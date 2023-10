Power Posing: Darf ich wie ein Fragezeichen dastehen, wenn ich Fragen habe?

Es ist schon wieder passiert. Ich habe mir selbst eine Diagnose gestellt ­­– Low Power Posing. Und das kam so: Eine Fotografin schickte mir vor einiger Zeit eine Aufnahme. Wir waren zusammen auf einem Termin in einem Berliner Krankenhaus gewesen. Es ging um Operationen an der Wirbelsäule, unterstützt von einem Roboter.

Auf dem Bild war ich neben einem Arzt zu sehen, der das Gerät an einer Puppe demonstrierte. Dabei vermittelte ich den Eindruck, als könnte ich selbst ein paar Schrauben im Rücken vertragen. Ich stand da wie ein Fragezeichen. Das schrieb ich der Fotografin. Die antwortete: „Du hattest ja auch Fragen.“ Thema erledigt.

Bis neulich eine andere Kollegin bei meinem Anblick ebenfalls den Vergleich zog zwischen Körperhaltung und Interpunktion. Meinen Hinweis, die Fehlstellung sei erblich bedingt, ließ sie nicht gelten. „Ach was, lass dich mal nicht so hängen!“ Hatte sie recht? Wenn es tatsächlich nichts Physisches war, musste es schließlich etwas Psychisches sein, spiegelte sich somit innere Schlaffheit in meinem Äußeren wider. Bei der nächstbesten Gelegenheit ging ich ins Internet und konkretisierte meine Verdachtsdiagnose.

Offensichtlich zeigte ich Symptome eines Phänomens namens Low Power Posing. Eine Website klärte mich darüber auf. Sie befasste sich überwiegend mit Fragen des Lifestyles, aber auch mit Psychologie. Im weitesten Sinne jedenfalls. Demnach hatte ich seinerzeit am OP-Tisch meine Verletzlichkeit zum Ausdruck gebracht. Hätte ich zudem noch meine Augen leicht gesenkt und die Arme verschränkt, wäre dem Operateur intuitiv bewusst geworden, wie schutzbedürftig ich bin. Und auf dem Boden sitzend, wäre die Szenerie durch zusätzliche Tiefe bereichert worden. Hätte ich das doch damals schon gewusst!

Power Posing: stark wie ein Baum

Das alles klang gar nicht so übel. Stutzig wurde ich allerdings, als ich mich auf ebenjener Internetseite dem Kapitel Power Posing zuwandte. Darin wurde mir geraten, eine breitbeinige und aufrechte Haltung einzunehmen, die Hände in die Hüften gestützt, Arme nach außen angewinkelt, weil dies Mut und Selbstvertrauen signalisiere. Ich würde rüberkommen wie Wonder Woman.

So verzweifelt war ich nun auch wieder nicht. Deshalb wandte ich mich an die geschlechterneutrale Beratungsstelle von Dr. Wikipedia für Low-Power-Poser und begann sogleich mit der Power-Posing-Therapie. Diese bezieht ihr theoretisches Rüstzeug aus dem Jahr 2010, als die amerikanischen Wissenschaftler Dana Carney, Amy Cuddy und Andy Yap Belege dafür zu erkennen glaubten, dass raumgreifende Körperhaltungen den Testosteronspiegel anheben und Stresshormone absenken würden. Zwar zweifelten andere Forscher diesen Befund bald an, weil sie ihn in eigenen Versuchen nicht bestätigt fanden. Dennoch suchte ich eine Seite für Karrieristen auf, die Übungen zum Power Posing vorschlug.

Berliner Zeitung/Paulus Ponizak Hypochonder-Glosse Christian Schwager ist Redakteur für Gesundheit und schreibt alle zwei Wochen an dieser Stelle über seine eingebildeten Krankheiten.

Ich beschloss, sie beim nächsten Meeting im Büro einzusetzen. Die Baum-Pose – Wonder Woman mit hängenden Armen – funktionierte beim Betreten des Konferenzraums auf Anhieb. Auf die In-den-Startlöchern-Pose – Hände auf die Tischplatte gestützt, Oberkörper vorgebeugt, Blick in die Runde – reagierte niemand. Von der Siegerpose sah ich dann ab. Während meiner Ausführungen die Arme in die Höhe zu reißen, hätte vermutlich einen Notarzt auf den Plan gerufen.



Die Chef-Pose fand ich am besten – im Bürostuhl nach hinten lehnen, Hände hinter dem Kopf verschränken. Ein Fragezeichen im Sitzen. Könnte meine Lieblingspowerpose werden.