Die Lebens- und Arbeitsbedingungen der Jazzmusiker und -musikerinnen in Deutschland sind schlecht. Nur bis zu 1025 Euro brutto verdienen sie laut Künstlersozialkasse durchschnittlich im Monat mit rein musikalischen Tätigkeiten wie Auftritten und Plattenaufnahmen. Das sind etwa 12.308 Euro im Jahr – fast Hartz-IV-Niveau! Die Trompeterin Lisa-Marleen Buchholz, 28, hat sich mit dem Leben am Existenzminimum in ihrer Bachelorarbeit befasst.

Frau Buchholz, erst haben Sie ein Betriebswirtschaftsstudium absolviert, jetzt studieren Sie am Jazzinstitut Berlin. Wie kommt es zu diesem Wechsel zwischen zwei völlig verschiedenen Welten?

Meine Eltern wünschten sich eine zukunftssichere Ausbildung für mich, da habe ich mich gefügt. Aber ich habe schon bald gemerkt, dass mir ohne Musik etwas im Leben fehlt. So habe ich mich letztendlich doch für einen Beruf entschieden, der mich komplett erfüllt. Aber es ist für freiberufliche Musiker und Musikerinnen finanziell sehr schwierig.

Als Abschluss des BWL-Studiums haben Sie vor fünf Jahren für Ihre Bachelorarbeit „Jazz (f)or a Living. Ein Leben am Existenzminimum“ über das finanziell beschwerliche Berufsleben der augenblicklich 2966 deutschen Jazzmusiker und -musikerinnen recherchiert. Was haben Sie herausgefunden?

Für die meisten von ihnen ist die Lebensaufgabe zur Lebensbedrohung geworden. Besonders hier in Berlin sieht es schlecht aus: Mit bis zu 50 Euro pro Auftritt werden die geringsten Gagenhöhen in der Bundesrepublik ausgezahlt. In Hamburg, Stuttgart und München liegen die Gagenniveaus auch unter 200 Euro.

Wieso ist es gerade in Berlin so schwierig?

Über zwei Drittel aller Jazzspielstätten in der Bundesrepublik erhalten keine kommunale Förderung. In Berlin erhält keiner der bekanntesten Jazzclubs wie A-Trane, Schlot, B-Flat und ZigZag eine regelmäßige finanzielle Förderung. Außerdem hat sich in deutschen Clubs eine Bezahlung auf Spendenbasis etabliert. Dabei wird ein Topf durchs Publikum gereicht und jeder gibt so viel, wie er möchte. Eine andere Variante ist der „Türdeal“, bei dem die Musiker ein Prozent der Ticketeinnahmen erhalten. Das ist ein massives Problem. So wissen wir oft nie, mit was für einer Gage wir nach einem Konzert nach Hause gehen werden. Mit solch einer finanziellen Ungewissheit zu arbeiten und zu leben, ist nicht leicht.

Wie sehen die beruflichen Möglichkeiten für Jazzmusiker aus?

Es gibt in Deutschland kaum feste rein künstlerische Stellen für Jazzmusiker. Deshalb sind fast alle Musiker und Musikerinnen der Jazzszene freiberuflich tätig. Das geringe Einkommen wird häufig durch anderweitige Tätigkeiten in anderen Berufsfeldern aufgebessert. Oft als Lehrer, privat oder an Musikschulen. Das geht aber nicht selten auf Kosten der eigenen künstlerischen Arbeit.

Wo liegen die Ursachen für diese miese Lage?

Der deutsche Staat fördert vornehmlich die klassische Musikszene. Dies spiegelt sich deutlich in der Verteilung von öffentlichen Kultursubventionen wider. Obwohl klassische Musik beim deutschen Publikum mit 33,6 Prozent nur wenig beliebter ist als Jazz mit 27,4 Prozent. In Berlin erhält die Staatsoper Unter den Linden seit Jahren einen dreistelligen Eurozuschuss pro verkauftem Ticket. Die Theaterstatistik wies im Jahr 2016 etwa 130 öffentlich finanzierte professionelle Orchester in Deutschland mit mehr als 9800 Mitgliedern und mehr als 9100 gespielten Konzerten aus. Öffentlich und nicht rein projektweise finanzierte professionelle Jazzorchester existieren dagegen unter zehn. Dementsprechend ist der Jazz leider auch in der öffentlich-rechtlichen Medienlandschaft oft stark unterrepräsentiert. Lehrstellen an Hochschulen, Universitäten und Musikschulen sind zudem knapp und begehrt, trotz der oft sehr schlechten Vergütung. Außerdem existieren derzeit keine verpflichtenden Honorarmindeststandards für Konzert-, Studio- oder Probenarbeiten.

Was muss passieren, damit Sie alle besser verdienen?

Es ist wichtig, dass der Jazz einen angemessenen gesellschaftlichen Stellenwert in der Berliner und gesamtdeutschen Kulturlandschaft erhält. Hilfreich wäre dabei vor allem die Verbesserung der spezifischen Förderangebote für Jazzmusiker und Spielstätten. Auch die staatliche Empfehlung von Honorarmindeststandards und Gagenempfehlungen für musikalische Tätigkeiten könnten dem Gagendumping in der Branche entgegenwirken. Mehr Jazzmusik in der öffentlich-rechtlichen Medienlandschaft wäre eine wichtige Maßnahme, um die Nachfrage für dieses Genre zu erhöhen.

Viktoriia Vanina Musikinstrumente im sehr beliebten Neuköllner Liveclub Donau 115

Warum ist die Behandlung der Jazzmusiker durch den Staat so wenig nachhaltig? Allein am Jazzinstitut Berlin mit acht Vollzeitstellen für Professuren sowie fünf Vollzeitstellen für weiteres Lehrpersonal studieren gegenwärtig 103 Studierende – ohne Aussichten auf eine sichere Existenz.

Auf der einen Seite investiert der Staat hohe Summen in bundesweit knapp zwanzig Ausbildungsstätten extra für Jazzmusiker und -musikerinnen. In Berlin ist es das Jazzinstitut in Charlottenburg, 2005 als gemeinsame Einrichtung der Hochschule für Musik Hanns Eisler und der Universität der Künste gegründet. Die Zahl der Jazzabsolventen und -absolventinnen wächst also kontinuierlich an, die Zahl der Arbeitsplätze nicht. Der Staat sorgt nicht für Möglichkeiten, mit dieser akademischen Ausbildung ausreichend oder sogar gut honoriert Geld für den Lebensunterhalt zu verdienen. Ist der Verdienst zu gering, rächt sich das spätestens bei der Rente. Dann – oder auch schon vorher – müssen staatliche Leistungen den zu geringem Lebensunterhalt ausgleichen. Ziel wäre eine langfristige Nachfrage nach Jazzmusik, das schafft Arbeitsplätze.

Das Jazzpublikum ist relativ alt, auf den Konzerten sieht man meist nur über 60-Jährige. Wie lässt sich das Publikum verjüngen?

Es gibt bereits ein junges Publikum. Dieses findet sich besonders in neuen und kleineren Jazzlocations wie dem sehr beliebten Liveclub Donau 115 in Neukölln. Auch Jazzfestivals wie das XJazz! Festival im Frühjahr in Friedrichshain-Kreuzberg präsentieren moderne Jazz-Genres wie Fusion-, Neo-Soul- und Contemporary Jazz. Sie haben ein großes Potenzial, jüngeres Publikum anzulocken. Solche Festivals erhalten jedoch viel zu selten eine ausreichende Förderung. Dabei leisten sie einen wichtigen Beitrag zur kreativen und modernen Musikszene und stellen zusätzlich einen interessanten Anziehungsfaktor für die Tourismusbranche dar.