Preiserhöhung droht: Warum das Deutschlandticket an Deutschland leidet

Das Deutschlandticket lebt weiter – irgendwie. Der Bund und die Länder haben es zwar geschafft, sich prinzipiell zur Weiterführung des 49-Euro-Tickets zu bekennen. Doch die Antwort auf die Frage, wie das bundesweit gültige Nahverkehrs-Abo dauerhaft finanziert wird, wurde verweigert – und vertagt. Die Hängepartie dauert an.



So zeichnet sich bereits ab, dass das erst im Mai eingeführte Ticket im kommenden Jahr spürbar teurer wird. Wenn die Bundes- und Landespolitiker dabei bleiben, über die bisher vereinbarte Gesamtsumme von drei Milliarden Euro pro Jahr hinaus keinen müden Euro zusätzlich beizusteuern, wird sich eine Lücke auftun – die von den Fahrgästen zu füllen wäre. Das 400-Millionen-Euro-Problem ausschließlich bei den Verkehrsbetrieben abzuladen und bereits angedrohte Kürzungen des Fahrtenangebots in Kauf zu nehmen, davor werden die Beteiligten wohl zurückschrecken.

Berliner SPD schädigt ein bundesweites Projekt

Die absehbare Preiserhöhung wird dazu führen, dass die Zahl der Ticketnutzer deutlich unter die jetzige Marke von etwas mehr als zehn Millionen sinken wird. Wenn in der Hauptstadt im kommenden Frühjahr mit dem Berlin-Ticket für 29 Euro pro Monat ein starkes Konkurrenzangebot an den Start geht, wird die Kundenbasis weiter erodieren. Um eines ihrer wenigen substanziellen Wahlversprechen einzulösen, schädigt die Berliner SPD ein bundesweites Projekt. Der Föderalismus macht es möglich.

Das Deutschlandticket leidet an Deutschland. Hierzulande, wo wenig gelobt, aber viel diskutiert und geklagt wird, ist es ein bekanntes Muster: Jahrzehntelang wird nichts oder wenig getan, und wenn dann endlich eine mögliche Lösung umgesetzt wird, droht sie, zerredet zu werden.



Dass Fahrpreise oft als zu hoch eingeschätzt werden, dass komplizierte Tarifregularien und die Kleinstaaterei der Verkehrsverbünde die Nutzungshürden erhöhen, dass zur Mobilitätswende ein gutes Ticketangebot für Stammkunden gehört, ist seit Jahren bekannt. Geändert hat sich wenig, die Branche schmorte im eigenen Saft. Ihre wichtigsten Kunden sind ohnehin nicht die Fahrgäste, sondern die Städte, Landkreise und Länder, die Zuschüsse zahlen. Nun gibt es nach einer glücklichen Initialzündung endlich eine sinnvolle Antwort auf wichtige Probleme – doch schon nach kurzer Zeit wird die erst im Mai umgesetzte Idee im politischen Klein-Klein wieder geschreddert.

Mit Ansprüchen überhäuft

Das Deutschlandticket leidet auch am Autoland Deutschland. Dass das Dienstwagenprivileg die jährlichen Steuererträge um bis zu 5,5 Milliarden Euro senkt und den Schadstoffausstoß fördert, wird hingenommen. Wenn dagegen ein Ticketangebot, von dem viel mehr Menschen profitieren, pro Jahr etwas mehr als drei Milliarden kosten soll, gilt das als schwer zu lösendes Problem. Doch es sind nicht nur Finanzfragen, die dazu beitragen, dass das Deutschlandticket an Deutschland leidet.

So wurde das Deutschlandticket wie andere Politikprojekte mit Ansprüchen überhäuft. Dabei konnte schon das 9-Euro-Ticket bestimmten überzogenen Erwartungen nicht gerecht werden. Im Autoland ist es irreal anzunehmen, dass Millionen Deutsche ihre in Jahrzehnten verfestigten Mobilitätsroutinen in kürzester Frist ändern und dauerhaft vom privaten Kraftfahrzeug auf Busse und Bahnen wechseln. Für viele Menschen wäre das eine revolutionäre Änderung ihres Alltags, die Umdenken erfordert – und viel Zeit. Eine Evaluation muss dies berücksichtigen. Genauso unrealistisch ist es, von jetzt auf gleich große Wirkungen auf den Schadstoffausstoß zu erwarten. Ein umweltpolitisches Allheilmittel, das allein das Auto aus dem Feld schlägt, kann das Ticket nicht sein.

Auf den Sankt-Nimmerleins-Tag vertröstet

Natürlich wäre es schön, wenn der Anteil der echten Neukunden über die Acht- bis Zehn-Prozent-Marke stiege. Trotzdem ist es ein Erfolg, dass mehr als 800.000 bis eine Million Menschen, die den öffentlichen Verkehr vorher nicht oder fast nicht genutzt haben, jetzt ein Deutschlandticket besitzen. Wäre es ein Schokoriegel oder eine Müslimischung: Ein Marketingchef, der so schnell so viele zusätzliche Stammkunden gewonnen hätte, könnte sich auch auf eine Gehaltserhöhung freuen.

Über den Idealzustand sprechen und so lange nichts tun: Das ist noch so eine deutsche Marotte. Dass das deutsche Bahnsystem lange vernachlässigt wurde, ist eine Tatsache. Fahrgästen so lange ein attraktives Ticket vorzuenthalten, bis alles 120-prozentig in Ordnung ist, hieße, sie auf den Sankt-Nimmerleins-Tag zu vertrösten.



Eine Karikatur stellte das Deutschlandticket kürzlich als Findelkind dar. In der Tat verhalten und äußern sich die meisten Beteiligten so, als wäre das Thema vor ihren Türen abgeladen worden – und nun müsse man sich irgendwie durchwursteln, wie in einer echten Patchworkfamilie. Die große Idee, ein bundesweites attraktives Angebot zu schaffen, das Verkehrsverbundgrenzen und unterschiedliche Tarifsysteme ignoriert, leidet an Desinteresse. Das Deutschlandticket leidet an Deutschland.