Viele Menschen sehen feministische Pornos noch als Nischenthema. Vielleicht verstehen sie nicht, wie ein Porno feministisch sein kann oder warum sie sich dafür interessieren sollten. Dennoch ist der PorYes-Film-Award jedes Jahr im Oktober stets ausverkauft und spielt laut den Organisatoren eine wichtige Rolle im Kampf gegen Diskriminierung. Im Vorfeld der diesjährigen Preisverleihung erläuterte die renommierte Sexualwissenschaftlerin Laura Méritt die Bedeutung des Fests gegenüber der Berliner Zeitung.

Seit seiner Gründung durch Méritt und dem „Freudenfluss Netzwerk“ im Jahr 2009 dient „PorYes“ als Alternative zur internationalen Sexmesse „Venus“, die ebenfalls um diese Jahreszeit in Berlin stattfindet. Sie will jedoch nicht als Kampf gegen Mainstream-Pornos verstanden werden, sondern als Förderung einer anderen Bilderwelt. „Wir hatten überlegt, dass es Zeit war, Pornos zu zeigen, die nichtdiskriminierend sind; Pornos, die nicht rassistisch, sexistisch, altersdiskriminierend oder ableistisch sind“, so Méritt. „Wir wollten auch darauf hinweisen, dass es Formen von Pornos gibt, die nicht so strenge Vorgaben haben, was ‚sexuell normal‘ ist und von denen wir wirklich lernen können. So stellen wir die Frage: Wie können wir unseren sexuellen Blick verändern?“

Diese Frage scheint aktueller denn je. Obwohl in der Pornoindustrie eine – wie Méritt es nennt – „Demokratisierung der Produktionsmittel“ stattgefunden hat (bei der Webseiten wie OnlyFans es den Darstellern ermöglichen, Pornoinhalte selbst online zu erstellen), werden in den meisten Darstellungen immer noch stereotype Skripts verwendet. Alternativen – sowohl alternative Körper als auch alternative Handlungen – würden dringend benötigt.



„PorYes“ braucht ein ganzes Wochenende; am Samstag findet die Preisverleihung im Hebbel-am-Ufer-Theater und im Anschluss die „PorTy Like it’s hot!“ Party statt. Sonntag gibt es Interviews mit den Preisträgern und am Montag stellen Sexualwissenschaftler ihre neueste Forschung in der Humboldt-Universität vor.

Doch wie bewertet die Sexualwissenschaftlerin die feministische Qualität eines Pornofilms? Méritt erklärt, es kommt auf drei Hauptkriterien an: Vielfalt (der Film sollte verschiedene Körpertypen und Sexualitäten ohne getrennte Kategorien zeigen), gleichwertige Lust (sexuelle Handlungen sollten sich nicht nur um den Höhepunkt einer Person drehen) und Zustimmung (Zuschauer sollen sehen, wie die dargestellte Menschen miteinander kommunizieren).

„Wir wollen, dass Pornofilme Freude zeigen und jeder in den Szenen glücklich ist“, so Méritt. „Es sollte immer viel gelacht werden. Wir finden es auch notwendig, Frauen in ihrer Lust zu zeigen. Filmisch, haben viele gesagt, das lässt sich nicht darstellen, aber wir sagen, mit Wissen und Kreativität lässt sich vieles spannend und sexy darstellen. Wir finden es prima.“ Sie fügt hinzu, „dass wir jetzt die technischen Möglichkeiten haben, mit Kamerawinkeln an die Haut heranzuzoomen und zu zeigen, wie sie sich bei Erregung verändert. Wir möchten, dass Filme Schatten, Licht und Ton verwenden, damit sie informativ und für alle Geschlechter interessant sind“.

Am Montag wird bei „PorYes“ das Forschungsthema der sogenannten Dekolonisierung von Körpern behandelt. „Das bedeutet, wir sollten uns als westliche Pornokonsumenten bewusst sein, dass unser sexueller Blick durch Kolonialismus und Rassismus geformt ist“, sagt Méritt. „Zum Beispiel haben viele eine bestimmte Reaktion, wenn sie schwarze Körper sehen, deshalb wollen wir mit Filmemachern darüber diskutieren, wie wir einen gleichberechtigten Blick zeigen können, der Körper in ihrer Eigenständigkeit zeigt, ohne zu objektivieren.“

Sie hält es für wichtig, Überschneidungen zwischen Pornos und anderen Antidiskriminierungsbewegungen zu schaffen. Selbstverständlich sei eine Welt, in der Pornos rassistisch sind, eine Welt mit Diskriminierung. „Es ist sehr notwendig, diese Sachen zusammen zu denken. Rassismus, zum Beispiel, ist ein großes Thema, das wir auch in unseren sexuellen Erlebnissen einbringen. Es wird aber so schnell gesagt, dass Sexualität etwas Privates ist. Es ist doch auch auf gesellschaftlicher Ebene wichtig, anzuschauen, welche Vorurteile und Stereotype immer noch transportiert werden“, sagt Méritt.

Der PorYes Award wird vom „Freudenfluss Netzwerk“ ehrenamtlich organisiert. „Wir arbeiten alle für die Revolution!“, so die Gründerin. Für sie, ist die Arbeit pro bono sehr wichtig. Das soll demonstrieren, dass sich die Mitglieder wirklich für feministische Pornos als politisches Anliegen einsetzen. Freudenfluss unterstützt auch politische Kampagnen für die Aufklärung über die sexuelle Gesundheit von Frauen und eine umfassendere Definition des weiblichen Orgasmus.

Bei einer Kapazität von rund 500 Personen am Veranstaltungsort mitten in Berlin war das Festival bisher immer ausverkauft. Es gibt dabei keine spezifische Zielgruppe. Obwohl feministische Pornos bei queeren Menschen und jungen Erwachsenen immer beliebter werden, soll die größere Vielfalt im Pornobereich allen zugutekommen. Vielleicht kann das diesjährige Motto helfen: „Slow Down, Pleasure Up“. Das meint, nicht nur auf das Oberflächliche zu achten, sondern sich auf sich selbst und die eigene Freude zu konzentrieren.



„PorYes“ 2023 läuft vom 21. bis 23. Oktober. Alle Orte und Termine unter https://www.visitberlin.de/de/event/poryes-award