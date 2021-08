Berlin - Erste afghanische Ortskräfte und ihre Familien, die nach dem Fall von Kabul geflohen sind, sollen am Donnerstag in der Region Berlin-Brandenburg eintreffen. Innenminister Michael Stübgen (CDU) hatte im Namen der Potsdamer Landesregierung bereits am Montag erklärt, dass Brandenburg die Erstaufnahme übernehmen wolle. „Brandenburg hat die Kapazitäten und Brandenburg steht bereit. Das haben wir dem Bundesinnenministerium mitgeteilt und freuen uns, dass wir helfen können.“

Auch Berlin bereitet sich auf die Ankunft neuer Ortskräfte vor. „Wir sind bereit“, sagte Karin Rietz, Sprecherin von Sozialsenatorin Elke Breitenbach (Linke). In Berlin wurden bereits Ortskräfte aufgenommen, die vor dem Fall von Kabul ausgeflogen wurden. „Wir haben 120 dieser Ortskräfte und deren Familien untergebracht“, sagte sie. Unklar sei, wie viele Plätze noch nötig sind. „Aber wir fahren schon jetzt die Kapazitäten hoch, weil wir nicht wissen, wie viele Geflüchtete auf welchen Wegen zu uns kommen werden. Wir wollen vorbereitet sein.“ Nach Angaben des Landesamtes für Flüchtlingsangelegenheiten (LAF) stehen derzeit in der Hauptstadt 1250 Plätze für Flüchtlinge bereit.