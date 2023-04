Prenzlauer Berg: Feuerwehr findet tote Frau in brennender Wohnung

In einem zehngeschossigen Hochhaus hat am Nachmittag eine Wohnung gebrannt. Es gibt ein Todesopfer.

Erneut ist bei einem Wohnungsbrand in Berlin ein Mensch gestorben. Nach Angaben der Feuerwehr brach am Samstagnachmittag in einer Ein-Zimmer-Wohnung im vierten Obergeschoss eines zehngeschossigen Hochhauses an der Hans-Eisler-Straße ein Feuer aus.

Die Feuerwehr war mit 50 Leuten im Einsatz. Sie brachte drei Bewohner mit Fluchthauben über das Treppenhaus in Sicherheit. „Bei einer Person konnte der Notarzt leider nur noch den Tod feststellen“, sagte ein Feuerwehrsprecher. Bei den weiteren Ermittlungen der Polizei stellte sich heraus, dass es sich bei der Leiche um die Wohnungsmieterin, eine 63-jährige Frau, handelt. Warum der Brand ausbrach, ist laut Polizei noch unklar.

Erst am späten Donnerstagabend hatte es in einem Spandauer Hochhaus am Salchendorfer Weg gebrannt. Dabei war die 92-jährige Mieterin ums Leben gekommen.