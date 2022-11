Abschiebezentrum BER verhindern: Protestaktion erinnert Grüne an Versprechen

Vor der Parteizentrale der Grünen in Potsdam stehen zwei schwarz verhüllte Gestalten mit Kapuzen und FFP2-Masken. Sie spähen hinüber auf die andere Straßenseite. Dort ist ein krakeliger Schriftzug an die Wand der Parteizentrale gesprüht: „Abschiebeknast stoppen!“ Damit hätten sie nichts zu tun, sagt eine der beiden Personen später. Doch bei der Protestaktion am Dienstagmorgen soll es genau darum gehen: Mitglieder der Initiative Abschiebezentrum BER verhindern wollen die Grünen dazu bewegen, wegen des Vorhabens mit der Koalition zu brechen.

Die Grünen hatten sich zunächst gegen ein Abschiebezentrum am BER ausgesprochen. „Klar ist: Mit uns wird es keinen Abschiebeknast geben“, sagte der Grünen-Fraktionsvorsitzende Benjamin Raschke laut Medienberichten. Als Regierungspartei werden die Grünen in Brandenburg nun allerdings voraussichtlich einem Haushaltsplan für 2023/2024 zustimmen, der ein „Ein- und Ausreisezentrum am BER“ und eine Verpflichtungserklärung für Mieten und Pachten von 315 Millionen ab der Inbetriebnahme im Jahr 2026 vorsieht. Am 10. November 2022 diskutiert der Brandenburger Innenausschuss den Finanzierungsplan, die Initiative hat für diesen Tag eine Demonstration vor dem Landtag um 12.30 Uhr angemeldet. Diese bildet den Abschluss der Protestwochen, zu denen das Bündnis ab dem 26. Oktober aufgerufen hat.

Die Aktion am Dienstagmorgen ist dagegen nicht angemeldet. Eine der schwarz gekleideten Personen deutet mit einem Winken an, ihr zu folgen. „Wir bereiten uns dort an der Ecke vor“, sagt Coco, die ihren echten Namen nicht nennen will. Außer Sichtweite der Parteizentrale falten etwa fünfzehn Menschen blitzschnell rot bemalte Kartons zusammen. Dann setzen sie sich in Bewegung: Jeder schnappt sich ein paar Kartons und bringt sie bis vor das Bürogebäude, wo sie zusammengesetzt eine rote Mauer mit Schriftzug bilden: „Kein Abschiebezentrum BER – Abschiebepartei die Grünen?!“, steht dort. Ein schwarzer Stacheldraht umschlingt den oberen Teil. Die Konstruktion soll für eine Gefängnismauer stehen, sagt eine der Protestlerinnen und unterbricht dafür kurz das Skandieren der Demo-Sprüche.

Mitglieder der Initiative „Abschiebezentrum verhindern“ bauen aus Kartons eine „Gefängnismauer“ vor der Parteizentrale der Grünen. Maria Häußler

Ob das die Parteimitglieder umstimmt? Innerhalb der Gruppen des Bündnisses gebe es unterschiedliche Ansätze, erklärt Coco. Der Flüchtlingsrat habe vor allem darauf gesetzt, Parteimitglieder der Grünen zu Gesprächen einzuladen. In den Gesprächen wurde deutlich, dass die Grünen den Haushalt ohne eine Zustimmung zum Abschiebezentrum nicht verabschieden könnten. „Wir erhoffen uns, dass sie nicht in der Koalition bleiben“, sagt Coco. Heute wollen die Aktivisten vor allem die Öffentlichkeit auf das ehemalige Versprechen der Grünen hinweisen. Als „Knast“ bezeichne Coco das sogenannte Ein- und Ausreisezentrum deshalb, weil dort Menschen gegen ihren Willen festgehalten werden sollen.

Laut Antwort der Brandenburger Landesregierung auf eine kleine Anfrage der Abgeordneten Andrea Johlige (Linke) wird das neue Abschiebezentrum mehrere Funktionen erfüllen: Zum einen entsteht ein Bereich als Ausreisegewahrsam, in dem Menschen für maximal zehn Tage vor ihrer Abschiebung festgehalten werden können. Außerdem ist ein Transitgebäude vorgesehen, in dem Asyl-Schnellverfahren stattfinden sollen; während dieser Verfahren bleiben die Familien im Transit. Personen, die an der Grenze zurückgewiesen wurden, dürfen bis zu zwölf Monate im Transit in „Gewahrsam“ genommen werden. Sie gelten bis zu ihrer Abschiebung als nicht in Deutschland eingereist. „Auch wenn manche es schönreden wollen“, sagt Coco, „Menschen werden dort inhaftiert, das ist rassistische Gewalt.“

Innenminister Michael Stübgen (CDU) hatte das Ein- und Ausreisezentrum im August 2021 im Kabinett vorgestellt. In dem „Behördenzentrum am Tor zur Welt“ wolle man „alle Aspekte der Migration ordentlich, human und zügig umsetzen“, sagte er im Gespräch mit dem damaligen Bundesinnenminister Horst Seehofer. Laut Coco wollen sich auch die Grünen für eine „humane“ Gestaltung einsetzen. Ein Versuch, das Vorhaben „grün anzustreichen“, meint sie. „Ein humanes Abschiebezentrum gibt es nicht.“

Intransparente Pläne, vorbestrafter Investor

Das Bündnis Abschiebezentrum am Flughafen BER verhindern und die Linke kritisieren zudem die Intransparenz beim Planungsprozess. Das geht unter anderem aus einer kleinen Anfrage der Linken hervor. Demnach vermutet die Linke, dass ein privater Investor mit dem Bau beauftragt wurde, um die Bewilligung von Haushaltsmitteln im Parlament zu umgehen. Eine Recherche des ARD Politmagazins Kontraste und von rbb24 legt den Verdacht nahe, dass so der linke Finanzminister umgangen werden sollte. Während der ersten Planungen im Jahr 2018 regierte in Brandenburg noch eine rot-rote Koalition. Der Investor Jürgen B. Harder ist laut dem Bericht wegen einer Schmiergeldaffäre vorbestraft.

Mitglieder des Bündnisses Abschiebezentrum BER verhindern befürchten, dass das neue Abschiebezentrum europaweit ein Beispielbau für „Migrationsmanagement“ wird, so Coco. Die Menschen dort seien isoliert. „Das macht es schwer, Beratung zu bekommen, und es ist eine Art Blackbox, was darin passiert“, sagt sie.

Wenige Minuten nach dem Aufbau der „Mauer“ vor der Parteizentrale trifft die Polizei mit mehreren Streifenwagen ein. Die Beamten stellen fest, dass es sich um eine Versammlung handelt, die nicht ordnungsgemäß angemeldet ist. Coco sagt, es handelte sich um eine „spontane Aktion“.