Pop-up-Tauffest: Gottes Segen in der Badewanne

Bianca hält sich die Nase zu. Sie sitzt komplett bekleidet in einer Badewanne, die in der Genezarethkirche in Neukölln aufgestellt ist. Dreimal taucht die Pfarrerin ihren Kopf unter Wasser: „Ich taufe dich im Namen des Vaters“, Bianca taucht wieder auf, ihr Pony klebt an der Stirn, „des Sohnes“, Bianca prustet, „und des heiligen Geistes.“ Die 27-Jährige grinst über beide Ohren, als sie wieder auftaucht. Sie steigt schnell aus der Wanne und hüllt sich in einen Bademantel. Ihr Verlobter umarmt sie fest und legt ihr ein Handtuch auf den Kopf.

Die Kirche begegnet dem Mitgliederschwund hier ganz pragmatisch und hat am Ostersonntag ins „Berliner Segensbüro“ zu einem Pop-up-Tauffest eingeladen.

Kirche wie eine Unterwasserwelt gestaltet

Drei Pfarrerinnen und ein Bischof taufen zwischen 12.30 Uhr und 15.30 Uhr Kinder und Erwachsene an einem Taufbecken, in einem Kinderplanschbecken und in der Badewanne. Das alles funktioniert ganz spontan, am Eingang füllen die Taufwilligen die Anmeldebögen aus, dann führen sie ein Gespräch.

Bianca erzählt, dass sie immer wieder das Gefühl hatte, Gott habe ihr Zeichen gegeben, sich nun taufen zu lassen. Sie habe vor etwa vier Jahren durch ihren Verlobten zu Gott gefunden. Ihre Eltern wollten ihr diese Entscheidung gerne selbst überlassen, sagt sie.

Die Genezarethkirche ist zu dem feierlichen Anlass wie eine Unterwasserwelt gestaltet: Im Raum schweben mannshohe Quallen mit glitzernden Stofftentakeln, auf blauen Vorhängen kleben Seesterne aus Papier, und über den Köpfen der Taufkandidaten sind blaue Krepppapierbänder gespannt, die Wellen imitieren sollen. In einem Nebenraum läuft ein Unterwasserfilm. Die Kinder beobachten gebannt die Clownfische auf der Leinwand und springen auf den Sitzkissen in der Mitte des Raumes herum.

„Aus dem Wasser kommt das Leben“, sagt Pfarrerin Susann Kachel bei ihrer Begrüßungsrede. „Und wir taufen im Namen Gottes, weil er Leben schenkt.“ Im Jahr 2023 feiern die evangelischen Kirchengemeinden das Jahr der Taufe. Landesweit hätten sich Kirchen besondere Arten der Taufzeremonie überlegt, sagt eine Sprecherin des Segensbüros. Heute seien viele Geschwisterpaare gekommen, manche Eltern holen nun Taufen nach, die während Corona nicht stattfinden konnten.

Im Hintergrund erklingen die sanften Töne einer Hang, eines klangschalenähnlichen Musikinstruments, das man mit den Händen spielt. Es gibt Stullen, bunte Ostereier und Saft. Auf der Empore liegen in den Ecken kleine Nester mit Schokoladeneiern. Es gibt auch eine Tauferinnerungsstation für Menschen, die bereits getauft sind. Interessierte lassen sich dort segnen und zünden eine der kleinen Kerzen an, die bereitliegen.

Ein blondes Mädchen mit weißem Taufkleid beugt sich tief über das Kinderplanschbecken. Der Pfarrer erklärt, dass man bei der Taufe einen weiteren Namen bekommt, der erste aber deshalb nicht an Bedeutung verliert. Dann taucht er seine Hand ins Wasser. „Jesus ist mein Freund und ist immer bei mir“, sagt er und berührt die Stirn des Kindes. „Ich bin ein Gotteskind“, sagt der Geistliche.