“, sagte er. Konkreter wollte er nicht werden.

Nach Informationen der Berliner Zeitung soll es bei der Durchsuchung unter anderem um den Vorwurf der Bestechlichkeit gehen. Die Ermittlungen richten sich gegen mehrere Beschuldigte innerhalb der Polizei. Bei mindestens einem Polizisten hatten die Ermittler unter anderem die Telefone abgehört.

Bereits am Mittwoch vergangener Woche hatten dieselben Ermittler des für Beamtendelikte zuständigen LKA-Kommissariats in der Dienststelle den Schreibtisch und die Wohnung eines Polizisten durchsucht. Dem 32-Jährigen wird vorgeworfen, gegen Geld Daten aus dem polizeilichen Informationssystem herausgegeben zu haben.

Am Donnerstag wurden dann die Wohn- und Diensträume von drei Polizisten der Direktion 5 durchsucht. Sie sollen beschlagnahmtes Kokain konsumiert haben. Im Laufe des Tages will die Polizei weitere Informationen zu der Razzia mitteilen.