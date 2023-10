Florian K. hat Glück gehabt, großes Glück sogar. Als der Polizeibeamte zusammen mit Kollegen am Neujahrsmorgen dieses Jahres kurz nach vier Uhr in Zivil zu einer brennenden Barrikade an der Neuköllner Schillerpromenade gerufen wurde, zischte eine Silvesterrakete auf ihn zu. Nur weil der 26-Jährige geistesgegenwärtig ausweichen konnte, verfehlte die Rakete sein linkes Auge um Haaresbreite.

„Wenn ich mich nicht weggedreht hätte, hätte die Silvesterrakete mich definitiv getroffen“, erklärt der junge Polizeibeamte am Dienstag als Zeuge vor dem Amtsgericht Tiergarten. Er sitzt dabei jenem jungen Mann gegenüber, der den Feuerwerkskörper auf ihn abgefeuert haben soll: Dilan M. ist 21 Jahre alt. Dieser muss sich wegen tätlichen Angriffs auf einen Vollstreckungsbeamten und in zwei weiteren Anklagen wegen Fahrens ohne Führerschein und Unfallflucht verantworten. Zumindest die Tat in der Silvesternacht gibt der mehrfach vorbestrafte junge Mann so, wie in der Anklage beschrieben, zu. Sein Mandant habe sich dazu hinreißen lassen, die Rakete zu zünden und auf Polizisten abzuschießen, erklärt sein Verteidiger.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Dilan M. hatte sich nach Angaben des jungen Polizisten, und so steht es auch in der Anklage, in nur einem Meter Abstand mit geballten Fäusten vor ihm aufgebaut. Dann habe der Mann eine Art Kampfschrei von sich gegeben. Als der Polizist in seine Tasche gegriffen habe, um sein Reizstoffsprühgerät zu ziehen, sei der Mann weggerannt, habe sich jedoch noch einmal umgedreht, um die Rakete auf ihn zu feuern. Auch später noch seien zahlreiche Raketen auf ihn und die Kollegen abgeschossen worden. Dilan M. konnte in jener Nacht, in der es so viele Angriffe auf Polizisten und Rettungskräfte in Berlin gab, gefasst werden.

Jugendgerichtshilfe ist „ziemlich ratlos“

Für Dilan M. geht es um viel. Da ist die Frage, ob der junge Mann noch nach Jugendstrafrecht belangt werden kann. Die Frau von der Jugendgerichtshilfe sagt, sie sei ziemlich ratlos. Es sei schwierig, „hier etwas vorzuschlagen“. Man habe den jungen Mann mit Maßnahmen bisher nicht erreichen können. Trotzdem sehe sie bei Dilan M. noch keine schädliche Neigung.

Dilan M. ist vorbestraft, saß wegen Beleidigung und Körperverletzung schon im Jugendarrest. Ein Jahr zuvor war er in der Silvesternacht schon einmal strafrechtlich aufgefallen. Die 36 Stunden Freizeitarbeit, zu denen er deswegen verurteilt worden war, leistete er nicht ab. Er ging auch nicht zu den angewiesenen Beratungsgesprächen. Deswegen kam er eine Woche in Beugearrest. Geholfen hat es bei dem jungen Mann, der nach eigenen Worten auf Arbeitssuche ist, offenbar nicht viel.

Nach nur 90 Minuten Verhandlung fällt die Entscheidung: Der Richter verurteilt Dilan M. wegen tätlichen Angriffs auf einen Vollstreckungsbeamten in besonders schwerem Fall in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung und Unfallflucht – Dilan M. soll im August 2022 mit einem Elektroroller einen Unfall gebaut haben und danach abgehauen sein – zu einer Jugendstrafe von acht Monaten, die auf Bewährung ausgesetzt wird. Damit folgt der Richter dem Antrag der Staatsanwältin. Zudem muss Dilan M. 70 Stunden Freizeitarbeit leisten, die Anklagevertreterin hatte 80 Stunden gefordert. Und Dilan M. bekommt eine sechsmonatige Führerscheinsperre.



In seiner Urteilsbegründung nennt der Richter das Abschießen einer Silvesterrakete auf einen Menschen eine „äußerst gefährliche Straftat“. Nur durch die schnelle Reaktion des Polizisten sei es nicht zum Verlust des Augenlichts bei dem Beamten gekommen. Zum Schluss warnt der Richter den Angeklagten: Letztmalig sei er mit einer Jugendstrafe davongekommen.