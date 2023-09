Polizisten seit 2017 suspendiert: Dieses Verfahren zeigt den Zustand der Berliner Justiz

Drei Polizisten stehen vor Gericht, weil ihnen mehrere Straftaten vorgeworfen werden: unter anderem Strafvereitelung, Körperverletzung im Amt, Verletzung von Dienstgeheimnissen. Das Problem: Die Delikte sollen sich vor sieben Jahren ereignet haben – im Jahr 2016. Der derzeit laufende Strafprozess zeigt, in welchem Zustand die Berliner Justiz ist.

Am 18. Januar 2016 soll der Polizist Gregor M. im U-Bahnhof Bayerischer Platz einen polizeibekannten Dealer beobachtet haben, als dieser Drogen verkaufte. Doch zusammen mit seinem Kollegen Roger M. habe er es unterlassen, Ermittlungen einzuleiten.

Im September desselben Jahres sollen die Polizisten Roger M. und Sven W. im selben U-Bahnhof zwei Dealer beobachtet haben, als sie Heroin verkauften. Sie brachten die Männer zu Boden und fesselten sie, so viel steht fest. Dann aber sollen sie sie auch geschlagen und getreten haben.

Beschuldigte Berliner Polizisten müssen seit 2017 bezahlt zu Hause sitzen

Seit 2017 sind die Beamten vom Dienst suspendiert und sitzen mit geminderten Bezügen zu Hause. Die Ermittlungen des Kommissariats für Beamtendelikte im Landeskriminalamt und der Staatsanwaltschaft zogen sich bis heute hin.

Am 4. September nun eröffnete das Amtsgericht Tiergarten gegen die drei Polizisten die Hauptverhandlung. Am Montag dieser Woche wurden erste Zeugen gehört. Ein Kollege der drei kommt hereingeschlurft. In Badelatschen, Shorts und heraushängendem Hemd nimmt er in dem ehrwürdigen Haus vor dem Richter Platz. Er erzählt, wie unübersichtlich der U-Bahnhof Bayerischer Platz sei. Dass er und seine Kollegen sich entschlossen hätten, einen Verdächtigen zu überprüfen. Dass irgendwelche Ermittlungen nicht eingeleitet wurden, davon weiß er nichts. „Das ist schon so ewig her“, sagt er.

Der Polizist in Badelatschen gibt dem Richter einen wichtigen Hinweis: Jeden Tag müssen die Beamten ihre Einsätze dokumentieren, in zweifacher Ausfertigung. „Für die Statistik“, sagt er. „Dann werden sie in irgendeinem Kellerverschlag abgeheftet.“ Für diesen Einsatz müsste es also eine Dokumentation geben. Danach fragte die Ermittlungsführerin aus dem Kommissariat für Beamtendelikte aber nicht.

„Mich guckst du nicht so an! Dein Mann soll seinen Job richtig machen!“

Der Richter bittet also die Staatsanwaltschaft, ihre Arbeit zu machen und die Polizei zu bitten, das Einsatzdokument herauszusuchen und dem Gericht zur Verfügung zu stellen.

Der Mann, der im U-Bahnhof Bayerischer Platz angeblich Opfer der Körperverletzung im Amt wurde, war für die Behörden nicht auffindbar, weshalb ihm keine gerichtliche Ladung zugestellt werden konnte, wie es zunächst hieß. Doch nun ist er zur Überraschung des Richters doch da. Er bekam wohl doch eine Ladung.

Der 27-Jährige, der damals 20 Jahre alt war, war Anfang 2015 als Asylbewerber aus dem Libanon nach Deutschland gekommen. Er arbeite jetzt als Baggerfahrer, sagt er. Die Haare an den Seiten geschoren, Goldketten am Hals und an der rechten Hand, sitzt er in kurzer Hose auf dem Zeugenstuhl, das rechte Bein permanent nervös wippend. Die Polizisten seien direkt auf ihn zu gerannt, sagt er. Einer habe ihn in den Schwitzkasten genommen und mit der Faust ins Gesicht und auf den Rücken geboxt. „Vielleicht, weil ich ausländisch aussehe.“ Auch ein weiterer mutmaßlicher Heroindealer wurde überwältigt und festgenommen.

„Haben Sie Anzeige erstattet?“, will der Richter wissen. „Nein. 2016 war ich ja neu in Deutschland und wusste nicht, dass man das machen kann.“ Der Zeuge erzählt, dass er nur zufällig auf dem Bahnhof gewesen sei. Er sei „vom Chillen“ gekommen und dann auf dem Weg zu einem Imbiss gewesen. Nie habe er Heroin verkauft. Und den anderen Festgenommenen will er auch nicht gekannt haben. Er hatte zwar Umgang mit den Dealern. „Aber ich wollte ihnen nur zuschauen, aber sauber bleiben“, sagt er.

Nach seiner Festnahme und der des mutmaßlichen Komplizen lief gegen ihn ein Gerichtsverfahren, weil er für den Dealer als „Aufpasser“ fungiert haben soll. Das Verfahren wurde gegen Zahlung einer Geldauflage eingestellt. In dem Verfahren damals sagte auch eine Frau aus, die in dem Bahnhof Heroin gekauft hatte. „Das war eine verrückte Frau“, sagt der Zeuge. „Ich verstehe gar nicht, wie man die als Zeugin überhaupt nimmt.“ Der 27-jährige Libanese reagiert zunehmend gereizt auf die Fragen des Richters und der Verteidigung.

Kurze Verhandlungspause. Draußen auf dem Flur schreit er die Frau eines der beschuldigten Polizisten an, weil sie zu ihm rübergeschaut hat. „Mich guckst du nicht so an! Dein Mann soll seinen Job richtig machen!“

Anwalt Jan Philipp Book: Das Verfahren zeigt die Überlastung der Berliner Justiz

Die „verrückte Frau“, die in dem früheren Verfahren ihn und den Dealer betreffend ausgesagt hatte, ist auch hier geladen. Die heute 38-Jährige war damals heroinabhängig. Sie sagt, dass sie bei zwei Männern Heroin gekauft habe. Sie seien nebeneinander gelaufen und hätten ihr gezeigt, dass sie ihnen auf die Zwischenebene folgen solle.

Nach der Übergabe von zehn Euro gegen eine Kugel Heroin, die einer der Männer im Mund gehabt habe, seien diese von zwei Polizisten in Zivil überwältigt worden. „Was mich aufregte: Dass sie Handschellen hatten, getreten und übel beschimpft wurden wie ‚In Deutschland hast du nichts zu suchen‘“, sagt die Frau. „Als ich protestierte, drohten sie, mich zu verhaften.“ Der Richter will den genauen Hergang des Geschehens wissen. „Das Problem ist, es ist schon so lange her“, sagt die Frau. „Die Polizisten waren sehr aggressiv. Ich weiß den Wortlaut nicht mehr.“

Dieses Verfahren wurde durch die Staatsanwaltschaft verschleppt, und die vorgeworfenen Taten sind nach Ansicht von Rechtsanwalt Jan Philipp Book, der einen der Angeklagten verteidigt, verjährt. „Nach so langer Zeit kann man solche Vorwürfe kaum noch verhandeln“, sagt er. „Das ist ein Verfahren, das die Überlastung der Berliner Justiz zeigt.“ Was die Überlastung betrifft, da gibt ihm Ralph Knispel, Vorsitzender der Vereinigung der Berliner Staatsanwälte, recht. Zum aktuellen Fall kann er nichts sagen, obgleich auch Knispel sieben Jahre erstaunlich lange findet. „Aber allgemein kann man sagen, dass der Personalengpass dazu führt, dass sich Verfahren lange hinziehen.“

Ermittlerin für Beamtendelikte im LKA ist langfristig „dienstunfähig“

Zum Schluss ist an diesem zweiten Verhandlungstag noch ein Oberkommissar aus dem Landeskriminalamt als Zeuge geladen, der damals im LKA 43 für die Verfolgung von Rauschgiftkriminalität zuständig war. Er sitzt in kurzer Radlerhose auf dem Zeugenstuhl. Unter anderem hat er damals die Frau befragt, die die Kugel Heroin kaufte.

An vieles kann er sich angeblich nicht erinnern, als ihn die Verteidiger der Polizisten mit ihren Fragen nicht vom Haken lassen. Er hatte schon im Vorfeld die Info, dass die Beschuldigten mit den Heroin-Händlern gemeinsame Sache machen würden, sagt er. „Dann habe ich die Antenne ausgefahren, um zu gucken, was dabei rauskommt.“ Auch das ist einer der Anklagepunkte: Roger M. und Sven W. hätten im November zwei bekannte Drogenhändler über eine bevorstehende Razzia informiert. Von der angeblichen Körperverletzung im Amt habe er vor der Vernehmung der Frau, die das Heroin gekauft hat, nichts gewusst, sagt er.

Wirklich nicht? Auf Nachfrage eines Verteidigers schiebt er stockend nach: „Ich bin der Meinung, ich wusste davon nichts.“ Der Oberkommissar legte der Heroin-Käuferin damals ein DIN-A4-Blatt mit drei Fotos der hier sitzenden Polizisten vor. Der vorgeschriebenen Wahllichtbildvorlage entsprachen die Fotos keineswegs. Es kommt heraus, dass er diese von der Ermittlungsführerin im Kommissariat für Beamtendelikte bekam und dieser auch zugearbeitet hat. Die Verteidigung ist der Ansicht, dass die Ermittlerin, die die drei Beamten verfolgte, irgendetwas suchte, um diese dranzukriegen.

Der Richter würde die Ermittlerin gern anhören. Doch die hat sich „dienstunfähig“ gemeldet – und zwar langfristig.